”Heillä on paremmat autot kuin meillä”

Ankaran poliisit estävät syyrialaisten haastattelut "tilanteiden leimahtamisen" riskiin vedoten. Sitten he avautuvat jännitteistä ja katkeruudesta paikallisten ja pakolaisten välillä. Näihin tunteisiin vaaleihin valmistautuvat turkkilais­poliitikot ovat tarttuneet.

Ankara

Joukko syyrialaismiehiä lämmittelee nuotiolla. He odottelevat, josko joku –rakennusalan yrittäjä tai vaikkapa muuttofirma tarvitsisi heitä keikkahommissa Turkin pääkaupungissa Ankarassa.

Tuleen heitellään hiljaiseen tahtiin puunpalasia, paperia, muovipulloja.

Tämä on yleinen syyrialaisten päivätyöläisten noutopaikka, liikerakennusten ympäröimä maasuikale Önderin naapuruston taksitolpan edustalla.

” Pian paikalla on kolme siviilipoliisiautoa ja kuusi poliisia.

Ahmed Kasım, 33, kertoo, että hänellä on kokemusta konepajahommista Alepposta, josta hän pakeni Syyrian sodan alettua runsas vuosikymmenen sitten. Abdurrahman puolestaan sanoo olleensa maanviljelijä.

Tarkemmat tiedot jäävät kirjaamatta, kun paikalle harppoo turkkilaismies ja hänen perässään toinen. He puhuvat radiopuhelimiinsa ja kännyköihinsä. Pian paikalla on kolme siviilipoliisiautoa ja kuusi poliisia.

Näkymä Pikku-Aleppoksi kutsuttuun asuinalueeseen Turkin pääkaupungissa Ankarassa.

He lähestyvät meitä: toimittajaa ja kuvaajaa. Poliisit vaativat nähdä papereita ja kertovat, ettei täällä voi ihmisiä noin vain haastatella. He tarkentavat, ettei kukaan saa haastatella: eivät turkkilaiset tai ulkomaiset toimittajat, eivätkä kyselytutkimuksia tekevät laitokset. Eivät edes erikoisluvalla, koska tämä on erityinen alue.

”Provokatiiviset kysymykset voivat aiheuttaa tilanteiden leimahtamista”, selittää poliisien esimies, joka ei halua kertoa nimeään.

Vajaan tunnin kestävän puhuttelun aikana käy ilmi, että haastattelupaikaksi on sattumalta valikoitunut katuosuus, joka on hyvin lähellä surullisen kuulun ”Altındağin väli­kohtauksen” tapahtumapaikkaa. Altındağ on kaupungin­osan virallinen nimi, mutta näitä kortteleita kutsutaan myös lempi­nimellä Pikku-Aleppo runsaan syyrialais­väestönsä vuoksi.

Elokuun 10. päivänä 2021 joukko syyrialais­miehiä ja turkkilais­nuoria ajautui sana­harkkaan, joka äityi nujakaksi ja kahden turkkilais­miehen puukotukseksi. Toinen turkkilaisista, 18-vuotias, kuoli päivä myöhemmin sairaalassa sydämensä lähelle osuneeseen iskuun.

Pian syyrialais­naapurustossa kiersivät vihaisten turkkilaisten kosto­joukot. He kaatoivat autoja, ryöstelivät ja tuhosivat kauppoja sekä koteja ja ajoivat alueen syyrialais­väestön pakosalle tai koteihinsa lukkojen taakse.

Paikalle komennettiin mellakka­poliisi ja kymmeniä mellakoitsijoita pidätettiin. Puukotuksen tunnustanut syyrialainen sai lähes 18 vuoden vankeus­tuomion, ja hänen kaverinsa lähes kahdeksan vuotta vankeutta.

Välikohtaus oli kenties näkyvin käänne­kohta turkkilaisten ja syyrialais­pakolaisen suhteissa. Pian välikohtauksen jälkeen tehdyssä Metropoll-­tutkimuslaitoksen kyselyssä turkkilaisista 67 prosenttia sanoi, että maan pitäisi sulkea rajansa kokonaan syyrialais­pakolaisilta. Syyrialaisia asuu Turkissa lähes neljä miljoonaa.

Kysely­tulos selittyi varmasti osittain tunteita kuohuttaneella puukotuksella. Mutta se kertoi myös siitä, että turkkilaiset ovat väsyneet suuren pakolais­väestön läsnäoloon.

” Poliisit pyytävät juomaan teetä taksiasemalle.

Kun poliisit ovat vakuuttuneet, että suomalais­journalistit eivät ole Pikku-Aleppossa lietsomassa uusia mellakoita, he pyytävät juomaan teetä taksiasemalle. Siellä poliisit, taksikuskit ja muut paikalla­olijat alkavat purkaa tuntojaan siitä, kuinka heidän mielestään syyrialaisilla ovat asiat paljon paremmin kuin turkkilaisilla.

”Heillä on paremmat autot kuin meillä ja heille maksetaan parempaa palkkaa kuin minulle, vaikka olen sentään poliisi ammatiltani”, yksi poliiseista sanoo haluamatta nimeään julkisuuteen.

Hän sanoo myös, että syyrialaisista levitetään paljon valheita sosiaalisessa mediassa. Poliisin mukaan moni turkkilainen uskoo esimerkiksi valheeseen, jonka mukaan työssäkäyvien syyrialaisten tai syyrialais­yrittäjien ei tarvitsisi maksaa Turkissa veroja.

”Perinteisessä mediassakin sellaista väitetään, mikä kasvattaa jännitteitä entisestään. Tällaiset väitteet ovat provokaatioita”, poliisi sanoo.

Syyrialaisia palkkaavien työnantajien kuuluisi maksaa vähintäänkin minimi­palkkaa sekä suorittaa vero- ja sosiaali­turva­maksut, mutta niin ei aina tehdä ja sadat­tuhannet syyrialaiset on palkattu epävirallisia reittejä.

Taksi­kuski nimeltä Çiko, 61, antautuu monologiin, jonka aikana hän valittaa syyrialaisten olevan nautiskelijoita, jotka kulkevat lyhyetkin matkat takseilla. Syyrialais­naiset eivät hänen väitteensä mukaan tee kotonaan mitään synnyttämisen ja lasten­hoidon ohella ja syyrialais­perheet viettävät vapaa-aikaansa ylellisissä kylpylöissä.

”Jotkut heistä ovat kytköksissä terroristi­järjestö PKK:hon”, Çiko sanoo.

PKK on Turkissa toimiva Kurdistanin työ­väen­puolue, joka on taistellut vuosi­kymmenet Turkin valtiota vastaan ja jota Turkki ja länsimaat pitävät terroristijärjestönä. Pohjois-Syyrian kurdi­alueella on PKK:n liitännäisjärjestöjä, joita Turkki pitää myös terroristisina.

Hacer Mutlu, 34, työskentelee kosmetiikkaliikkeessä Ankarassa.

Syyrialaisiin liittyvää mielipahaa saa kuulla monien turkkilaisten suusta. Esimerkiksi Hacer Mutlu, 34-vuotias kosmetiikka­liikkeen myyjä, sanoo uskovansa, että pakolaiset elävät Turkissa vero­vapaasti ja heidän oikeuksistaan pidetään parempaa huolta kuin kanta­väestön.

”Siinä on ero, että ollaanko humanisteja ja toivotetaan haavoittuvaiset ihmiset terve­tulleiksi, ja sillä, että heitä suojellaan meitä vahingoittavalla tavalla ja meidän oikeuksiemme kustannuksilla”, Mutlu sanoo.

Turkkilaisten negatiiviset tuntemukset ovat tuttuja 33-vuotiaalle syyrialais­yrittäjälle Muhammed Tahhanille. Hän työskenteli aiemmin asian­ajajana Syyrian Aleppossa, mutta pakeni seitsemän vuotta sitten sotaa vaimonsa kanssa. Paris­kunnalla on kaksi tytärtä ja poika tuloillaan.

Alepposta kotoisin oleva yrittäjä ja entinen asianajaja Muhammed Tahhan, 33, vesipiippukahvilassaan.

Syyrialaisten liikkeitä Ankarassa. Oikealla puolella kuvassa ovat Muhammed Tahhanin pyörittämä teuraskauppa ja sen vieressä vesipiippukahvila.

Tahhan myi Aleppossa kotitalon ja auton ja perusti säästöillä Istanbuliin kahvilan liike­kumppaninsa kanssa. Säästöjen ja uusien tulojen ansiosta hän on onnistunut perustamaan Ankaraan vesi­piippu­kahvilan, teuras­kaupan, super­marketin ja ravintolan.

Hän on tekemässä pysyvää pesää Turkkiin. Muhammed sanoo, ettei hänellä ole mitään käsitystä siitä, miten hänen entiselle kodilleen on Aleppossa käynyt.

”Sota loppuu jonain päivänä. Mutta ei siellä ole mitään jäljellä minua varten.”

Tahhan sanoo muistavansa hyvin elokuun 2021 tapahtumat. Tahhanin ja hänen lankonsa Pikku-Aleppossa sijainnut kauppa ryöstettiin tyhjäksi ja tärveltiin remontti­kuntoon. Remonttia ei kuitenkaan ryhdytty tekemään, koska vanha talo oli purku­tuomion alla maan­järistys­määräysten takia.

Heti mellakoiden käynnistyttyä poliisi komensi hänet sulkemaan kaikki muutkin liikkeensä turvallisuus­syistä. Ne olivat kiinni kaksi kuukautta.

” ”Töykeiden ja viha­mielisten osuus on noussut.”

”Kaikki syyrialaiset piileskelivät kodeissaan 20 päivää perätysten. Naapurimme vaativat minua muuttamaan pois, koska he pelkäsivät, että syyrialais­naapurista koituisi heillekin vaikeuksia.”

Tahhanin mukaan ennen syksyä 2021 turkkilaisista ehkä viidennes suhtautui häneen arkisissa kohtaamisissa töykeästi tai pidättyvästi ja muut vieraan­varaisesti. Puukotus­tapauksen jälkeen töykeiden ja viha­mielisten osuus on noussut 60 prosenttiin, hän arvioi omasta kokemuksestaan. Tahhan puhuu tulkin mukaan hyvää turkkia, mutta siitä kuuluu selvä arabi­korostus.

Muhammed Tahhanin mukaan valtaosa hänen asiakkaistaan on syyrialaisia.

Vastaavia mieli­alojen happamoitumisia on tallennettu kysely­tutkimuksiin jo ennen elokuun 2021 tapahtumia. YK:n pakolais­järjestön UNHCR:n kyselyssä vuonna 2017 turkkilaisista 58 prosenttia mielsi syyrialaiset ”vainoa tai sotaa paenneiksi uhreiksi”, mutta vuonna 2020 saman määritelmän allekirjoitti enää 38 prosenttia turkkilaisista.

Pakolaisten aiheuttama jännite on havaittu myös poliitikkojen parissa. Noin 85 miljoonan asukkaan Turkkia itse­valtaisesti johtava presidentti Recep Tayyip Erdoğan on jo useaan otteeseen pyrkinyt pienentämään syyrialais­väestön osuutta puskemalla pakolaisia maiden väliselle puskuri­vyöhykkeelle Syyrian puolelle.

Viime vuoden mittaan Erdoğan on vihjannut, että Turkki saattaisi olla käynnistämässä uutta sotilas­operaatiota Pohjois-­Syyriassa. Viime lokakuussa Erdoğan kehui, että hänen monien aiempien sotilas­operaatioidensa ansiosta jo 530 000 syyrialaista olisi palannut ”vapaa­ehtoisesti” Syyriaan perustetuille ”turva­vyöhykkeille”.

Vain muutamaa päivää aiemmin ihmis­oikeus­järjestö Human Rights Watch syytti Turkkia satojen syyrialais­miesten ja poikien pakko­palautuksista viime vuoden alku­puoliskolla: summittaisia pidätyksiä, pahoin­pitelyjä ja vangitsemisia sekä rajan yli pakottamista aseilla uhaten. Pakolaisia on järjestön mukaan pakotettu myös alle­kirjoittamaan dokumentti, jossa he ilmaisevat palaavansa Syyriaan “vapaa­ehtoisesti”.

”Näyttää sille, että Turkki yrittää tehdä Pohjois-­Syyriasta pakolaisten kaato­paikan”, totesi tutkija Nadia Hardman järjestön tiedotteessa.

Jotkut turkkilaisen ääri­oikeiston poliitikot yrittävät kalastella ääniä syyrialaisten vastaisilla tuntemuksilla mahdollisesti toukokuussa pidettävien presidentin- ja parlamentti­vaalien alla. Myös maltillisessa oppositiossa on havaittu kansan kyllästyneen syyrialaisiin.

Sieto­kyvyn loppumiseen vaikuttavat tiedot, joiden mukaan sota ei ole enää kovin intensiivistä, vaikkei sitä kukaan ole loppuneeksi julistanut. Syrian Observatory for Human Rights -järjestö dokumentoi vuonna 2022 yhteensä 3 825 sotimisesta johtunutta kuolemaa. Kuolleita siviilejä oli 1 627.

Järjestön mukaan kuolon­uhreja oli viime vuonna vähiten sitten 2011 alkaneen sodan. Pahimpana vuonna 2014 kuolemia dokumentoitiin noin 110 000 ja yhteensä niitä on järjestön mukaan ollut ainakin puoli miljoonaa.

Suurimman oppositio­puolueen, Tasa­valtalaisen kansan­puolueen CHP:n kansan­edustaja Ahmet Ünal Çeviköz sanoo, että Turkki tarvitsee ”tiekartan pakolaisten vapaa­ehtoisille palauttamisille”.

”Syyrialaisia vastaan esiintyy voimakkaita reaktioita. Heidät nähdään taloudellisina kilpailijoina”, Çeviköz sanoo.

Çeviközin mukaan syyrialaisten tekemät matala­palkka­työt aiheuttavat eripuraa talous­vaikeuksien ja kymmenien prosenttien inflaation koettelemassa paikallis­väestössä, joka joutuu kilpailemaan työ­paikoista myös monista muista maista tulleiden pakolaisten ja siirtolaisten, kuten afganistanilaisten, pakistanilaisten ja bangladeshilaisten, kanssa.

” ”Meidän on pakko puhua.”

CHP:n mielestä Turkin pitäisi saada koko kansainvälinen yhteisö mukaan ”taakan­jakoon”, jolla Syyriaa jälleen­rakennetaan ja pakolaisia palautetaan. Tarvitaan YK:ta, Euroopan unionia ja myöskin neuvotteluja Syyrian johtajan Bashar al-Assadin kanssa.

”Kansain­välinen yhteisö pitää häntä rikollisena, mutta me emme ole sen asian tuomareita. Meidän on päästävä poliittiseen ratkaisuun. Meidän on pakko puhua”, Çeviköz sanoo.

Myös Erdoğanin on pitkään huhuttu haluavan lähentää suhteita al-Assadiin. Cumhuriyet-­lehden mukaan kaksikko valmistelee tapaamista Moskovassa tänä keväänä.

” Saapunut seurue oli asunut talossa, joka romahti.

Tilanteen on tehnyt monin verroin vaikeammaksi viime viikon maanantaina Turkissa sattunut maan­järistys, joka surmasi kymmeniä­tuhansia ihmisiä Turkissa ja tuhansia myös Pohjois-­Syyriassa. Monet rakennukset Syyriassa olivat jo pommitusten heikentämiä ja maan­järistys viimeisteli aiempia tuhoja erityisesti Aleppon ja Latakian maa­kunnissa.

Hassan Tabbah (vas.) ja hänen isänsä Bahaddin lämmittämässä teevettä. Taustalla sohvalla näkyvät Ahmed-poika, hänen isänsä Muhammed ja Hassanin kaksoisveli Muhammed.

Viime viikon sunnuntaina Turkin puolisesta Hatayn maa­kunnasta saapui Ankaraan aamu­viideltä vaitelias mies, 38-vuotias Muhammed Tabbah, joka oli liikkeellä vaimonsa, kolmen lapsensa, eronneen siskonsa ja tämän lapsen kanssa. Young and Restless, nuori ja rauhaton, luki hänen paidassaan.

Seitsenhenkinen seurue oli asunut viisi­kerroksisessa talossa, joka romahti maanjäristyksessä kokonaan. Liftaamalla ja busseilla he pääsivät siirtymään muutamassa päivässä Ankaraan, jossa asuu Muhammedin 60-vuotias serkku Bahaddin Tabbah sukulaisineen.

Suuri osa suvusta on paennut sotaa Alepposta viime vuosi­kymmenen saatossa ja nyt toistakymmentä heistä jakaa rinteessä seisovan ränsistyneen kaksi­kerroksisen kivitalon, jossa on kuusi huonetta. Taloa vuokraa heille turkkilais­mies, joka pyytää vuokraa vain noin 20 euroa kuukaudessa

Maanjäristystä paenneille sukulaisille on järjestetty huonetta asuinkuntoiseksi.

”Rakastan häntä sydämeni pohjasta ja kutsunkin häntä amcaksi [sedäkseni]”, sanoo Bahaddinin poika Hassan vuokra­isännästään.

Amca on juuri soittanut, ja Hassan on pitänyt puhelua kaiuttimella. Toisessa päässä kuului sydämellinen ääni, joka kuulosteli, ovatko Hatayn vieraat saapuneet hyvissä voimissaan ja voiko hän tehdä jotain heidän hyväkseen.

”Annetaan heidän ensin levätä”, vuokra­isäntä toteaa ja toivottaa puhelun päätteeksi vuolaita siunauksia ja Jumalan varjelusta uusille ja aiemmin tulleille asukkailleen.

Hassan Tabbah puhuu puhelimessa vuokraisäntänsä kanssa.

25-vuotiaat kaksoset Muhammed Tabbah (vas.) ja Hassan Tabbah kävivät ostamassa lihaa ja vihanneksia maanjäristystä paenneille sukulaisilleen viime viikon sunnuntaina. Muhammedilla on vaimo ja kaksi lasta. Hassanilla on Syyrian Aleppossa tyttöystävä, jonka hän on tavannut vasta Whatsapp-videopuheluissa.

25-vuotiaalla Hassanilla on itseään 15 minuuttia vanhempi kaksoisveli Muhammed. He sanovat viihtyvänsä Turkissa, vaikka molemmilla heistä on maasta myös huonoja kokemuksia. Turkkilaiset nuorten miesten joukot tulevat joskus vaatimaan heiltä tupakkaa aggressiivisella äänellä ja tönimällä.

Se kuulostaa paljolti tilanteelta, mistä elokuun 2021 nujakointi, puukotus ja mellakat saivat alkunsa.

Satunnaisia keikka­töitä rakennuksilla tekevät kaksoset kertovat, että muutaman kerran on käynyt niin, että työnantajat ovat maksaneet palkoista vain osan tai ei mitään.

”Kerran en saanut viikon töistä lainkaan palkkaa ja menin poliisi­asemalle tekemään ilmoituksen. Mutta valittamisesta ei seurannut mitään”, Hassan kertoo.

Ikävistä muistoista huolimatta kaksoset ilmaisevat useaan otteeseen, että heillä ovat Turkissa asiat paljon paremmin kuin synnyin­maassaan. Siitä merkkinä kivitalon ikkunaan on ripustettu punavalkoinen tähteä ja puolikuuta esittävä Turkin lippu.

”Tiedämme, että Turkki rakastaa meitä. Me tunnemme sen”, Hassan sanoo.