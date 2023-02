Argentiinan maahanmuuttovirasto esti tällä viikolla kuuden raskaana olevan venäläisnaisen pääsyn maahan. Venäläiset käyttävät matkailijastatustaan tekosyynä Ukrainan sodan aikaiselle synnytysmatkailulle, jota Argentiina yrittää nyt suitsia.

Argentiinan pääkaupungista Buenos Airesista on tulossa ”pieni Moskova”, yksi vauva kerrallaan, kirjoittaa argentiinalainen Clarín-lehti.

Ilmiöstä, niin kutsutusta synnytysturismista, alettiin uutisoida heti Venäjän hyökättyä Ukrainaan viime vuoden helmikuun lopulla. Venäläisnaiset ja -perheet matkustivat Argentiinaan synnyttämään tavoitteenaan saada lapselle kaksoiskansalaisuus.

Argentiina houkuttelee venäläisiä synnyttäjiä monestakin syystä. Maan kansalaiset saavat tehdä lyhyitä matkoja ilman viisumia 171 maahan, myös EU-maihin ja Britanniaan. Argentiinan kansalainen voi myös hankkia kymmenen vuoden viisumin Yhdysvaltoihin. Lisäksi synnyttäminen on Argentiinassa edullista moniin muihin maihin verrattuna.

Asiasta ovat uutisoineet argentiinalaislehtien lisäksi muun muassa The Guardian ja The Washington Post.

Argentiinan maahanmuuttoviraston johtaja Florencia Carignano kertoi TN-televisiokanavan haastattelussa, että venäläisiä matkusti Argentiinaan 21 757 venäläistä matkusti maahan vuonna 2022. Heistä 10 500 oli raskaana olevia naisia.

Carignano kertoi, että maahanmuuttoviranomaiset ovat kuluneen viikon aikana estäneet kuuden venäläisnaisen maahantulon, argentiinalainen verkkosivusto Perfil kertoo.

”Kaikki heistä matkustivat yksin raskausviikolla 32. Viranomaisten mukaan heillä ei ollut paluulippua (Venäjälle). On vaikea matkailla, jos ei ole aikomusta palata lähtömaahan. Maahanmuuttoviranomaiset selvittivät asiaa, ja naiset myönsivät tulleensa Argentiinaan synnyttämään”, Carignano sanoi.

Naisia ei Carignanon mukaan ole pidätetty, mutta asia on maahanmuuttoviranomaisten tutkittavana. Hänen mukaansa naisille on tarjottu paluuta kotimaahansa, mutta he ovat kieltäytyneet palaamasta Venäjälle synnyttämään. Carignano kertoi perjantaina, että naisten vointia tarkkaillaan, ja he voivat hyvin.

Carignano lisäsi myös, että pelkästään torstai-iltana Argentiinaan saapui Venäjältä 33 raskaana viikoilla 32–34 olevaa naista. Täysiaikaisen raskauden kesto on 40 viikkoa.

”Nämä (venäläiset) naiset saapuvat tänne, saavat lapsensa, lähtevät Argentiinasta eivätkä koskaan palaa”, Carignano sanoi TN-kanavan haastattelussa.

”He valehtelevat häikäilemättömästi väittämällä itseään turisteiksi, vaikka eivät sitä ole”, hän lisäsi.

Hänen mukaan Argentiinalla on nyt todellinen itsetutkiskelun paikka sen suhteen, kenelle maan kansalaisuuksia ja -passeja myönnetään.

”Jos emme ala valvoa, keille myönnämme passin, menetämme sen luottamuksen, joka meillä muiden maiden silmissä on”, Carignano sanoi.

Kommentillaan hän viittasi Ljubljanassa Sloveniassa pidätettyihin kahteen epäiltyyn venäläisvakoojaan, joilla oli slovenialaisviranomaisten mukaan Argentiinan passit. Slovenian valtion tiedustelupalvelu SOVA kertoi tammikuun lopulla pidättäneensä vakoillusta epäillyt.