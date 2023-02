Oppositiomedia Mediazona on yksi niistä tahoista, jotka pitävät lukua kuolleiksi vahvistetuista venäläissotilaista. Nyt Mediazona hakee lisää vapaaehtoisia riveihinsä.

Venäjän on ennakoitu jo pitkään ryhtyvän uuteen suurhyökkäykseen Ukrainassa. Esimerkiksi yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) kertoi keskiviikkona raportissaan, että suurhyökkäys olisi jo alkanut.

Venäjän uudesta, merkittävästä hyökkäyksestä ei kuitenkaan ole toistaiseksi mitään vahvistettua tietoa.

The Moscow Times -nettilehden mukaan varmaa sitä vastoin on, että Venäjä on kärsinyt Ukrainassa viime aikoina huomattavia sotilastappioita.

Yksi kuolleiksi vahvistettujen määriä keräävistä tahoista on oppositiomedia Mediazona. Mediazonan keräämät luvut perustuvat avoimista lähteistä saatuihin tietoihin.

The Moscow Timesin mukaan Mediazona on kuluvalla viikolla etsinyt lisää vapaaehtoistyöntekijöitä laskemaan kuolleiksi vahvistettujen venäläissotilaiden määriä – ensimmäistä kertaa hyökkäyssodan alkamisen jälkeen.

”Viimeisten kahden, kolmen viikon aikana olemme havainneet, että [kuolleista sotilaista] saatujen raporttien määrä on alkanut nousta”, Mediazonan toimittaja Maxim Litavrin kertoi The Moscow Timesille.

Litavrinin mukaan luvuista voidaan päätellä, että Venäjä on tehostanut toimintaansa rintamalla.

Vaikka Kreml ei ole kuukausiin julkaissut virallisia lukuja kuolleiden venäläissotilaiden määristä, The Moscow Timesin haastattelemat data-analyytikot uskovat, että rintamalla kuolleiden venäläisten määrä on todennäköisesti lisääntynyt viime viikkoina huomattavasti.

Venäjän viimeisin ”virallinen” ilmoitus sotilaskuolemista on syyskuulta, jolloin maan puolustusministeri Sergei Šoigu kertoi, että Ukrainassa on kuollut 5 937 venäläistä.

Mediazona julkaisi viimeisimmän raporttinsa 27. tammikuuta. Tietokannan mukaan sitä edeltävien 10 päivän aikana vahvistettiin 876 venäläissotilaan kuolema.

Nyt Mediazona jäänee raportoinnissaan jälkeen, jos lisää vapaaehtoisia ei löydy, Litavrin arvelee.

”Meillä ei yksinkertaisesti ole tarpeeksi aikaa tietojen käsittelyyn”, hän sanoi.

Venäjä on viime aikoina hyökännyt erityisellä voimalla Donetskissa Itä-Ukrainassa sijaitsevaan Bahmutiin. Bahmutiin kohdistuneet hyökkäykset saattavat osittain selittää kuolleiden venäläissotilaiden määrän lisääntymistä.

Kuukausia kestäneiden tykistötaisteluiden jälkeen Venäjä on tällä viikolla näyttänyt pyrkivän piirittämän taisteluissa pahoin tuhoutuneen kaupungin.

The Moscow Times arvioi, että myös Zaporižžjan alueella sijaitsevan Vuhledarin kaupungin lähellä käydyt taistelut ovat johtaneet venäläisjoukkojen merkittäviin sotilastappioihin.

Ukrainalaisviranomaiset kertoivat tiistaina, että edeltänyt vuorokausi oli aiheuttanut Venäjälle suurimmat tappiot koko sodan aikana.

Myös palkkasoturiyhtiö Wagnerin on kerrottu kärsineen mittavia tappioita Bahmutissa.

Venäläinen äärinationalisti, eläkkeellä oleva upseeri Igor Girkin, joka tunnetaan myös nimellä Strelkov, nimitti Wagner-sotilasyksiköitä torstaina ”kuoleman pataljoonaksi”. Girkin on tullut tunnetuksi kärkkäänä Venäjän sodan kriitikkona.

Girkinin sanat ”kuoleman pataljoonasta” saattavat osin pitää paikkansa, sillä satelliittikuvien mukaan Wagner-sotilaiden hautausmaa Etelä-Venäjällä sijaitsevassa Krasnodarissa on kasvanut seitsenkertaiseksi siitä, mitä se vielä marraskuun lopulla oli, The New York Times kirjoitti tammikuun lopulla.