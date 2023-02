Poikkeuksellisesti asteroidin iskua Maahan osattiin odottaa jo ennakolta.

Maan ilmakehässä palanut meteori muutti yön hetkellisesti yhtä kirkkaaksi kuin päivän Englannin kanaalin lähialueilla Britanniassa.

Maanantain vastaisena yönä tapahtunut valoilmiö tallentui myös videoille, jotka on katsottavissa tämän artikkelin yhteydessä. Videot on kuvattu Brightonissa ja Surreyssä.

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan meteori oli ilmakehään iskeytyessään läpimitaltaan noin metrin.

Poikkeuksellisesti kappaleen iskua Maahan osattiin odottaa jo ennakolta.

”Tämä on vasta seitsemäs kerta, kun #asteroiditörmäys on ennustettu ennen kuin se tapahtuu. [Se on] merkki nopeasta kehityksestä maailmanlaajuisesta kyvystä havaita asteroideja!” kommentoi Euroopan avaruusjärjestö Esa Twitterissä.

Kokonsa takia kappale oli asteroidia pienempi taivaankappale eli meteoroidi. Kun meteoroidi palaa ilmakehässä, kyseessä on meteori.