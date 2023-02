Eurooppalaisilla johtajilla on ollut syynsä olla uskovinaan Kiinan vakuutteluita Ukrainasta, sanoo tutkija. On mielenkiintoista nähdä, mitä Kiinan markkinoima rauhansuunnitelma sisältää, kirjoittaa HS:n Pekingin-kirjeenvaihtaja Mari Manninen.

Peking

Kiinaa varmasti harmitti Münchenissä myös viestimielessä, kun Yhdysvallat väitti Kiinan harkitsevan aseiden ja ammusten antamista Venäjälle Ukrainan-sotaan.

Kiina oli suunnitellut viikonlopun turvallisuuskonferenssin pääotsikoihin ihan muuta: Kiina lupaili, että se antaa rauhanehdotuksen sotaan vielä tällä viikolla.

Kiinan ulkopolitiikan ykkösedustaja Wang Yi on menossa Moskovaan keskustelemaan aiheesta.

Yhdysvaltain väite mahdollisesta aseavusta hyökkääjävaltiolle kuulosti tietysti eurooppalaisten korvaan kaikelta muuta kuin rauhanomaiselta. The New York Times jo analysoikin, että moisen aseavun myötä sota Ukrainassa alkaisi muistuttaa kylmän sodan tilannetta, jossa suurvallat kävivät sijaissotia muilla mailla, kuten Koreassa tai Vietnamissa.

Eurooppalaiset poliitikot ja diplomaatit suhtautuivat Kiinan lupailemaan rauhan­esitykseenkin The Guardianin keräämien kommenttien mukaan ennakolta toisaalta tervetulleena asiana, toisaalta varautuneesti.

Euroopassa on jo ehkä opittu, että Kiinan kauniit puheet rauhan edistämisestä jäävät usein tyhjiksi sanojen pyörittelyiksi. Nyt onkin erittäin mielenkiintoista nähdä, mitä Kiinan markkinoima suunnitelma sisältää. Ottaako Kiina oikeastikin merkittävän roolin kriisin ratkaisussa?

Viikonloppuna Münchenissä Wang Yi lupaili rauhansuunnitelman toisaalta korostavan suvereenisuutta ja alueellista koskemattomuutta, toisaalta Venäjän turvallisuushuolien kunnioittamista. Näitä voi olla sangen vaikea yhdistää.

Juuri ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan Kiinan johtaja Xi Jinping ja Venäjän johtaja Vladimir Putin vannoivat rajatonta ystävyyttä Pekingissä.

Kiina on sanonut olevansa sodassa puolueeton, mutta se ei ole missään vaiheessa tuominnut Venäjän hyökkäystä tai edes kutsunut sitä hyökkäykseksi. Kiina on ollut ymmärtäväinen Venäjän turvallisuushuolille ja syyttänyt Natoa ja Yhdysvaltoja sotaisan ilmapiirin lietsomisesta.

Kuitenkin Kiinan on Suomessa ja laajemminkin Euroopassa tulkittu herkästi, ehkä toiveikkaasti, harkitsevan etäisyyden ottamista Venäjään.

Näin ei ole tapahtunut, sanoo etähaastattelussa Alexander Gabuev, yksi maailman arvostetuimmista Venäjän ja Kiinan suhteiden tutkijoista.

Gabuev työskentelee kansainvälisessä Carnegie-ajatushautomossa, jossa hän vetää Carnegien entistä Moskovan-tiimiä. Venäjä sulki Moskovan toimipisteen viime vuonna.

”Jos katsotaan Kiinan ja Venäjän suhteen lukuja viime vuodelta, niin mitään todellista etääntymistä ei näy.”

Eli maiden välinen kauppa on kasvanut.

Kiina ja Venäjä ovat pitäneet yhteisiä sotaharjoituksia entiseen, jopa kiihtyvään tahtiin – viimeisin alkoi nyt maanantaina. Kiina on varonut Yhdysvaltain asettamien Venäjä-pakotteiden rikkomista, mutta Yhdysvallat on syyttänyt kiinalaisyrityksiä ainakin lennokkien toimittamisesta Venäjän sotavoimien käyttöön.

Mistä sitten osa eurooppalaisista on keksinyt Kiinan etääntyvän Venäjästä?

”Viime vuoden loppuun mennessä Kiina oli huomannut, että erityisesti Euroopassa vihastus ja vaatimukset Kiinan etääntymiseksi Venäjästä kasvoivat. Niinpä Kiina alkoi pieniin, fiksuihin hurmaamistoimiin.”

Näihin toimiin kuului esimerkiksi se, että Kiina lausui Saksan ja Ranskan johtajille vastustavansa ydinaseiden käyttöä.

Gabuevin mukaan nämä lausunnot olivat samaa sarjaa kuin olisi sanottu että ”taivas on sininen ja ruoho vihreää”. Eurooppalaiset Xi Jinpingin tavanneet johtajat kuitenkin tarttuivat niihin hanakasti ja markkinoivat niitä ikään kuin voittoina.

”Eurooppalaisilla johtajilla on käytännön tarve tavata Kiinan johtoa [Euroopalle tärkeän] kaupan takia, mutta se olisi tapaamisen syyksi liian kyyninen, eikä liittolaismaa Yhdysvallat pitäisi sellaisesta”, Gabuev selittää.

”Niinpä matkalle tarvitaan jokin syy, jota voi juhlia kotimaassa suurena voittona. Kiina on hyvin fiksu sellaisten tarjoamisessa.”

Kiina on siis lausunut tapaamisissa jotakin suhteellisen ympäripyöreää Ukrainan sotaan liittyvää, joka on voitu myydä eurooppalaiselle kotiyleisölle voittona.

Kiinakin tarvitsee Eurooppaa kaupan takia, ja lisäksi se haluaa lyödä kiilaa kilpailija­maansa Yhdysvaltain ja Euroopan väliin.

Gabuev sanoo, että Kiina toimii kuten eurooppalaiset johtajat: Wang Yin on helpompi mennä Venäjälle, kun uutisissa näkyy rauhan asia eikä esimerkiksi kauppa.

Venäläisten uutisten mukaan Wang olisi myös pohjustamassa Xi Jinpingin vierailua Venäjälle.

Oma lukunsa on Kiinan diplomaattinen kielenkäyttö, joka vaatii lukijalta erityistaitoja. Kiina esimerkiksi sanoo jatkuvasti kunnioittavansa eri maiden – myös Ukrainan – suvereniteettia.

Tällaisesta lausumasta esimerkiksi Ranskan presidentti Emmanuel Macron twiittasi ikään kuin voittona, kun hän oli tavannut Kiinan johtoa.

Todellisuudessa Kiina on koko sodan ajan sanonut samoin – eikä ole silti tuominnut Venäjän hyökkäystä, joka on siis suvereniteetin rikkomista. Kiina lausuma on siis tyhjää täynnä, eikä tarkoita sitä, mitä sen oikeasti pitäisi tarkoittaa.

Kiinalle Venäjä on ensiarvoisen tärkeä kumppani, joten Kiina ei siitä hevillä luovu, Gabuev selittää.

Maiden suhde on hänestä vahva ja käytännönläheinen. Niillä on yhteistä rajaa ja tärkeää kauppaa. Ne ovat johdoltaan samanmielisiä ja autoritaarisia. Yhdessä ne muodostavat vastavoiman Yhdysvaltain johtamalle rintamalle, mikä on Kiinalle hyvin tärkeää. Tärkeää on sekin, että Venäjä tukee Kiinaa YK:n elimissä.

Totta kai Kiina tarvitsee vaurautensa kasvattamiseen länttä, mutta Gabuevin mukaan Kiina on laskenut, ettei sen kannata luopua Venäjän kaveruudesta.

”Muuttuisivatko Yhdysvaltain ja Kiinan välit olennaisesti, jos Kiina jättäisi Vladimir Putinin oman onnensa nojaan, tukisi pakotteita ja kritisoisi Venäjän toimia Ukrainaa vastaan? Sanoisiko Yhdysvallat, että oho, Kiinahan onkin kansainvälisen yhteisön vastuuntuntoinen jäsen? Että lopetetaan Kiinan arvostelu ja että Kiina onkin hyvä ystävä?” Gabuev kysyy.

Ja vastaa:

“Ei sellaista tapahdu.”