Ulkomaat | Venäjän hyökkäys

Naton Stoltenberg: Venäjän suur­hyökkäys on alkanut

Venäjän pelätty uusi suurhyökkäys on Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin mukaan käynnissä. Stoltenbergin mukaan on merkkejä siitä, että Venäjä on lisännyt merkittävästi varusteluaan Ukrainassa.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg piti tiedotustilaisuuden ennen puolustusministerien kaksipäiväistä ministerikokousta Brysselissä maanantaina.