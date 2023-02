Kiina on onnistunut saamaan toiminnallaan vain vähän tiedustelutietoa, Valkoinen talo arvioi. Runsaat viimeaikaiset pallohavainnot voivat johtua siitä, että ilmatilaa pidetään nyt tarkasti silmällä.

Yhdysvallat ei ole pystynyt tunnistamaan, mitä esineitä sen ilmatilassa on liikkunut viime aikoina, kertoi Valkoisen talon tiedottaja John Kirby maanantaina illalla Suomen aikaa. Asiata kertoo muun muassa uutistoimisto Reuters.

Yhdysvaltojen ilmatilassa on ammuttu runsaan viikon aikana alas kolme lentävää esinettä ja Kanadan ilmatilassa yksi. Ensimmäinen esine ammuttiin alas reilu viikko sitten Etelä-Carolinan edustalla, ja sen uskotaan olevan kiinalainen vakoilupallo.

Kirbyn mukaan vielä on myös epäselvää, liittyvätkö esineet vakoiluun. Osa esineistä on saattanut liikkua ”herkkien” alueiden yläpuolella, hän kertoi toimittajille. Alasammutusta pallosta on saatu kerättyä jotain tietoa mutta ei kaikkea. Kirbyn mukaan esineet on ollut pakko ampua alas, koska ei ole varmuutta, liittyvätkö ne vakoiluun.

Sen Yhdysvallat on kuitenkin Kirbyn mukaan pystynyt todentamaan, että Kiinalla on olemassa vakoilupallo-ohjelma. Kirbyn mukaan ohjelmalla Kiina on saanut vain vähän lisää tiedustelutietoa.

Valkoisen talon tiedottaja John Kirby puhui toimittajille vieraista esineistä myös 10. helmikuuta.

Esineistä ei uskota olevaan vaaraa siviileille, Kirby sanoi. Viimeisimmät esineet liikkuivat niin matalalla, että niistä oli kuitenkin vaaraa lentoliikenteelle.

Se, että esineitä on havaittu viime päivinä niin runsaasti, voi Kirbyn mukaan osin selittyä sillä, että ilmatilaa pidetään tällä hetkellä tarkemmin silmällä.

Alieneitakaan eli ulkoavaruuden olioita yhdysvaltalaisten ei tarvitse pelätä, Kirby sanoi. Samaa sanoi maanantaina Valkoisen talon lehdistöpäällikkö Karine Jean-Pierre.

”Näissä viime aikojen tapauksissa ei ole viitteitä alieneista. Haluan yhdysvaltalaisten tietävän sen”, Jean-Pierre sanoi toimittajille.

Kirby myös toisti väitteen siitä, että Yhdysvalloilla ei ole ilmapalloja Kiinan ilmatilassa. Aiemmin maanantaina Kiina oli sanonut, että Yhdysvaltojen lähettämiä palloja on havaittu Kiinan ilmatilassa yli kymmenen kertaa viime vuoden tammikuusta alkaen.