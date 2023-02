Main ContentPlaceholder

Ulkomaat | Turkin ja Syyrian järistykset

Turkissa etsitään maan­järistyksen jäljiltä yli sataa ”nimetöntä” lasta, jotka joutuivat erilleen omaisistaan

Osa vanhemmista on kadottanut lapsensa, kun lapsi on kiidätetty kotipaikkakuntaa kauemmas sairaalaan. Lapsi voi olla liian nuori tai huonossa kunnossa kertoakseen auttajille, kuka on.

Sosiaalisessa mediassa jaetaan päivittäin listoja ja kuvia lapsista, joiden kerrotaan kadonneen maanjäristysalueelta Kaakkois-Turkissa.