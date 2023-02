Kun Yhdysvallat aikoinaan vakoili Kiinaa ilmapallolla ja jäi kiinni, se väitti tekevänsä meteorologista tutkimusta, kirjoittaa HS:n Pekingin-kirjeenvaihtaja Mari Manninen.

Peking

Me länsimaalaiset ajattelemme helposti tätä rataa: Kiina lähetti vakoilupallon (vakoilupalloja) Yhdysvaltojen päälle. Miten törkeää!

Mietitäänpä tilannetta Kiinan näkökulmasta.

Oletetaan, että suuren kiistan aiheuttanut pallo todella oli vakoilupallo, kuten Yhdysvallat väittää, eikä sääpallo, kuten Kiina väittää.

Kukaan tuskin yllättyy siitä, että Kiina vakoilee Yhdysvaltoja. Yhdysvallatkin vakoilee Kiinaa. Se on kilpailevien suurvaltojen pelin henki. Käytössä ovat monet keinot, kuten ihmisvakoojat, satelliitit ja hakkeroijat. Yllätys oli nyt se, että vakoilu tapahtuisi myös isojen ilmapallojen avulla.

Kiinan näkökulmasta on varmaankin reilua, että se saisi vakoilla Yhdysvaltoja lähietäisyydeltä.

Yhdysvalloilla on nimittäin Kiinan rannikon tuntumassa tukikohtia ja monenlaista sotilaallista yhteistyötä Japanin, Etelä-Korean, Taiwanin, Filippiinien ja Malesian kanssa. Yhdysvaltojen sotavoimat näyttäytyvät usein Kiinan lähettyvillä.

Niistä asemista Yhdysvaltain on paljon helpompi kerätä tietoa Kiinan sotavoimista kuin Kiinan Yhdysvaltain sotavoimista.

Ylipäätään Kiina mieltää olevansa kuin häkissä, koska sen rannikon tuntumassa on katkeamaton virta Yhdysvaltain kaverimaita. Tämä häkki on Kiinalle iso uhka.

Muistellaanpa, kuinka Yhdysvallat hermostui kylmän sodan aikana, kun Etelä- ja Keski-Amerikan maat löivät kättä Yhdysvaltain vihollismaan Neuvostoliiton kanssa.

Kiinasta on tietenkin väärin, että Yhdysvallat panee kampoihin, kun Kiina yrittää nousta taloudellisesti, ideologisesti ja sotilaallisesti sen rinnalle. Kiina katsoo aikansa jälleen koittaneen. Edellisen kerran Kiina oli taloudeltaan maailman suurin valtio 1800-luvulla.

Pallovakoiluunkin voi hakea käänteistä esimerkkiä historiasta. Yhdysvallat nimittäin käytti isoja ilmapalloja Neuvostoliiton ja Kiinan vakoiluun 1950-luvulla. Kun se jäi tästä kiinni, se väitti pallojensa tekevän – arvaatte oikein –meteorologista tutkimusta.

Vuonna 1960 Neuvostoliitto ampui alas Yhdysvaltalaisen U-2-vakoojakoneen.

Maanantaina Kiina väitti, että Yhdysvallat olisi lennättänyt useita omia pallojaan Kiinan ilmatilassa vuoden sisään. Yhdysvallat kiisti väitteen, eikä Kiina ole vielä esittänyt väitteelleen mitään todisteita.

Kiinan tuoreessa vakoilutapauksessa – jos se siis vakoilua oli –, oli yllättävää sen kömpelyys. Tavalliset kansalaisetkin pystyivät bongaamaan pallon taivaalta. Poliitikoille jäi vähän valinnanvaraa, ampuako sitä alas.

Yhdysvaltojen mukaan pallovakoilua on tapahtunut aiemminkin, mutta Yhdysvallat on bongannut leijukaiset vasta aivan viime aikoina.

Jos pallon lennättäminen näkyvästi oli Kiinalta tahallinen provokaatio, se kertoo surullista tarinaa. Kiina haluaa provosoida ja pitää välinsä Yhdysvaltoihin jännittyneinä.

Tätä ei kuitenkaan tue se tosiasia, että Kiinan pitäisi saada ulkoista rauhaa pannakseen koronavuosista kärsinyttä talouttaan ja muita sisäisiä kuprujaan kuntoon.

Jos pallotapauksen kömpelyys oli vahinko, se on Kiinalle noloa. Huomion kerännyt vakoiluyritys on epäonnistunut vakoiluyritys.

Yhdysvallat väittää, että Kiinalla on erityinen vakoilupallo-ohjelma ja että Kiina olisi lennättänyt pallojaan 40 valtion päällä. Jos tämä on totta, Kiinalle tuli nyt melkoinen ongelma ohjelmaansa. Kun koko maailma etsii palloja ilmasta, vakoilu on paljon vaikeampaa.

Pallosaagan vuoksi Kiinan ja Yhdysvaltain huonot suhteet ovat entistä huonommalla tolalla. Ulkoministerin Antony Blinken perui Kiinan-vierailunsa, ja viime viikolla Kiina kieltäytyi Yhdysvaltain tarjoamasta puolustusministereiden puhelusta.

Lue lisää: Pallokiista on osa pitkää riitaa – USA ja Kiina yrittävät nyt luoda suhteen, jolla vältetään vahinkosota

Maailmanrauhan, maailmankaupan ja esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillinnän vuoksi toivoa sopii, että valtioiden edustajat suostuvat tapaamaan toisensa viikonloppuna Münchenin turvallisuuskonferenssissa.

Tiistaina aamupäivällä se ei tuntunut mahdottomalta ajatukselta.

Kummassakin maassa palloista on kuohuttu melkoisesti, mutta Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on sanonut kuitenkin, etteivät suhteet ole tapauksen takia huonontuneet. Blinkeninkin on kerrottu menevän Kiinaan, kun tilanne sen sallii.

Kiina puolestaan on kovista sanoistaan huolimatta jättänyt jyrkimmät sanansa käyttämättä. Viime vuosina Kiinan valtion edustajilta on totuttu kuulemaan hyvin kärkkäitä lausuntoja, joihin verrattuna viime päivien ja viikkojen viiltelyjä Yhdysvaltojen suuntaan voi pitää jopa maltillisina.

Molemmista maista kantautuneet äänet ovat kuulostaneet siltä, että ne ennen kaikkea vakuuttavat oman maansa kiihkeää kansaa toimiensa vahvuudesta.

Kasvojen säilyttäminen on maailmanpolitiikassa iso ja mutkikas asia.