Naton pääsihteerin mukaan Putin suunnittelee uusia hyökkäyksiä Ukrainaa.

Sotilasliitto Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergin mukaan Nato jatkaa Ukrainan tukemista sodassa Venäjää vastaan. Stoltenbergin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin suunnittelee uusia hyökkäyksiä Ukrainassa.

”Emme näe merkkejä siitä, että presidentti Putin valmistautuisi rauhaan. Päinvastoin, hän valmistelee lisää hyökkäyksiä Ukrainaan”, Stoltenberg sanoi Naton puolustusministerikokouksessa Brysselissä tiistaina.

Stoltenberg kertoi asiasta, kun hän saapui neuvottelupaikalle. Stoltenbergin mukaan Naton antama tuki Ukrainalle on kehittynyt samalla, kun Ukrainan sota on kehittynyt. Stoltenbergin mukaan Naton tehtävä on varmistaa, että Ukraina saa tarvitsemansa aseet, joilla se voi voittaa sodan.

Stoltenbergiltä kysyttiin myös Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksien ratifioinnista. Pääsihteerin mukaan Suomen ja Ruotsin jäsenyyksistä keskusteltaessa pääpainon tulisi olla siinä, että Suomi ja Ruotsi ratifioitaisiin mahdollisimman pian Natoon eikä siinä, tuleeko maista jäseniä yhtä aikaa.

Naton puolustusministerit kokoontuivat Brysseliin käsittelemään Naton puolustusta ja pelotetta sekä puolustustarvikkeiden riittävyyttä Venäjän sodan aikana.

Brysseliin saapunut Yhdysvaltain puolustusministeri Lloyd Austin sanoi, että Ukraina tarvitsee kiireellisesti lisää sotilaallista apua.

Hän vakuutti, että Yhdysvaltojen ja Naton tuki Ukrainalle jatkuu.

”Kreml toivoo edelleen, että se voi odottaa [lännen] tuen loppumista”, Austin sanoi.

Suomen puolustusministeri Mikko Savola (kesk) sanoi, että Suomi valmistelee parhaillaan kolmattatoista apupakettia Ukrainalle.

Savola edustaa paikalla Naton tarkkailijajäsenenä olevaa Suomea.

”On tärkeää tukea Ukrainaa. Suomi on tukenut Ukrainaa ja Suomi jatkaa Ukrainan tukemista”, Savola sanoi, kun hän saapui neuvottelupaikalle.

Median esittäessä kysymyksiä, Savola muistutti siitä, että Suomi ei voi kertoa julkisuudessa, millaista tukea Suomi antaa Ukrainalle.

Savolalle esitettiin kysymyksiä myös Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksistä ja mitä hän on mieltä Stoltenbergin antamista kommenteista maiden jäsenyyksiin liittyen.

Savolan mukaan olennaista on, että Suomesta ja Ruotsista tulee Nato-jäseniä. Savola sanoo, että Suomelle ideaali tilanne olisi, että Suomi ja Ruotsi tulisivat Nato-jäseniksi yhtäaikaisesti. Savola kuitenkin sanoo, että tämä ei ole pelkästään Suomen kysymys, vaan tämä on myös Naton kysymys.