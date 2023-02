Presidentti Sauli Niinistön mukaan Ruotsi tietää, että Suomi ”tekee kaikkensa Ruotsin hyväksi”.

München

Tuleeko Suomesta Naton jäsen ennen Ruotsia?

Siihen kysymykseen halusivat suomalaispoliitikkojen kansainväliset kollegat Münchenin turvallisuuskonferenssissa vastauksen.

Suomalaispoliitikoilta kysyttiin muun muassa sitä, onko Suomi tarkoituksella irtautumasta yhteisestä linjasta Ruotsin kanssa. Näin ei ole.

Suomen nopeampi liittyminen Natoon on noussut yhä vahvemmaksi vaihtoehdoksi Turkin toiminnan takia. Turkin luomassa vaikeassa tilanteessa se olisi eräänlainen ulospääsy.

”Se nähdään mahdollisuutena, vääjäämättömänä mahdollisuutena, jota kuitenkaan kukaan ei halua. Suomi ei halua sitä, eikä Ruotsi eikä Nato. Se ei ole kenenkään ykkösvaihto, mutta täällä tunnistetaan, että se on mahdollisuus”, sanoi Eurooppa-ministeri Tytti Tuppurainen kansainvälisten poliitikkotapaamisten hengestä.

Eurooppa-ministeri Tytti Tuppurainen kävi monia keskusteluja Suomen Nato-tilanteesta kansainvälisten poliitikkojen kanssa.

Presidentti Sauli Niinistön yksi lukuisista luottamuksellisista kahdenvälisistä neuvotteluista Münchenin turvallisuuskonferenssissa oli Britannian pääministerin Rishi Sunakin kanssa.

Presidentti Sauli Niinistö sai selittää Münchenissä toistuvasti, että Suomi ei voi eritahtista etenemistä estääkään, koska kysymys on Turkin päätöksestä.

”Ruotsalaisten huoli on ymmärrettävää, kun näyttää siltä, että Suomi liikkuu edellä. Sen torjuminen olisi vaikeaa. Pitäisikö meidän ilmoittaa, että me kiellämme heitä ratifioimasta”, Niinistö sanoi.

Niinistön mukaan Ruotsin johto ymmärtää tämän ”suomalaisten dilemman” hyvin.

”He tietävät, että teemme kaikkemme Ruotsin hyväksi”, hän sanoi.

Turkin päätöksenteko on vielä arvoitus. Turkissa on keväällä parlamenttivaalit, ja vaaleja edeltävä parlamentin tauko saattaa tulla Suomen Nato-jäsenyyden ratifioinnin väliin.

Sekä ulkoministeri Pekka Haavisto että Niinistö sanoivat, että Turkin poliitikkojen kädet ovat täynnä katastrofaalisen maanjäristyksen jälkihoitoa.

Suomen nopeamman Nato-tien mahdollisuus nousi kansainväliseksi uutiseksi ulkoministeri Pekka Haaviston vastattua kysymykseen asiasta tammikuussa, vaikka hän ei asiasta mitään selvästi sanonutkaan. Haavisto kommentoi tuolloin lähinnä, että aiheeseen on ”liian aikaista ottaa kantaa”.

Alun perin Suomi ja Ruotsi ilmoittivat haluavansa Natoon yhtä aikaa, mutta Turkki jarruttaa Ruotsin jäsenyyttä kurdikysymysten takia.

”Koraani-keissi on vaikuttanut tunnelmaan”, Haavisto sanoi lauantaina Münchenissä suomalaistoimittajille viitaten Ruotsin ja Turkin välit tulehduttaneeseen Koraanin polttoon Tukholmassa tammikuussa.

Haaviston mukaan tammikuussa myös Suomelle vahvistui Turkista, että Suomen jäsenyydelle ei ole esteitä. Silloin Haaviston mukaan Suomi sai ilmoituksen siitä, että se täyttää ratifiointiin liittyvän Turkin, Suomen ja Ruotsin välisen kolmikanta-asiakirjan vaatimukset.

Haavisto sanoi olevansa päivittäin yhteydessä Ruotsiin.

”Kumpikaan ei pidä toista pimennossa”, hän sanoi.

Mitään estettä Suomen Nato-jäsenyyden hyväksymiselle ei siis Turkissa pitäisi olla.

Myös Unkarin ratifiointi Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydeltä puuttuu vielä. Unkari on toistuvasti lykännyt ratifiointia. Maa on kertonut edistävänsä asiaa maaliskuussa.

Suomen ja Ruotsin nopea pyrkimys Natoon Venäjän hyökättyä Ukrainaan on yksi Euroopan kohtalonvuoden merkkipaaluja, ja siksi se kiinnostaa laajasti.

Suomi ja Ruotsi vastaanottivatkin päätöksestään lauantai-iltana Ewald von Kleist -palkinnon juhlallisessa illallistilaisuudessa Münchenin turvallisuuskonferenssissa.

Ewald Von Kleist oli saksalainen upseeri, joka osallistui Adolf Hitlerin salamurhayritykseen vuonna 1944.

”Vuonna 2010 Ewald von Kleist piti Saksan valtiopäivätalon edustalla puheen, jossa hän kuvaili edeltäneiden vuosikymmenten Keski-Eurooppaa onnellisuuden keitaaksi. Mutta hän lisäsi varoituksen sanan: tämä keidas ei ole itsestäänselvyys” Niinistö sanoi juhlapuheessaan vastaanottaessaan palkintoa lauantai-iltana.

”Suomelle Venäjän hyökkäys toi mukanaan oman historiamme kaikuja. Emme olleet unohtaneet menneisyyttämme. Olimme vuosien ajan jatkaneet panostamista turvallisuuteemme”, Niinistö sanoi.

Münchenin turvallisuuskonferenssin vahva teema oli luonnollisesti tuki Ukrainalle. Monet poliitikkojen keskustelut koskivat konkreettisia aseapupäätöksiä.

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba sanoi lauantaina, että kun vuosi sitten puhe keskittyi siihen, että aseapua tarvitaan, tämän vuoden teema on avun nopeus ja kestävyys.

Kuleba sanoi uskovansa, että ennen pitkää Ukraina saa myös hävittäjiä länneltä. Hän pyysi, että lännessä ei kysyttäisi, kauanko sota kestää, vaan mieluummin sitä, mitä sen lopettamiseksi voidaan tehdä.

Kuleban mukaan vuosi sitten konferenssissa hänelle sanottiin, että Ukraina kestäisi Venäjän hyökätessä vain 24 tai 48 tuntia.

”Mikään ei ole meille mahdotonta. Olemme todistaneet sen jo monta kertaa”, hän sanoi.

”Luottakaa meihin.”

Kuleban mukaan aseavussa suuri haaste on myös logistiikka.

Pääministeri Sanna Marin kertoi keskustelleensa Viron pääministerin Kaja Kallaksen kanssa tämän aloitteesta edistää EU:n yhteistä asetuotantoa.

"Ymmärtääkseni komissio on esittämässä maaliskuussa askelmerkkejä eteenpäin siitä, miten me pystyisimme vauhdittamaan eurooppalaista aseteollisuutta täyttämään varastoja ja toteuttamaan Ukrainalle nopeammin sitä materiaalia mitä he tarvitsevat”, Marin sanoi.

”Tämä on selkeä tahto ja toivon, että eri maat voivat tämän tueksi tulla. Kyseessä olisi vapaaehtoinen väline aivan kuten rokotteidenkin osalta hankinnoissa oli.”