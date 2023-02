Norja aikoo myös osallistua Ukrainan taistelupanssarivaunumiehistön kouluttamiseen Puolassa.

Norja aikoo toimittaa Ukrainalle Leopard 2 -taistelupanssarivaunuja, kertovat uutistoimistot AFP ja Reuters. Maa lahjoittaa sotaa käyvälle Ukrainalle yhteensä kahdeksan Leopard 2 -vaunua ja lisäksi muuta sotilaskalustoa.

Norja lahjoittaa neljä erikoispanssariajoneuvoa, joita voi käyttää esimerkiksi siltojen rakentamiseen. Leopardeille toimitetaan myös ammuksia ja varaosia. Norjan puolustusministeriö ilmoitti asiasta tiistaina.

Norjan puolustusministerin Bjørn Arild Gramin mukaan Norja myöntää Ukrainalle myös rahaa sotatarvikkeisiin EU:n kautta. Norja myönsi ampumatarvikkeisiin rahaa noin 24,8 miljoonaa dollaria.

”Ukrainan tilanne lähestyy kriittistä vaihetta ja he tarvitsevat nopeaa ja kattavaa länsimaista tukea”, Gram sanoi.

Puolustusministerin mukaan Norja aikoo myös osallistua Ukrainan taistelupanssarivaunumiehistön kouluttamiseen Puolassa. Uutistoimistojen mukaan Norjan armeijalla on 36 Leopard 2-taistelupanssarivaunua.

Suomen Puolustusministeri Mikko Savola (kesk) on sanonut aiemmin, että Suomi aikoo osallistua Leopard-panssarivaunujen lähettämiseen Ukrainaan. Ei ole ollut varmaa, lähettääkö Suomi itse vaunuja ja jos, kuinka monta.

Puolustusministeri on sanonut, että Suomi tarkastelee vaihtoehtoina myös huollon, kunnossapidon, kapasiteetin ja koulutuksen järjestämiseen osallistumista. Savola on kertonut, että valmisteluita on tehty yhdessä Puolustusvoimien kanssa. Lopulliset päätökset tekee valtion johto.

Suomi valmistelee parhaillaan kolmattatoista aseapupakettia Ukrainalle. Suomi ei ole kertonut puolustustarvikkeiden apupakettien sisältöä vedoten turvallisuussyihin.

Savola ei ole kertonut tarkkaa aikataulua Suomen päätökselle. Tammikuussa hän kuitenkin lupasi kysyttäessä, että hänen ministerikautensa aikana Ukrainalle tulee vielä uusi tukipaketti. Savolan on määrä väistyä puolustusministerin tehtävistä, kun Antti Kaikkonen (kesk) palaa isyysvapaaltaan maaliskuun alussa.