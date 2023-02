Kolmen lentävän esineen jäänteitä ei ole vieläkään löydetty. Valkoinen talo pitää mahdollisena, että esineillä oli kaupallisia tai tutkimuksellisia tarkoitusperiä.

Valkoisesta talosta kerrottiin tiistaina, että kolme viimeisintä lentävää esinettä olivat mahdollisesti harmittomia kaupallisia tai tutkimuksiin liittyviä esineitä, joista ei ollut vaaraa Yhdysvalloille, kertovat useat yhdysvaltalaismediat kuten The New York Times ja The Washington Post -lehdet kertovat.

Valkoisen talon tiedottajan John Kirbyn mukaan tutkijat eivät ole vielä löytäneet mitään todisteita esineiden yhteyksistä Kiinan vakoilupallojen laivueeseen.

Kirby totesi myös, että on vielä liian aikaista sanoa mitään varmuudella, koska kolmen esineen jäänteitä ei ole vieläkään onnistuttu löytämään ja keräämään.

WashinGton Post -lehti on saanut käsiinsä uutta tietoa liittyen ensimmäiseen lentävään esineeseen, jonka on todettu olleen kiinalainen vakoilupallo.

Nimettömät virkamieslähteet kertoivat lehden mukaan, että analyytikot tutkivat mahdollisuutta ettei kiinalaisen vakoilupallon tarkoituksena ollut tunkeutua Yhdysvaltojen ilmatilaan.

Lehden mukaan Yhdysvaltain asevoimat ja tiedustelupalvelu olivat seuranneet pallon kulkua lähes viikon ajan ennen kuin se saapui Yhdysvaltojen ilmatilaan. Pallo lähetettiin ilmaan Kiinan etelärannikolla sijaitsevalta Hainanin saarelta.

Yhdysvaltalaisilta näyttöpäätteiltä seurattiin, kuinka pallo otti suunnakseen Yhdysvalloille kuuluvan Guamin saaren Tyynellämerellä, mutta vaihtoi yllättäen jossain vaiheessa suuntaa kohti pohjoista, virkamieslähteet sanoivat Washington Postin mukaan.

Pallo leijaili tuhansien kilometrien päähän Pohjois-Amerikan mantereelle. Kovien tuulien takia se lopulta päätyi Yhdysvaltojen keskiosan kautta Etelä-Carolinaan, missä pallo ammuttiin alas.

Tiedusteluanalyytikot ovat vielä epävarmoja, oliko pallon poikkeaminen reitiltä tarkoituksellista vai tahatonta, mutta ovat varmoja, että pallo oli tarkoitettu tiedustelukäyttöön, Washington Post kertoo.

Virkamieslähteet pitävät mahdollisena myös sitä, että pallon tarkoitus oli tiedustella Yhdysvaltojen asevoimien tukikohtia Tyynellämerellä, mutta eksyttyään reitiltä kiinalaiset käyttivät tilanteen hyväkseen, ja lennättivät pallon Montanaan. Alueella sijaitsee sotilaallisesti arkaluonteisia kohteita.

Jo aikaisemmin on kerrottu, että pallo kulkee tuulen mukana, mutta sen korkeuteen pystyy vaikuttamaan, jotta se saavuttaa toivotut tuulen suunnat.

Epäilty kiinalainen vakoilupallo on aiheuttanut diplomaattisen kriisin Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä.

Kiinalaiset ovat väittäneet pallon olleen siviilikäyttöinen ilma-alus, joka oli tarkoitettu meteorologisiin tutkimuksiin. Alkuviikosta Kiina sanoi Yhdysvaltojen lennättäneen omia vakoilupallojaan Kiinan yläpuolella, ja näin loukanneen maan ilmatilaa.

Yhdysvallat kiistää asian.

Yhdysvallat on kertonut löytäneensä kiinalaisen vakoilupallon jäänteistä tiedustelutarkoituksiin liittyvää esineistöä.

Yhdysvalloissa on myös epäilty, että pallo on saapunut maan ilmatilaan tahallisesti.

Washington Postin tiedot kuitenkin viittaavat siihen, että vakoilupallon leijailu Yhdysvaltojen ilmatilassa voi olla myös vahinko.

Yhdysvaltojen hallinto on kertonut, että vakoilupalloja on lentänyt aiemminkin maan ilmatilassa. Viimeisimmässä pallossa oli erityistä se, että se leijaili maan ilmatilassa paljon pidempään kuin aiemmat. Palloa ehdittiin seurata Yhdysvaltain yläpuolella seitsemän päivän ajan, ennen kuin se ammuttiin alas Etelä-Carolinan edustalla.

Vakoilupallo on myös aiheuttanut sisäpoliittista myrskyä Yhdysvalloissa. Presidentti Joe Bidenin hallintoa on syytetty aikailusta pallon alasampumisessa.

Ensimmäisen vakoilupallon jälkeen Yhdysvaltojen ilmapuolustus sääti tutka-asetuksiaan tarkkaillakseen paremmin pienempiä ja hitaammin liikkuvia esineitä maan ilmatilassa.

Tätä on pidetty yhtenä syynä siihen, että lentäviä esineitä on löytynyt taivaalta nyt enemmän.