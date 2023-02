Erko Laidinen oli kuvaamassa kännykällään avustusoperaatiota, kun yllättäen panssarintorjuntaohjus sujahti vierestä ja osui lääkintäryhmän autoon Ukrainan Bahmutissa

Tallinna/Helsinki

Kyse oli rutiinikäynnistä itäukrainalaiseen rintamakaupunkiin Bahmutiin.

Virolainen vapaaehtoinen Erko Laidinen oli avustusjärjestö Frontlinemedicsin mukana 2. helmikuuta tuomassa lääkkeitä, ruokaa ja ensiapua yhteen kaupungin suojapaikoista.

Ukrainan ja Venäjän joukot ovat taistelleet Bahmutissa viime viikkoina kiivaasti.

Ryhmä oli käynyt samassa paikassa edellispäivänä ja he olivat tiedottaneet paikallisille saapumisestaan.

Laidinen oli lääkintähenkilökunnan taukohuoneessa välipalalla, kun Ukrainan armeijan auto ajoi talon eteen, huusi lääkintäapua ja poistui paikalta. Tiedossa oli siviiliuhreja, joita armeija ei ehtisi auttamaan.

Erko Laidinen oli ajovuorossa. Hän lähti kuljettamaan norjalaisia lääkintämiehiä Simon Johnsenia ja Sander Sørsveen Trelvikiä iskupaikalle. Samasta suojapaikasta lähti edellä yhdysvaltalaisen Pete Reedin avustusjärjestön Global Outreach Doctorsin nelihenkinen lääkintäryhmä kahdella autolla.

Laidinenin perään lähti paikalla ollut The Wall Street Journalin lehdistöauto.

Onnettomuuspaikalla tien reunassa oli kaksi palanutta autoa. Niiden välistä maassa näkyi jalat. Norjalaiset lääkintämiehet juoksivat autonromujen taakse, mutta Laidinen parkkeerasi auton tien toiseen laitaan niin, että ajosuunta olisi vapaa molempiin suuntiin.

Noin kymmenen metriä edempänä oli Reedin avustusjärjestön valkoinen pakettiauto. Laidinen jätti moottorin käyntiin, jotta olisi valmis nopeasti starttaamaan, kun haavoittunutta tuotaisiin. Hän otti esiin puhelimensa ja käynnisti videon.

”Ajattelin kuvata muistoksi itselleni”, Laidinen kertoo puhelinhaastattelussa kotoaan Keski-Virosta.

Siinä silmänräpäyksessä räjähti.

Reedin auto katosi tulipallon keskelle. Laidinenin auton turvatyynyt laukesivat ja paineaalto salpasi hengen. Hänen silmissään sumeni hetkeksi. Puhelin lensi takapenkille. Se jatkoi tallennusta parikymmentä minuuttia, kunnes akku sammui.

Silloin Laidinen ei vielä tiennyt, että oli ehtinyt kuvata videolle iskun, jossa panssaritorjuntaohjus tappaa yhdysvaltalaisen lääkintämies Pete Reedin ja haavoittaa viittä ryhmän muuta jäsentä. Iskussa kuoli myös aiemmin haavoittunut 75-vuotias nainen, jota auttamaan heidät oli hälytetty.

Laidinen luovutti videomateriaalin HS:lle. HS julkaisee poikkeuksellisen videon, koska kyseessä voi olla sotarikos. Aiemmin keskiviikkona videon julkaisi myös The New York Times.

Hidastetut kaksi sekuntia näyttävät, kuinka panssaritorjuntaohjus lentää tietä myöten kohti avustustyöntekijöitä. Alussa Reedin auto on vielä ehjä. Pete Reed seisoo suorana. Hänen vierellään laikukkaassa asussa ovat norjalaiset lääkintämiehet Sander Sørsveen Trelvik ja Simon Johnsen. Takana tummana hahmona ovat avustajat paikalle hälyttänyt mies ja ukrainalainen tulkki.

Sitten räjähdys peittää kaiken alleen.

Laidinen kieri ulos autosta, pelkäsi muiden kuolleen mutta kuuli voihkintaa. Norjalaiset lääkintämiehet juoksivat esiin savun takaa. He päättivät pyrkiä etäämmäs autosta talojen väliin.

”Se oli yhteinen päätös. Meille on opetettu, että jos tulee yksi isku, on valmistauduttava myös toiseen.”

Kun he olivat auttamassa pahiten haavoittunutta Sørsveen Trelvikiä yli betoniesteen, kuului uusi räjähdys.

”Jouduimme paniikkiin. Olimme varmoja, että meitä seurataan, ja tavoite on eliminoida meidät.”

Laidinen kadotti yhteyden muihin, piiloutui kerrostalon lännen puoleisen seinän taakse ja tarkkaili kulman takaa tapahtumapaikkaa.

”Näin Peten auton savuamassa. Kranaatteja putosi viheltäen.”

Erko Laidinen Bahmutissa tammikuun lopussa.

Laidinen ei enää epäillyt, etteikö isku olisi suunnitelmallinen isku avustustyöntekijöitä vastaan. Hän etsi suojaa, hakkasi kellareiden rautaovia. Yhden oven suussa seisoi vanhempi mies. Laidinen juoksi sisään, riisui luotiliivin ja sai vettä.

Kun hän poistui keskikaupunkia kohti, hän näki kolme Ukrainan armeijan autoa.

Sotilaille hän pystyi todistamaan henkilöytensä Viron passilla. Lisäksi he tunsivat samoja ihmisiä, jotka auttavat haavoittuneita rintamalla. Hän pääsi palaamaan lähtöpaikkaansa Bahmutissa, ja sieltä myöhemmin Dniproon, Lviviin ja Puolan kautta kotiin Viroon.

Pian tapahtuman jälkeen Ukrainan armeija kielsi avustustyöntekijöiltä pääsyn Bahmutiin. Laidinenin mukaan kaupungissa on yhä 5 000–7 000 siviiliä.

Laidinenin käsitys tahallisesta iskusta avustustyöntekijöitä vastaan on vahvistunut myöhemmin kameran kuvien ja äänityksen perusteella. Hän laski kameran äänittämästä videosta, että kranaatteja oli pudonnut yli kaksikymmentä parinkymmenen minuutin aikana.

Laidinenin tuttu irrotti kahden sekunnin pituisesta videosta 70 pysäytyskuvaa, jotka todistavat panssaritorjuntaohjuksen iskun lääkintäryhmään.

”On vain yksi kohde, mutta hyökkäys tulee monesta paikasta. Iskuun ovat osallistuneet kahden ryhmän kranaatinheittimet sekä panssarintorjujat.”

Laidinenin mukaan avustusryhmän voi erottaa armeijasta jo pelkästään hitaamman ajotyylin perusteella. Avustusryhmä kulki tietä, jonka ympärillä on hyvä näkyvyys.

”Kornet-ohjusta ohjataan laserilla. On selvää, että auton pysähtymistä odotettiin. Ajoreittimme oli hyvin havaittavissa. Autossani ovat suuret punaiset ristit konepellillä ja kyljillä.”

Erko Laidinenin auto Bahmutissa tammikuun lopussa.

Laidinenin mukaan myös osuman saaneessa Reedin autossa oli punaiset ristit, vaikka ne olivat pienemmät ja osin kuran peitossa.

Lisäksi autonsa kameran videotallenteesta Laidinen näki, että toinen Kornet-ohjus osui suoraan paikkaan, josta oli juuri startannut Reedin edellä ollut tumma auto.

”Ohjus lensi pari sekuntia myöhemmin, kun auto oli lähtenyt paikalta. Se oli tarkkaan tähdätty. Tarkoitus oli tappaa kaikki.”

Auton kamerakuvaa ei ole vielä julkaistu eikä HS ole nähnyt sitä.

HS:llä faktantarkastajana työskentelevä John Helin pitää videota aitona. Hän geopaikantaa iskun Bahmutin kaupungin länsiosiin.

”Videolla näkyy ilmeisesti avustustyöntekijöitä, jotka ovat saapuneet auttamaan ja seisovat auton romun vieressä. Katua pitkin kaakon suunnasta ammutaan Kornet-panssarintorjuntaohjus, joka on tähdätty valkoiseen autoon”, Helin analysoi videota.

Helinin mukaan Kornet on suhteellisen moderni venäläinen panssarintorjuntaohjus. Ampuja pystyy määrittämään, mihin ohjus lentää ja korjaamaan lentorataa lennossa. Kornet on kolmijalalla seisovalta laukaisualustalta laukaistava raskas ohjus, joka seuraa laserosoitinta ja jonka kantama on useita tuhansia metrejä.

Helinin mukaan näyttää selvältä, että ohjus on loppuun asti ohjattu osumaan videolla näkyvään autoon eikä vaikuta siltä, että kyseessä olisi vahinkolaukaus.

”Todennäköisesti ohjus on laukaistu Bahmutin etelälaidalta. Hyvinkin pitkän kantaman päästä on otettu avustustyöntekijät maaliksi”, Helin sanoo.

”On epäselvää, onko heidät tunnistettu avustustyöntekijöiksi, mutta on hyvin mahdollista, että heidät on maalitettu tarkoituksellisesti.”

Kornet-panssarintorjuntaohjuksia käytetään tavallisesti panssarivaunuja vastaan. Helinin mukaan aiemminkin Ukrainan ja Syyrian sodista on levinnyt videoita, joissa panssarintorjuntaohjuksia käytetään myös kevyempiä maaleja vastaan.

Virolainen Laidinen on oppinut lääkintämieheksi Ukrainassa, jossa hän on käynyt vapaaehtoisena maaliskuusta alkaen. Sotakokemusta hänellä ei ennestään ole, kuten ei muillakaan hänen ryhmänsä avustustyöntekijöillä Frontlinemedicsistä. Joukko Ukrainassa pitkään toimineita vapaaehtoisia perusti yhdistyksen viime vuoden lopulla, kun vaikutti siltä, ettei lääkintäapu ulottunut rintama-alueille jääneille siviileille.

”Kokemusta on työstä myös Suomessa”, Laidinen naurahtaa.

Laidinen on työskennellyt Suomessa sähkökaapelien asentajana 14 vuotta, ja hänellä on inkerinsuomalaiset sukujuuret.

Parhaillaan hän valmistautuu seuraavaan avustusmatkaan. Hän on juuri hakenut Puolasta ambulanssin, jota kunnostaa.

”Jos jäisin pois, Venäjän isku olisi saavuttanut päämääränsä.”