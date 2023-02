Venäjä hyökkää Ukrainassa nyt laajalla rintamalla. Keskiviikkona Ukraina kertoi torjuneensa hyökkäyksiä 20 paikkakunnalla Luhanskin, Donetskin ja Harkovan alueilla.

Suurhyökkäyksestä puhuminen saattaa synnyttää vääriä mielikuvia, sanoo Ukrainan sodan asiantuntija John Helin HS:n Ukraina-studiossa. Venäjä on kiihdyttänyt taisteluitaan ja laajentanut hyökkäyksiään.

Tilanne on Ukrainalle vaikea. Ukraina on menettämässä Bahmutin kaupungin, josta on käyty verisiä taisteluita syksystä alkaen. Venäjä piirittää Bahmutia kolmesta suunnasta, ja kaupungista johtaa enää yksi tie ulos.

Kaupungissa arvioidaan olevan yhä noin 3 000–4 000 siviiliä, ja Ukraina on määrännyt avustustyöntekijät poistumaan kaupungista.

John Helin ei pidä todennäköisenä, että kaupunki olisi jäämässä mottiin, koska Venäjän eteneminen on kohtuullisen hidasta. Ilmoitus avustustyöntekijöiden poistamisesta saattaa ennakoida Ukrainan vetäytymistä.

Bahmut on saanut paljon huomiota, koska siitä on tullut molemmille puolille poliittisesti tärkeä. Molemmat osapuolet ovat menettäneet Bahmutissa tuhansia sotilaita.

Hirvittävästä hinnastaan huolimatta Bahmut ei muodostu sodan ratkaisutaisteluksi, Helin sanoo. Jos Ukraina menettää Bahmutin, taistelut jatkuvat seuraavissa kaupungeissa.

Ukrainan hyökkäys on pysähtynyt, mitä selittää osaksi se, että Venäjä ratkaisi syksyllä omia ongelmiaan mobilisaatiolla.

Myös Ukrainan asevoimien toiminnassa on pahoja puutteita. Ukrainan asevoimissa näkyy edelleen Neuvostoliiton perintö, vaikkakaan ei niin pahasti kuin Venäjällä.

Tieto ei kulje yksiköiden välillä, ja sotilaat toisaalta saattavat viestiä avoimissa matkapuhelinverkoissa, Helin sanoo.

Ukraina on määrätietoisesti pyrkinyt ratkaisemaan ongelmia, ja viime viikolla kerrottiin laajoista korruptionvastaisista toimista. Silti Ukrainassa on kavallettu jopa humanitaarista apua.

Neuvostoliiton perintö näkyy myös Ukrainan asevoimissa muun muassa hierarkkisuutena.

Ukrainasta palannut toimittaja Jussi Konttinen kertoo Ukraina-studiossa, että omaiset pitävät taisteluiden taktista johtamista heikkona. Eräs leski syyttää miehensä kuolemasta esimiestensä kieltoa vetäytymisestä, Konttinen kertoo jutussaan sankarivainajien hautajaisista.

Rintamalta palanneiden sotilaiden mukaan Ukraina on edelleen pahasti alivoimainen Venäjää vastaan. Venäjä hyökkää tykistöllä, ja ukrainalaiset yrittävät puolustautua rynnäkkökiväärein.

Länsimaissa on keskusteltu eniten suurista asejärjestelmistä, kuten panssarivaunuista ja ohjustorjuntajärjestelmistä, mutta sotilaiden mukaan perusvarusteistakin on edelleen pulaa. Ukrainalaissotilaat joutuvat hankkimaan vaatteita ja jopa ruokaa itse.

Sota näkyy Ukrainassa kaikkialla, myös kaukana rintamalta. Konttinen ja valokuvaaja Rio Gandara olivat viime viikolla Tšernivtsin alueella läntisessä Ukrainassa. Tšernivts on ainoa alue, johon Venäjä ei ole ampunut edes ohjuksillaan. Kyliin kuitenkin tuodaan jatkuvalla syötöllä ruumiita rintamalta.

Tappioiden kasautuessa myös sotilaiden värväys saattaa vaikeutua, kun kuolema rintamalla alkaa näyttää yhä todennäköisemmältä. Ukraina ei kommentoi virallisesti asiaa, mutta Ukrainan kaupungeissa pysäytellään miehiä kadulla ja tarkastetaan heidän papereitaan, Konttinen kertoo.