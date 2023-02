Ukrainalaisia armeijan välttelijöitä on vaikea saada puhumaan, vaikka heitä on paljon. Maks päättää antaa haastattelun. Hän pelkää rintamaa – ja kutsuntapartioita.

Tšernivts

Tapaaminen on sovittu kauppakeskukseen Tšernivtsin kaupungissa, mutta haastateltavaa ei näy.

Kauppakeskuksen portailla seisoo sotilaspukuinen mies juttelemassa naisen kanssa.

Maks, 22, on päättänyt varmuuden vuoksi odottaa sivummalla.

”Tämä kauppakeskus on hyvin vaarallinen. Telegram-kanavilla on paljon ilmoituksia kutsuntapartioista täällä, ja äitini on nähnyt niitä”, hän kertoo, kun olemme viimein löytäneet toisemme.

Vuoden kestäneen suursodan aikana on kirjoitettu paljon ukrainalaisten isänmaallisuudesta ja uhrautuvuudesta. Myös Maks on mielestään isänmaallinen – mutta hän ei halua rintamalle.

” Kauhu on oikea sana kuvaamaan tunteitani.

22-vuotias Maks epäröi haastatteluun osallistumista, mutta halusi sitten kertoa itsestään ja kaltaisistaan.

Ukrainaksi hän on uhiljant, armeijan välttelijä.

Maks on epäröinyt haastattelun antamista. Välttelijöitä on vaikea saada puhumaan, vaikka heitä on paljon. Haastatteluun liittyy riski, ja lisäksi nolottaa.

Maksilla on yllään norjalaisen black metal -yhtye Emperorin huppari. Raskas musiikki on lähellä sydäntä.

Maks puhuu hyvää englantia. Hän valmistui viime vuonna yliopistosta. Hän työskenteli ohjelmistonkehittäjänä, mutta jäi työttömäksi joulukuussa. It-firma joutui vähentämään väkeä, kun länsimaiset asiakkaat pelästyivät sähkökatkoja.

”Uskon, että kauhu on oikea sana kuvaamaan tunteitani, jos joutuisin rintamalle. Pikkusiskoni on yhdeksän, enkä edes halua ajatella, mitä hän tuntisi, jos jotain tapahtuisi minulle.”

Maks perustelee haluttomuuttaan myös sillä, ettei hän ole käynyt armeijaa eikä saanut minkäänlaista sotilaskoulutusta, fyysistä tai henkistä valmennusta sotaan.

Armeija toki antaa viikkojen koulutuksen ennen rintamalle lähettämistä.

”Mutta koulutuksesta ei juuri ole hyötyä, jos joutuu venäläisten tykistöhyökkäyksen kohteeksi Bahmutissa.”

” Sekä liikekannallepano että sen välttely tuntuvat kiihtyneen.

Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan vuosi sitten, monet ilmoittautuivat vapaaehtoisesti puolustamaan maata.

Osa halusi saman tien rintamalle. Joukossa oli paljon vuonna 2014 alkaneen Donbasin sodan veteraaneja.

Vielä useammat ilmoittautuivat aluepuolustusjoukkoihin. Ne oli tarkoitettu järjestyksen pitoon selustassa, mutta kesäkuussa tehty lakimuutos mahdollistikin joukkojen lähettämisen etulinjaan. Saman tien monet halusivat pois aluepuolustusjoukoista.

Tänä vuonna sekä liikekannallepano että sen välttely tuntuvat Ukrainassa kiihtyneen.

Myös Ukraina on kärsinyt Bahmutin taisteluissa raskaita tappioita. Lisäksi vuoden rintamalla olleet sotilaat kaipaavat rotaatiota eli vaihtoa. HS kertoi keskiviikkona sotilaasta, joka ei ole päässyt kertaakaan lomalle vuoden aikana.

Lue lisää: Maaseudun pikkukyliin palaa ruumiita Bahmutista ja muualta Donbasista – ”Tämä on liikaa”

Mobilisaatiosta on vaikea saada tarkkoja tietoja. HS:lle ei kommentoitu asiaa Tšernivtsin alueen kutsunta­lauta­kunnasta.

Presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi tammikuussa kiovalaisille opiskelijoille, että kyse ei ole kaikkien lähettämisestä rintamalle, vaan ”mobilisaatio­reservin luomisesta”. Tarkoitus on kirjata ihmiset, joita voidaan tarvittaessa lähettää kaatuneiden, haavoittuneiden ja pitkään taistelleiden tilalle.

Vieraillessaan helmikuussa Brysselissä Zelenskyi sanoi, ettei Ukraina ”kehittyvänä eurooppalaisena demokratiana” voi toimia kuten Venäjä, joka ”patistaa ihmisiä kepillä sotaan”.

Ihmiset eri paikka­kunnilla kuitenkin kertovat, että kutsunta­partioiden toiminta on tehostunut.

Kutsunta­kirje on annettava henkilö­kohtaisesti, joten ne etsivät nuoria miehiä suoraan kadulta, kauppa­keskuksista, julkisesta liikenteestä ja joskus myös kodeista.

Jopa Myhoven laskettelukeskuksessa Tšernivtsin alueella kerrottiin HS:lle kutsuntapartiosta, joka oli edellisenä päivänä jakanut kutsuja paikallisille ja lomailijoille.

Kutsunta­partiossa on usein sekä sotilaita että poliiseja. HS näki tällaisen sekapartion liikkeellä Berehoven kaupungissa. Partioiden kerrotaan saavan tulospalkkaa.

Kaduilla kulkee viraomaisia, joita epäillään kutsuntapartioksi. Kaksi naispoliisia ja sotilas kulkivat Berehoven kaupungissa.

Välttelijät ovat järjestäytyneet Telegram-ryhmiin, jonne jäsenet ilmoittavat havaintojaan kaduilla liikkuvista partioista.

Esimerkiksi Tšernivtsin ryhmässä on 5 300 tilaajaa.

”Liikenne­ympyrässä Maidanin kauppa­keskuksen vieressä kävelee kaksi ryhmää sotilaita, pysäyttivät yhden kaverin ja tekevät ruumiin­tarkastusta”, kerrottiin torstaina kello 15.32 lähetetyssä viestissä.

Jotkut ovat väittäneet Venäjän bottien lähettävän ryhmiin tekaistuja ilmoituksia paniikin luomiseksi.

Periaatteessa jokaisen miehen olisi itse rekisteröidyttävä asuin­paikka­kuntansa kutsunta­lauta­kuntaan. Käytännössä harva toimii oma-aloitteisesti. Viran­omaiset eivät usein tiedä etenkään Ukrainan sisäisten pakolaisten olinpaikkoja.

” Opiskelijat on vapautettu palveluksesta, mutta kaikki eivät tähän luota.

Kutsunta­kirjeen saanutta ei välttämättä määrätä heti palvelukseen, vaan rekisteröidään tietokantaan.

Mutta jos lähetetään terveystarkastukseen ja läpäisee sen, edessä on liikekannallepano. Siitä kieltäytymisestä voi saada kolme vuotta vankeutta.

Palvelukseen voidaan määrätä 18–60-vuotiaita miehiä, mutta ilmoittautumis­velvollisuus koskee myös 17 vuotta täyttäviä miehiä ja lääkintä­koulutuksen saaneita naisia.

Palveluksen voi välttää, jos on alaikäisen lapsen ainoa huoltaja tai vähintään kolmen lapsen huoltaja. Armeijaan ei joudu, jos perheenjäsen on kuollut tai kadonnut sodassa tai vanhemmat ovat invalideja.

Opiskelijat on vapautettu palveluksesta, mutta kaikki eivät tähän luota.

” ”Vallassa olevat eivät lähetä lapsiaan rintamalle.”

Armeijan välttelijät yrittävät käyttää kaikkia keinoja. Puhutaan vaimoista, jotka ovat ottaneet eron ja tehneet miehistään lastensa yksinhuoltajia.

”Vallassa olevat eivät lähetä lapsiaan rintamalle. He ovat kaikki invalideja”, valitti HS:lle yksi maalais­nainen.

Ukraina on korruptoitunut maa, jossa asioita voi hoitaa myös rahalla. Kerrotaan esimerkiksi, että 5 000 eurolla pääsisi pois maasta.

Laittomista rajan­ylittäjistä uutisoidaan säännöllisesti. Puola palauttaa karkureita, mutta monet yrittävät Moldovaan tai Romaniaan.

Esimerkiksi Tšernivtsin alueella raja­vartiosto otti viime viikolla kiinni 13 nuorta miestä, joita salakuljettaja oli viemässä pikkubussilla Romanian rajalle.

Monin paikoin raja kulkee joessa, jonne ylittäjiä on hukkunut.

Kun HS ajoi Rahivin kaupungista lähelle Romanian rajaa, auto pysäytettiin monta kertaa ennen rajajokea. Tie­sulkujen tarkoituksena on etsiä karkureita.

Maks viihtyy kotona. Katukyltissä muistetaan sankarivainajia.

Maks on vältellyt kutsuntaviranomaisia parhaansa mukaan.

Käytännössä se tarkoittaa kotona lusimista. Se sopii sinänsä nuorelle miehelle, joka tottui olemaan kotona jo koronan aikaan.

”Pelaan videopelejä, chattaan kavereiden kanssa, kuuntelen musiikkia ja opiskelen ohjelmointi­kieltä. Ruokaa tilaan kotiinkuljetuksena.”

Ovea ei avata tuntemattomille. Maksin naapurin ovella viran­omaiset kävivät kahdesti, sillä hänellä on tykistö­kokemusta.

Ulkona nuori mies käy harvoin. Pikkusiskon kanssa hän käy läheisessä puistossa, jossa ei vielä koskaan ole näkynyt viranomaisia.

Välillä täytyy käydä hakemassa juoma­vettä. Jos hän joutuu menemään kauemmaksi esimerkiksi työ­haastatteluun, hän kulkee kerrostalojen pihoja ja sivukujia.

Myöskään Maksin isä ei halua armeijaan.

Hänkin on it-alalla, mutta hankkiutui nyt 49-vuotiaana jatko-opiskelijaksi palveluksen välttääkseen.

Perheen asiat kaupungilla hoitaa äiti. Hän tekee ostokset, ja isä noutaa hänet nopeasti autolla.

Armeijan välttelijät eivät Ukrainassa välttämättä ole pasifisteja tai sellaisia, jotka pitäisivät puolustustaistelua turhana.

Kyse on eräänlaisesta vapaa­matkustajan ongelmasta: välttelijä haluaa vapaan ja itsenäisen Ukrainan, mutta toivoo, että joku muu hoitaisi sen puolustuksen.

Maks pitää itseään isän­maallisena ja haluaa auttaa armeijaa.

”Vielä kun olin töissä, laitoin osan palkastani sotilaiden auttamiseen. Myös työnantajani auttoi armeijaa.”

Hänen setänsä on ollut sotimassa Hersonissa. Myös moni Maksin entinen työtoveri lähti sotaan.

Maks osallistui, kun heille kerättiin rahaa suojavarustukseen, radioihin ja tarkkuuskivääreihin.

Hän sanoo, ettei halua paeta maasta.

”Minusta on enemmän hyötyä täällä.”

” Monet ovat välttelijöitä kohtaan ymmärtäviä.

Mitä Maks tekisi, jos hänet pysäytettäisiin?

Hän yrittäisi kieltäytyä kutsun alle­kirjoittamisesta. Se on kuitenkin mahdollista vain, jos kirjeessä on virheitä.

Partio voi kuljettaa kutsunta­lautakuntaan, mutta tästä voi kieltäytyä. Ensimmäisen määräyksen noudattamatta jättämisestä saa vain sakkoa.

Jos hän kuitenkin joutuisi terveys­tarkastukseen ja saisi määräyksen astua palvelukseen, hän ei vastustaisi.

Tässä tapauksessa Maksin toiveena olisi päästä ulkomaille koulutettavaksi länsimaisten asejärjestelmien käyttöön.

”Jos joutuisin rintamalle, pitäisi vain tehdä parhaansa ja auttaa tovereita.”

Mitä ukrainalaiset ajattelevat välttelijöistä?

Jotkut tuomitsevat, mutta monet ovat ymmärtäviä. Tšernivtsiläisen Anastasia Ivanovan mies on rintamalla. Hän on ammattiupseeri.

”Sodan alussa olin hyvin vihainen siitä, miksi mieheni on rintamalla ja toiset ei. Mutta mieheni sanoi, ettei rintamalla ole hyötyä sellaisista, joille olisi joka päivä selitettävä, miksi heitä siellä tarvitaan. Se aiheuttaa vain ongelmia. He eivät ole valmiita sotimaan, pelkäävät ja kuolevat ensiksi. Hän ei halua soittaa heidän perheilleen suruviestejä.”

Samaa sanoo Bahmutissa loukkaantunut sotilas Serhi Hadža.

”Ymmärrän, etteivät kaikki osaa sotia. Se on raskasta ihmisille, jotka eivät tiedä, mitä tehdä. Samoin se on raskasta kouluttajille ja muille rintamalla olijoille. Kaikki voivat auttaa tavallaan, toimia vapaaehtoisina ja lahjoittaa.”

Jossain vaiheessa vastaan kuitenkin tulevat sodan realiteetit: jonkun on oltava ase kourassa venäläisiä vastassa.