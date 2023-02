Tekohetkellä 18-vuotias Payton Gendron tappoi kymmenen ja haavoitti kolmea ihmistä valintamyymälässä Buffalossa viime toukokuussa. Mustiin ihmisiin hyökkäyksensä kohdistanut Gendron tuomittiin maan sisäisestä terrorismista.

Buffalossa viime toukokuussa kymmenen ihmistä ampunut ja kolmea haavoittanut Payton Gendron, 19, tuomittiin elinkautiseen keskiviikkona New Yorkin osavaltiossa. Asiasta kertoo muun muassa yhdysvaltalaismedia CNN.

Gendronin uhreista 11 oli afroamerikkalaisia. Valkoista ylivaltaa kannattanut Gendron tuomittiin vihan motivoimasta maan sisäisestä terrorismista. Gendron on ensimmäinen, joka on tuomittu kyseisen, vuonna 2020 New Yorkissa voimaan astuneen lakipykälän mukaisesti.

Gendron sanoi oikeudenkäynnissä olevansa pahoillaan teoistaan. Häntä odottaa vielä liuta liittovaltiotason syytteitä viharikoksista. Ne voivat johtaa jopa kuolemantuomioon.

”Sinulle ei ole armoa, ei ymmärrystä, ei toisia mahdollisuuksia. Aiheuttamasi vahingot ovat liian laajoja”, Erien piirikunnan tuomari Susan Eagan sanoi Gendronille.

Gendron suunnitteli tekoaan kuukausien ajan. Syyttäjän mukaan hän valitsi valintamyymälän Buffalossa kohteekseen, koska alueella asuu pääosin mustia ihmisiä. Gendron matkusti kotoaan yli 300 kilometriä tehdäkseen veritekonsa.

Hieman ennen hyökkäystä Gendron latasi verkkoon 180-sivuisen manifestin, jossa hän kertoi saaneensa inspiraatiota valkoista ylivaltaa kannattavien tekemistä aseellisista iskuista. Hän jakoi ampumisista myös suoraa kuvamateriaalia verkkoon.

Nuorin uhreista oli 32-vuotias ja vanhin 86.

Uhrien sukulaiset pitivät oikeuden kuulemisessa koskettavia puheita. 86-vuotiaan uhrin, Ruth Whitfieldin lapsenlapsi kutsui Gendronia ”pelkurirasistiksi”.

Gendron kertoi kuulemisessa toimineensa vihassa. Hän syytti internetistä lukemaansa aineistoa vihan syyksi. Hän toivoi, ettei kukaan muu ottaisi vaikutteita hänen teoistaan.

”Tein kamalia asioita tuona päivänä. Ammuin ja tapoin ihmisiä, koska he olivat mustia. Kun nyt katson taaksepäin, en voi uskoa että tein sen”, Gendron sanoi.

Gendron on myöntänyt syyllisyytensä kaikkiin häntä vastaan nostettuihin syytteisiin.