Toiveet elonjääneistä ovat hiipuneet ja kansainväliset apujoukot suuntaavat koteihinsa, mutta Turkista kantautuu tarinoita myös ihmepelastumisista.

Massiiviset maanjäristykset Turkissa ja Syyriassa keskellä pakkaskautta jättivät pelastustöille hyvin pienen aikaikkunan. Sortuneissa rakennuksissa mahdollisesti hengissä selvinneitä uhkaa hypotermia, jano ja nälkä.

Keskiviikkoon mennessä järistysten uhriluku oli jo yli 41 000. Selviytyjiä löytyy yhä vähemmän, ja ulkomaalaiset pelastustyöntekijät alkavat jo suunnata takaisin kotimaihinsa.

Paikalliset aloittelevat järistysten aiheuttamien tuhojen siivoamista ja korjaamista surutyön keskellä. Kymmenet­tuhannet ihmiset ovat menettäneet läheisensä ja kotinsa.

Järistyksistä on kulunut nyt kymmenen päivää, mutta Turkista kantautuu kuitenkin tarinoita ihmepelastumisista. Tarinoista kertovat yleisradioyhtiö BBC ja uutistoimisto Reuters.

Kahramanmaraşin kaupungissa 42-vuotias Melike Imamoğlu ja 74-vuotias Cemile Kekec löytyivät raunioista yhdeksän päivää järistyksen jälkeen.

Imamoğlun pelastusoperaatioon osallistunut Hasan Kılınç kertoi paikallismedialle tapauksesta.

”Olimme paikalla tunnistamassa neljää ruumista. Sitten kuulin avunhuudon raunioiden keskeltä. Aluksi säikähdin mutta sitten täytyin ilosta. Siellä hän oli, 42-vuotias nainen, joka oli odottanut pitkään. Hänen kätensä olivat lämpimät, kun vedimme hänet ulos. Hänen ilonsa oli sanoinkuvaamatonta”, pelastaja kertoo Daily Sabah -lehden mukaan.

Antakyassa paikallismedia kertoo äidistä ja tämän kahdesta lapsesta, jotka niin ikään löytyivät elävinä raunioista jopa 228 tuntia järistyksen jälkeen.

Antakyassa myös Huseyin Berber, 62-vuotias diabeetikko, selvisi 187 tuntia eli lähes kahdeksan päivää kodissaan, jonka seinät sortuivat hänen ympäriltään. Jääkaappi ja lipasto pitivät seiniä sen verran pystyssä, että Berber pystyi istumaan nojatuolissa viltin alla lämpimässä.

Vettä hänellä oli pullollisen verran. Kun vesi loppui, Berber joi omaa virtsaansa.

Kun järistys alkoi, Berber oli asunnossaan nukkumassa sukulaistensa kanssa. Heti tärinän alettua Berber pomppasi pystyyn ja katseli ympärilleen. Hänen poikansa laittoi valot päälle, otti taskulampun ja totesi, että maa järisee.

Toisen järähdyksen jälkeen katto putosi ja jäi huonekalujen varaan. Berber jäi loukkuun. Lattialta löytyivät diabeteslääkkeet ja pullollinen vettä.

”Huusin ja huusin. Kukaan ei kuullut minua. Huusin niin, että kurkkuun koski. Luulen, että poikani vei lapset ulos. Meitä oli yhteensä viisi”, Berber kertoo Reutersille.

Lopulta pelastajat löysivät Berberin. Hän pääsi tiistaina sairaalahoitoon, mutta lääkäreiden mukaan hänellä ei ollut sen suurempaa hätää.

Turkin pelastajien mukaan ihmiset voivat yleisesti selvitä raunioissa pisimmillään viisi päivää. Yli viiden päivän selviäminen on suoranainen ihme, pelastajat kertovat Reutersille.

Turkin ja Syyrian tämänhetkisissä oloissa suurin uhka syntyy kylmästä. Toinen uhka on kuivuminen. Jos loukkuun jääneellä on vettä saatavilla, on selviytymisen mahdollisuus korkeampi.

Oman virtsan juominen ei ole suositeltavaa kuin äärimmäisessä hätätapauksessa, sillä virtsa väkevöityy jokaisella juontikerralla, eikä tarjoa enää nesteytystä.