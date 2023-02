Twitterissä kiertää väärennetty kirje, jossa pääministeri Sanna Marin uhkaa lahtelaista Simon Ekpaa pidätyksellä. Nigerian ulkoministeriö on kutsunut Suomen suurlähettilään keskusteluun vaaliturvallisuuden vuoksi.

”Tämä teko on kansainvälistä terrorismia. ”

Näin luki pääministeri Sanna Marinin nimellä allekirjoitetussa kirjeessä, joka oli suunnattu Lahdessa asuvalle lakiyrittäjälle Simon Ekpalle. Twitterissä kiertävä kirje on väärennetty, vahvistaa ulkoministeriö HS:lle, ja kertoo saaneensa kansainvälisiltä medioilta useita kyselyitä aiheesta.

Tämän olisi pystynyt päättelemään monista asioista. Muun muassa siitä, että pääministeri uhkaa kirjeessä Ekpaa pidättämisellä, jos tämä ei muuta toimintaansa. Hän myös sanoo määränneensä valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisen pitämään huolen siitä, että päätös toteutetaan.

Toiviainen eläköityi viime syksynä, eikä pääministeri anna Suomessa pidätysmääräyksiä.

Mistä siis on kyse? Lahdessa asuva Ekpa on Biafran tiedottaja ja vaikutusvaltainen toimija Biafran alkuperäiskansat -separatistiliikkeessä (IPOB). Nigerian hallinto on julistanut Kaakkois-Nigeriassa sijaitsevan Biafran itsenäisyyttä ajavan liikkeen laittomaksi.

Nigerian työväenpuolueen Peter Obin kannattaja Lagosissa 11. helmikuuta. Nigerian presidenttikamppailu on ensimmäistä kertaa kolmen kilpa.

Ekpa jakaa poliittista sanomaansa esimerkiksi Twitterissä, jossa hänellä on 67 000 seuraajaa. Hän kannustaa Biafran asukkaita osoittamaan mieltään Nigerian johtoa vastaan pysymällä kodeissaan.

Ekpa kehottaa biafralaisia jäämään kotiin myös sunnuntaina 25. helmikuuta, kun Nigeriassa järjestetään presidentinvaalit.

Nigerian hallinto on huolissaan, että lahtelaisen toimet vaarantavat vaalit Afrikan suurimmassa maassa ja demokratiassa. Nigeriassa asuu noin 225 miljoonaa ihmistä. Aihe on niin vakava, että Nigerian ulkoministeri kutsui tiistaina Suomen suurlähettilään Leena Pylvänäisen tapaamiseen keskustelemaan aiheesta.

Ulkoministeri ilmaisi tyytymättömyytensä Ekpan yllyttämiin istumismielenosoituksiin kotona, väittävät nigerialaislehdet Business Day ja Premium Times. Ne aloittivat tappamisen, silvonnan, tuhopoltot ja muita tuhotöitä, totesi ulkoministeri lehtien mukaan.

”Näyttää siltä, että tilanne on karkaamassa käsistä. Ja me sanomme: liika on liikaa. Sanomme teille painavin sanoin, että on korkea aika sille, että te tuette Nigerian pyrkimyksiä tehdä asialle välittömästi jotain, sillä tilanne uhkaa tulevia vaaleja”, ministeri sanoi Pylvänäiselle, Premium Times kirjoittaa.

” ”Suomi jakaa huolen vaaliturvallisuudesta”

Suomen ulkoministeriön Länsi- ja Keski-Afrikan tiiminvetäjä Jussi Nummelin kertoo HS:lle, että Nigerian ulkoministeriö on ollut Suomen suurlähetystöön yhteydessä, ja että suurlähettiläs Pylvänäinen tapasi tiistaina Nigerian varaulkoministerin, ei kuitenkaan ulkoministeriä.

”Nigeria on tuonut esiin huolensa siitä, miten tietyt toimet voivat vaikuttaa maan turvallisuuteen”, Nummelin sanoo.

”Suomi jakaa huolen vaaliturvallisuudesta, ja tuomitsee väkivallan sekä siihen yllyttämisen, mutta myös sellaiset toimet, joilla pyritään estämään ihmisiä käyttämästä demokraattisia oikeuksiaan.”

Suomen suurlähetystö on Nummelinin mukaan keskustellut asiasta Nigerian hallituksen kanssa jo pidempään. Ulkoministeriö ei kuitenkaan ole varsinainen osapuoli tapauksessa.

”Meillä Suomessa ja oikeusvaltiossa on selvää, missä menee diplomatian ja juridiikan sekä mahdollisten rikosoikeudellisten seuraamusten raja.”

Toimivaltaiset viranomaiset ovat toistensa kanssa yhteyksissä, Nummelin toteaa. Jos kyse on rikosepäilystä, toimivalta on Suomessa poliisilla.

Nigerian vaalikomissio on kehittynyt sitten viime vaalien, kertoo Nummelin. Näissä presidentinvaaleissa on myös poikkeuksellisen monta mahdollista voittajaa: kahden sijaan jopa kolme.

” ”Biafran sota ei ole koskaan loppunut”

Biafra on kuitenkin yksi niistä maantieteellisistä alueista, joiden vaaliturvallisuus on herättänyt ennakkoon huolta. Kaakkois-Nigeriassa sijaitseva Biafra julistautui itsenäiseksi vuonna 1967.

Seurasi Nigerian ja Biafran välinen sota, ja vuonna 1970 tuore valtio lakkasi olemasta.

”Biafran sota ei ole koskaan loppunut”, toteaa Simon Ekpa HS:lle puhelimitse Lahdesta.

Ekpan mukaan kotiin jäävät mielenosoittajat eivät aiheuta väkivaltaisuuksia. Sen sijaan valtion turvallisuusjoukot ovat tappaneet mielenosoittajia, minkä vuoksi ihmiset ovat päättäneet protestoida jäämällä kotiin kaduille ryntäämisen sijaan, hän selittää.

”Nigerian poliisi ja armeija ovat ne, jotka tappavat ihmisiä ja mustamaalaavat meitä.”

Ekpa kannustaa ihmisiä olemaan äänestämättä, jotta Biafralta ei tulisi ehdokkaita Nigerian hallitukseen. Tavoitteena on saada huomiota ja painostaa Nigerian hallitus hyväksymään itsenäisyysäänestys Biafran alueella.

Biafralaisia sotaveteraaneja Enugussa, Biafrassa.

Ekpa on asunut Suomessa jo vuosia, ja hän kuvailee itseään muun muassa ihmisoikeusaktivistiksi ja poliitikoksi. Vuonna 2021 hän oli kokoomuksen kuntavaaliehdokas Lahdessa. Ylen vaalikoneessa hän lupasi muun muassa ennaltaehkäistä koulukiusaamista ja parantaa joukkoliikenteen saatavuutta.

Suomella ja Biafralla on pitkä historia, Ekpa muistuttaa.

”Meidän kansallislaulu on Finlandia-hymni, ja Biafran sodan aikana Suomessa järjestettiin nälkälakko Biafran puolesta.”

Ekpa viittaa Finlandialla vuosiin 1967–1970, jolloin sävellys oli Biafran kansallishymni.

Hän on surullinen siitä, että Suomi on unohtamassa tämän historian. Hän itse ei unohda Biafraa.

”Taistelen maani itsenäisyyden puolesta loppuun asti. Siellä ei ole lakeja, eikä ollenkaan ihmisoikeuksia.”

Biafra!-kirjoitus Temppeliaukion kirkon työmaalla Helsingissä 1969.

