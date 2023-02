Leireillä ja muissa laitoksissa on ollut ainakin 6 000 lasta. Osalle on opetettu venäjämielisyyttä. Osan kohtalosta ei ole enää tietoa.

Ainakin 6 000 ukrainalaislasta on sodan alettua osallistunut venäläisten järjestämiin leireihin tai heitä on pidetty muissa laitoksissa Venäjällä ja miehitetyllä Krimillä, tuore Yale Humanitarian Research Lab -ryhmän raportti kertoo.

Raportin mukaan suurin osa leireistä on pyrkinyt venäjämielisellä ohjelmallaan uudelleenkouluttamaan lapsia. Joissain leireissä on ollut sotilaallista koulutusta.

Ukrainalaisten lasten pitäminen Venäjällä on ollut maan hallinnon systemaattista toimintaa, raportti kertoo.

Nuorimmat lapset ovat olleet neljän kuukauden ikäisiä vauvoja ja vanhimmat 17-vuotiaita. Leireille osallistuneiden tai muissa laitoksissa olevien lapsien määrän uskotaan olevan korkeampi kuin raportti pystyi vahvistamaan.

Leirejä on ainakin 43, ja niistä suurin osa toimi kesäleireinä aiemmin. Ne sijaitsevat ympäri Venäjää ja miehitetyllä Krimillä. Kaukaisin leiri paikallistettiin Magadanin alueelle, raportti kertoo. Sieltä on matkaa Ukrainan rajalle noin 6 230 kilometriä.

Raporttia varten haastateltiin leireillä olleita lapsia ja heidän vanhempiaan. Lisäksi hyödynnettiin satelliittikuvia sekä julkisia lähteitä.

Raportin julkaisema kaavio paljastaa, ketkä lapset ovat leireille tai muihin laitoksiin päätyneet, miten he ovat sinne joutuneet ja mitä leireillä on tapahtunut.

Lapsia, jotka elävät vanhempiensa kanssa Venäjän miehittämillä alueilla, on värvätty leireille joko painostamalla vanhempia tai heille on tarjoiltu mahdollisuus päästää lapsensa ”virkistysleirille”. Leireillä opetus on ollut venäjämielistä. Lapsia on viety kenttämatkoille isänmaallisiin kohteisiin, ja veteraaneja on tuotu keskustelemaan lasten kanssa.

Lasten yhteydenpitoaan vanhempiin on rajoitettu, ja joidenkin lasten paluuta perheidensä luokse takaisin on pitkitetty ja pyritty tekemään hankalaksi.

Lapsille ei ole annettu selkeää vastausta, miksi heitä pidetään yliaikaa leireillä.

Raportin mukaan jollekin lapselle oli sanottu, että hän saa palata kotiinsa vasta kun venäläiset ovat saaneet Izjumin kaupungin uudelleen hallintaansa. Toiselle pojalle sanottiin, että hän ei pääsisi kotiinsa ukrainamielisten näkemystensä takia.

Toisen ryhmän muodostavat lapset, jotka eivät elä perheidensä kanssa Ukrainassa. He ovat orpoja tai jostain muusta syystä eläneet erossa perheistään. Heitä on evakuoitu turvallisuuteen tai terveyteen liittyviin syihin vedoten Venäjälle tai miehitetylle Krimille. Heitä on pidetty sairaaloissa, perhekeskuksissa tai muissa laitoksissa. Osa on adoptoitu tai annettu kasvatusperheisiin Venäjällä. Osan sijainnista, tai siitä kuka pitää heistä huolen, ei ole tietoa.

Ukrainan hallinto on aiemmin ilmoittanut, että enemmän kuin 14 700 lasta on pakkosiirretty Venäjälle. Joitain heitä on käytetty seksuaalisesti hyväksi.

Raportin mukaan presidentti Vladimir Putin on henkilökohtaisesti nimennyt leirien vastuuhenkilöitä. Venäjän lasten oikeuksien komissaari Marija Lvova-Belova on ollut tiiviisti mukana leirien suunnittelussa ja toteutuksessa.

Joitain raportissa esitettyjä venäläisten toimia ukrainalaislasten suhteen voidaan mahdollisesti pitää sotarikoksina ja rikoksina ihmisyyttä vastaan.

Yhdysvaltain hallinto, joka on rahoittanut raportin tekoa, totesi Kremlin yrittävän näin tukahduttaa Ukrainan identiteettiä, historiaa ja kulttuuria. Putinin sodan tuhoavista vaikutuksista tullaan kärsimään vielä vuosikymmeniä, hallinnosta sanottiin.