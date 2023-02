Maan viranomaisten mukaan vähintään yli 1 300 lasta on maanjäristysten vuoksi erossa perheistään.

Kahramanmaras/Hatay

Turkissa maanjäristyksen jälkeisistä raunioista on tänään pelastettu 17-vuotias tyttö. Tyttö pelastettiin 248 tuntia sen jälkeen, kun maanjäristys runteli osia Turkista ja Syyriasta viime viikolla. Järistys oli voimakkuudeltaan 7,8.

Kuolleita tiedetään olevan nyt noin 40 000, ja toivo ihmisten löytämisestä elossa on lähes hiipunut. Paikallisia pelastusoperaatioita on lopetettu sekä Turkissa että Syyriassa.

Uutistoimisto AFP:n mukaan tytön sukulaismies oli halannut itkien kaikkia pelastajia yksitellen ja luvannut, ettei heitä unohdeta koskaan. Pelastustöihin osallistunut kaivostyöntekijä kertoi AFP:lle, että porukka oli tehnyt etsintöjä rakennuksella viikon verran.

”Olemme onnellisia aina kun löydämme elollisen olennon, vaikkapa kissan”, hän sanoi.

Onnistuneen pelastamisen jälkeen turkkilaiset sotilaat käskivät mediaa ja paikallisia poistumaan paikalta, koska ryhmät alkoivat nostaa ruumiita esiin raunioiden joukosta.

Maanjäristykset ovat hajottaneet perheitä sekä Turkissa että Syyriassa, ja Turkin viranomaisten mukaan ainakin yli 1 300 lasta on viime viikon järistysten vuoksi erossa perheistään. Jotkut alueen vanhemmista ovat ilmaisseet uutistoimisto AFP:lle huolensa lasten kidnappauksista.

Turkin uutistoimisto Anadolu kertoi keskiviikkona, että poliisi oli ottanut kiinni miehen, jonka se sanoi yrittäneen varastaa sairaalasta vauvan maan eteläosassa.

Anadolun mukaan mies oli kävellyt sairaalaan järistyksessä pahasti kärsineessä Hatayn maakunnassa ja teeskennellyt olevansa paikallinen poliisipäällikkö.

Uutisen mukaan sairaalan henkilökunta oli huomannut miehen esittämän poliisin henkilökortin olevan väärennetty ja soittanut oikealle poliisille. Kiinni otettaessa mieheltä oli löydetty väärennettyjä poliisin ja sotilashenkilöstön henkilökortteja, kultaa sekä käteistä rahaa Turkin liiroina, dollareina ja euroina noin 6 000 euron edestä.

Syyriassa monet kotinsa menettäneet ihmiset värjöttelevät autoissa ja teltoissa, ja osa ihmisistä nukkuu taivasalla.

Syyrialaisopettaja Suzanne Abdallah kertoo AFP:lle, että kymmenhenkinen perhe on tunkeutunut pieneen kuorma-autoon, jossa he nukkuvat istualtaan. Taaperoikäiselle on rakennettu riippumatto viltistä, joka roikkuu ajoneuvon katossa.

YK on arvioinut, että maanjäristyksen myötä miljoonat jäivät Syyriassa kodittomiksi. Tilanne oli jo ennestään vaikea, koska maata on riepotellut yli vuosikymmenen kestänyt sisällissota.

Perheitä on majoitettu myös kouluihin, moskeijoihin ja väliaikaisiin leireihin sekä suojiin, joita on rakennettu muun muassa aukioille ja oliiviviljelmille.

Alueelle on tullut jonkin verran ulkomaista apua, kuten Turkin rajan yli tulleet avustussaattueet. Monien avun tarve on kuitenkin edelleen akuutti ja epätoivoinen.

YK:n humanitaaristen asioiden koordinointitoimisto (OCHA) sanoo, että suurin tarve on saada suojaa, ruokaa, lämmitystä ja hygieniatiloja. YK:n lastenjärjestö Unicef on painottanut turvallisen juomaveden ja puhtaanapidon tärkeyttä, jotta taudit eivät pääse leviämään.