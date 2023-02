Itäisestä Englannista vuonna 1916 lähetetty kirje saapui vuonna 2021 lontoolaiseen asuntoon.

Vuonna 1916 lähetetty kirje toimitettiin lontoolaiseen osoitteeseen yli sata vuotta myöhemmin, kertoo brittilehti The Guardian torstaina. Asiasta uutisoivat myös BBC ja muut brittimediat.

Kirje oli lähetetty englantilaisesta Bathin kaupungista, ja siihen oli liimattu postimerkki sen aikaisen kuninkaan Yrjö V:n kuvalla. Kirje saapui vuonna 2021 Finlay Glenin, 27, Lontoossa sijaitsevaan asuntoon.

Paikallisen historialehden toimittaja Stephen Oxford selvitti, että kirjeen lähetti Christabel Mennel -niminen henkilö ystävälleen Katie Marshille, kun tämä oli lomailemassa Bathissa.

Postinjakelija Royal Mailin mukaan on epäselvää, mitä tapahtui kyseisessä tapauksessa.

Stephen Oxfordin mukaan kirje todennäköisesti hukkui paikallisella lajitteluasemalla, joka on tänä päivänä suljettu.

”Tietääkseni sitä uudelleenrakennetaan. Siinä prosessissa he varmaankin löysivät kirjeen, mahdollisesti pudonneena jonkin huonekalun taakse”, Oxford arvelee.

Tekstin käsiala on paikoittain epäselvää, mutta osa siitä on luettavissa, The Guardian kertoo.

Kirje alkaa sanoin: ”Rakas Katie, antaisitko minulle apuasi – minua hävettää aika paljon sen jälkeen, kun sanoin, mitä tein ympyrässä.”

Talo, johon kirje oli lähetetty, on purettu jo kauan aikaa sitten.

Kun Glen löysi kirjeen, hänellä meni hetki älytä, että se oli lähetetty vuonna 1916 eikä 2016. Kirje oli hänen mukaansa suhteellisen hyvässä kunnossa.

”Otin yhteyttä paikalliseen historiayhteisöön, koska uskoin heidän pystyvän kertomaan kirjeeseen liittyvistä ihmisistä. Minulla ei ollut hajuakaan, että niin moni pitäisi asiaa kiinnostavana.”