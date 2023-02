Merijään odotetaan vielä jatkavan sulamistaan kuluvan eteläisen pallonpuoliskon kesän aikana.

Etelämantereella on helmikuussa mitattu mittaushistorian vähäisin merijään määrä. Vaikka eteläisellä pallonpuoliskolla on kesä, jolloin merijäätä on tavallisestikin vähemmän, kyseessä on poikkeuksellinen tulos, kertoo National Snow and Ice Data Center.

Asiasta uutisoivan Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan merijään peittämäksi alueeksi mitattiin 13. helmikuuta 1,91 miljoonaa neliökilometriä.

Tämä tarkoittaa, että Etelämantereen ympärillä on nyt vähemmän merijäätä kuin koskaan nykyisen mittaus­historian aikana. Jäätiköitä alettiin mittaamaan satelliittien avulla 1970-luvun lopulla.

Talvisin Etelämantereen merijäälautat voivat kattaa 18 miljoonan neliö­kilometrin kokoisia tai sitä suurempiakin alueita.

BBC:n mukaan mantereen läheisyydessä kulkevat tutkimus-, risteily- ja kalastus­alukset ovat raportoineet, että useimmat alueet ovat käytännössä jäättömiä.

Ainoastaan Weddellinmeren kerrotaan olevan jäälauttojen peittämä.

Merijään odotetaan vielä jatkavan sulamistaan Etelämantereella kuluvan kesän aikana. Edellinen ennätyksellisen alhainen jäämäärä, eli noin 1,92 miljoonaa neliökilometriä saavutettiin viime vuonna vasta 25. helmikuuta.

BBC:n mukaan kolme viimeisintä jään vähäisyyden ennätys­vuosista on sijoittunut viimeisten seitsemän vuoden ajalle.

Merijään vähäiseen määrään ovat todennäköisesti vaikuttaneet Etelämantereen länsi- ja itäosien epätavallisen korkeat lämpötilat, jotka ovat olleet 1,5 astetta pitkän ajan keskiarvon yläpuolella.