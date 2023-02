Scholz ja Macron huokuivat ylpeyttä sodan vuosipäivän alla, vaikka he uskoivat Putinin valheet

Kuinka paljon tuhoa, kuolemaa ja kärsimystä olisi voitu välttää, jos lännen vastaus Venäjälle olisi ollut nopeampi? kysyy HS:n Berliinin-kirjeenvaihtaja Hanna Mahlamäki.

München

Muistatteko kuvat, joissa Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron istuivat naurettavan pitkän pöydän eri päissä metrien päässä toisistaan tuntikausia kestäneessä tapaamisessa?

Sinä päivänä, kun kuvat otettiin, Venäjän hyökkäyssodan alkuun Ukrainassa oli runsaat kaksi viikkoa aikaa. Moskovan-matkansa jälkeen Macron kertoi julkisuuteen, että Putin lupasi hänelle olla hyökkäämättä Ukrainaan.

Muistatteko, kun Saksa jankutti, että Venäjältä ostettava maakaasu ei ole poliittinen kysymys eikä siihen liity riskejä – ja piti kannastaan kiinni viimeiseen asti?

Münchenin turvallisuuskonferenssissa molemmat eurooppalaiset johtajat nousivat perjantaina peräjälkeen puhujalavalle. Itsekritiikkiä sodanalusajan virhearvioihin liittyen oli perjantain puheista turha hakea.

Kontrasti sodanalustunnelmiin ja Venäjän hyökkäyksen jälkeiseen aikaan on järisyttävä.

Saksan johto sai sodan lähestyessä yhä enemmän varoituksia Yhdysvalloista, Puolasta ja Ukrainasta, joita se kuunteli valikoivasti, jos lainkaan.

Euroopan vaikutusvaltaisimmat johtajat olivat hyväuskoisia ja uskoivat Putinin valheet. Saksa ja Ranska halusivat olla rauhan välittäjiä, kokoaan suurempia ja uskoivat kai pystyvänsä siihen.

Osin sen takia asetoimitukset Ukrainalle alkoivat paljon myöhemmin kuin Ukraina pyysi. Sen takia myös Saksa jatkoi kaasuriippuvuuttaan Venäjästä liian pitkään.

Perjantaina pitämässään puheessa Saksan liittokansleri Olaf Scholz luetteli ylpeänä, mitä Saksa on tehnyt sodan alun jälkeen. On kiistämätöntä, että se on tehnyt paljon.

Saksa on tukenut Ukrainaa 12 miljardin euron arvosta, Scholz kertoi. Saksa on selvinnyt myös ennusteita paremmin Venäjän kaasuntuonnin loppumisesta. Talous ei ole romahtanut, eikä energiahätätilaa ole.

Putinin kiristys ei ole siis onnistunut. Sen torjuminen ei ole tapahtunut itsestään, vaan se on onnistuneen reagoinnin ja kovan työn tulosta.

Niin Scholz kuin presidentti Sauli Niinistö painottivat perjantaina Münchenissä, että Venäjälle lännen yhtenäisyys ja asetoimitusten laajuus Ukrainalle ovat olleet karvas yllätys. Putin ei osannut laskea tämän varaan.

Scholz hymyili ylpeänä kertoessaan näistä saavutuksista. Yhdysvaltojen ja Euroopan tuki Ukrainalle ja Naton tiivistyminen onkin monilta osin ylpeyden aihe, kuten lukuisat taloudelliset sanktiotkin, joita ei aiemmin olisi voitu kuvitella.

Scholz, Macron ja muut Münchenissä koolla olevat johtajat katsovat nyt eteenpäin muuttuneessa maailmassa. Scholz sanoi, että riippuvuutta Kiinasta vähennetään. Macronin mukaan moninapainen maailmanjärjestelmä täytyy uudistaa kokonaan.

Silti: sota jatkuu. Ukrainalaisia lapsia katoaa, tavallisia ihmisiä tapetaan ja kidutetaan, nuoria miehiä lähetetään lohduttomalle rintamalle kohtaamaan kuolemansa aivan liian nuorena, eikä loppua Ukrainan kärsimyksille näy.

Euroopan pakon edessä tekemistä saavutuksista huolimatta historia ei jätä meitä rauhaan. Kuinka paljon tuhoa, kuolemaa ja kärsimystä olisi voitu välttää, jos lännen vastaus olisi ollut nopeampi?