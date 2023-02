Hidas juna pääkaupungista periferiaan on täydellinen miljöö keskusteluille.

Kirjeitä Venäjältä -sarjassa on uusi kirjoittaja nimeltään Ivan. Hän viettää illan venäläissotilaan kanssa Moskovasta lähtevän junan ravintolavaunussa.

Juna on hyvin hidas. Se lähti Moskovasta jo tunteja sitten, ja edessä on vielä pitkä, pitkä matka Venäjän Karjalaan. Ikkunan takana on pilkkopimeää.

Täydellinen ajankohta käydä ravintolavaunussa.

Ensin olen pöydässäni yksin. Sitten tarjoilija pyytää minua siirtymään vähän, sillä on tehtävä tilaa ihmiselle, jolla on kaikki ”arvokkaan asiakkaan” tunnusmerkit.