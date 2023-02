Taleban kieltää naisten ehkäisyn kahdessa Afganistanin suurkaupungissa. Ehkäisyvälineiden myyntiä väitetään lännen salaliitoksi.

Taleban on lakkauttanut naisten käyttämien ehkäisyvälineiden myynnin Kabulissa ja Mazar-i-Sharifissa Afganistanissa. Talebanin perustelu on, että naisten käyttämä ehkäisy on lännen salaliitto, jolla halutaan hallita muslimeja.

Talebanit ovat kiertäneet ovelta ovelle ja uhkailleet kätilöitä. Lisäksi apteekkeja on määrätty tyhjentämään hyllyiltään kaikki ehkäisylääkkeet ja -laitteet.

Taleban tarkastaa apteekkeja säännöllisesti ja aseiden kanssa.

Brittiläisen The Guardianin uutisen mukaan eräs kokenut kätilö kertoi, että häntä oli uhkailtu useita kertoja.

”Et saa mennä ulos ja edistää länsimaista käsitystä väestön hallinnasta, ja tämä on tarpeetonta työtä”, oli Taleban-komentaja sanonut hänelle.

Apteekkarit Kabulissa ja Mazar-i-Sharifissa kertovat, että heitä on määrätty olemaan varastoimatta ehkäisylääkkeitä.

Talebanin kansanterveys­ministeriö Kabulissa ei ole antanut virallista lausuntoa määräyksestä kieltää ehkäisy.

Afganistan on yksi maailman vaarallisimmasta synnytysmaista naisille. Joka 14. afgaaninainen kuolee raskauteen liittyviin syihin.

Ehkäisyvälineiden rajoittaminen on vakava isku, sillä maan terveydenhuolto­järjestelmä on jo ennestään hauras. Muutoksen pelätään tuhoavan nekin tulokset, jotka saavutettiin niinä vuosikymmeninä, jolloin Taleban ei ollut välillä vallassa.

Fatimah-niminen kätilö Kabulissa sanoi The Guardianille: ”Elämme tukehtuvassa ympäristössä. En ole tuntenut oloani näin epävarmaksi koko urani aikana”.

Talebanit tulivat valtaan Afganistanissa elokuussa 2021, minkä jälkeen naisten oikeuksia on rajoitettu jatkuvasti. Aiemmin se hallitsi maata vuosina 1996–2001.

Tyttöjen korkeakoulutus on lopetettu, nuorilta naisilta on suljettu yliopistot ja naiset on pakotettu jättämään työnsä. Lisäksi naisten mahdollisuuksia lähteä kodeistaan on rajoitettu.