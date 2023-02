Main ContentPlaceholder

Ulkomaat | Syyria

Maanjäristyksen runtelemassa Syyriassa tarvitaan kiireesti lisää apua, lääkärijärjestö sanoo

Tilanne on vaikea, sillä avustusten perille pääsemisessä on kestänyt kauan ja alue on jo valmiiksi sodan riepottelema.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna

Lääkärit ilman rajoja -järjestön autoja Luoteis-Syyriassa sunnuntaina.

Syyriassa tarvitaan kiireellisesti lisää apua maanjäristyksen pahentaman humanitaarisen katastrofin keskelle, kertoo Lääkärit ilman rajoja -järjestö. Järjestön mukaan maahan saadut avustustarvikkeet eivät tällä hetkellä riitä kattamaan edes maanjäristystä edeltävää tarvetta. Järjestön mukaan Luoteis-Syyriassa terveysasemat ja sairaalat kärsivät pahasti kahden viikon takaisessa maanjäristyksessä. Tilanne on vaikea, sillä avustusten perille pääsemisessä on kestänyt kauan ja alue on jo valmiiksi sodan riepottelema.