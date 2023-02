Maanjäristyksessä on tähän mennessä löydetty yli 46 000 kuollutta. Kuolleista noin 40 000 on Turkissa ja loput Syyriassa.

Turkki on päättänyt kahden viikon takaisista maanjäristyksistä johtuvat pelastus­toimet lähes kaikilla alueillaan, kertoo uutistoimisto AFP. Pelastustoimia jatketaan vielä Kahramanmaraşin ja Hatayn maakunnissa. Järistyksen keskus oli Kahramanmaraşissa.

Varhain maanantaiaamuna 6. helmikuuta voimakas maanjäristys iski Etelä-Turkkiin ja Pohjois-Syyriaan. Järistyksen seurauksena on tähän mennessä löydetty yli 46 000 kuollutta. Kuolleista noin 40 000 on Turkissa ja loput Syyriassa. Kuluneen 24 tunnin aikana Turkin pelastustoimissa ei löytynyt ainuttakaan eloonjäänyttä, kertoo AFP.

Maanjäristys on vaatinut eniten kuolonuhreja sitten vuoden 2010 Haitin maan­järistyksen, jossa kuoli 100 000–316 000 ihmistä. Turkille järistys on pahin yli 700 vuoteen.

Ihmisiä on edelleen kateissa, ja esimerkiksi Turkissa noin 105 000–300 000 asuntoa on tuhoutunut. Turkki ja Syyria ovat saaneet runsaasti kansainvälistä apua, mutta erityisesti Syyriaan avun saaminen on ollut hankalaa. Syyrian alue on myös jo valmiiksi sodan runtelema.

Lääkärit ilman rajoja -järjestö sanoi sunnuntaina, että Syyriaan saadut avustustarvikkeet eivät tällä hetkellä riitä kattamaan edes maanjäristystä edeltänyttä tarvetta.

Sunnuntaina 14 järjestön rekkaa pääsi Luoteis-Syyriaan, kertoo uutistoimisto Reuters. Aiemmin Maailman ruokaohjelma WFP oli sanonut, että syyrialaisviranomaiset estävät Luoteis-Syyriassa avustusjärjestöjen pääsyn alueelle. Suurin osa Syyrian kuolin­tapauksista on tapahtunut luoteessa, jota hallitsevat presidenttiä vastustavat kapinalliset.

Maailman terveysjärjestö WHO on arvioinut, että noin 26 miljoonaa ihmistä Turkissa ja Syyriassa tarvitsee humanitaarista apua.

Lehmä hautautui mutaan maanjäristyksessä pienessä Demirkoprun kylässä Turkin Hatayssa.

Niin Turkki kuin Syyriakaan ei ole kertonut, kuinka moni on vielä kateissa.

Eloonjääneiden löytämistä pidetään enää erittäin epätodennäköisenä, ja monet toivovatkin, että raunioista löytyisi edes ruumis. Joku, jonka voisi haudata.

”Toivoisitko itse löytäväsi ruumiin? Me toivomme. Toivomme, että olisi jotain, mitä tuoda perheelle”, pelastustöihin puskutraktorillaan osallistunut Akin Bozkurt kertoi Reutersille Kahramanmaraşissa.

”Ihmiset odottavat toiveikkaina, kun kaivamme raunioita. He haluavat hautajaiset ja haudan”, Bozkurt sanoi.

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken vierailee sunnuntaina Turkissa. Uutistoimistojen mukaan hän saapui maahan aamupäivällä.

Blinkenin tarkoituksena on keskustella maanjäristysalueelle lähetettävästä tuesta. Yhdysvallat on toimittanut maanjäristyksestä kärsineelle alueelle noin 200 pelastus­työntekijää ja avustustarvikkeita 85 miljoonan dollarin edestä.