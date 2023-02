Paris­kunta tietää, että heidän vauvansa kuolee – silti he eivät saa aborttia Floridassa

Lääkärit arvioivat, että floridalaisen pariskunnan vauva eläisi syntymänsä jälkeen paristakymmenestä minuutista muutamaan tuntiin tai syntyisi kuolleena.

Floridalaispariskunta on päättänyt, että heidän vauvansa siirtyy synnyttyään saatto­hoitoon.

Lasta odottava floridalaispariskunta tietää, että heidän vauvansa tulee toden­näköisesti kuolemaan synnytyksessä tai pian synnytyksen jälkeen. Silti Floridan osavaltio kieltää heiltä raskaudenkeskeytyksen uusien tiukkojen aborttilakien takia.

Yhdysvaltalainen The Washington Post on haastatellut Floridan Lakelandissa asuvaa pariskuntaa, Deborah ja Lee Dorbertia, joka odottaa toista lastaan. Suunniteltu ja toivottu sekä hyvin edennyt raskaus muuttui yllättäen kipeäksi kokemukseksi, kun ultraäänitutkimuksessa 23. raskausviikolla selvisi, että sikiöllä on lukuisia vakavia poikkeavuuksia.

Pariskunta sai kuulla sikiöllä olevan harvinainen syndrooma, ja lääkärit arvioivat, että vauva eläisi syntymänsä jälkeen vain paristakymmenestä minuutista muutamaan tuntiin. Vauva saattaisi myös syntyä kuolleena.

Lääkäreiden mukaan osa vanhemmista päätyy samankaltaisessa tilanteessa aborttiin, osa ei.

”Halusimme raskaudenkeskeytyksen. Lopputulos olisi vauvan kannalta sama, odottaisimmepa tai emme”, Deborah Dorbert kertoi lehdelle.

Aborttia he eivät silti saa, sillä viime kesänä voimaan tullut laki Floridassa (Reducing Fetal and Infant Mortality Law) kieltää abortit 15. raskausviikon jälkeen.

Uusi laki sallii abortin 15. raskausviikon jälkeen vain, jos äiti on kuolemanvaarassa, jos riskinä on pysyvä vammautuminen tai jos sikiöllä on jokin tappava poikkeavuus. Myös Dorbertin lääkäri selvitti tämän mahdollisuutta. Poikkeukseen vaaditaan kahden lääkärin lausunto.

Aluksi lääkäri kertoi, että raskaus voitaisiin ehkä päättää 28. ja 32. raskausviikon välillä. Konsultoituaan toista lääkäriä Dorbertien lääkäri kuitenkin kertoi pariskunnalle, että heidän pitäisi odottaa 37. tai 40. raskausviikkoon asti.

Tyypillisesti raskaus kestää 40 viikkoa.

The Washington Postin mukaan ei ole selvää, miksi Dorbertin lääkäri tulkitsi lakia kuten tulkitsi. Lääkäri tai asiantuntija eivät vastanneet lehden kommenttipyyntöihin.

Syynä voi olla yksinkertaisesti pelko seurauksista. Laittomia raskaudenkeskeytyksiä tekevät tai hyväksyvät lääkärit saattavat menettää lupansa ja päätyä jopa viideksi vuodeksi vankilaan. Siksi he saattavat mieluummin puoltaa raskauden jatkamista kuin sen keskeyttämistä.

Pariskunta kertoi lehdelle, ettei heillä ole varaa matkustaa osavaltion ulkopuolelle abortin perässä. He ovat epävarmoja siitä, löytävätkö aborttia puoltavia lääkäreitä ja pelkäävät myös lainsäädännöllisiä seurauksia.

Pariskunta on lehden mukaan päättänyt pakon edestä, että heidän vauvansa siirtyy synnyttyään saattohoitoon.

Deborah Dorbert kertoi lehdelle, ettei kesällä lain kiristyessä kiinnittänyt siihen suuremmin huomiota, koska ei koskaan ajatellut haluavansa aborttia.

”Tekisimme kaikkemme saadaksemme tämän vauvan [terveenä]. Minua raivostuttaa, että poliitikot päättävät puolestani, mikä on parasta minulle”, Deborah Dorbert kertoi lehdelle nyt.

Viime kesänä Yhdysvaltain korkein oikeus kumosi laajan aborttioikeuden, jota perustuslaki oli suojellut lähes 50 vuoden ajan.

Sen myötä jokainen osavaltio saa päättää aborttilainsäädännöstään itse. Moni osavaltio on kesän jälkeen kieltänyt aborttioikeuden kokonaan tai vaikeuttanut sitä merkittävästi.

Floridan kuvernööri, republikaani Ron DeSantis on viime aikoina vihjaillut, että hän olisi valmis kiristämään Floridan aborttilainsäädäntöä niin, että abortti sallitaan vain 6. raskausviikkoon asti.