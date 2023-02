Suomen valtionjohto teki tilanteen selväksi: Suomi ei jää odottelemaan Ruotsia, jos vain Suomi ratifioidaan Naton jäseneksi. Ruotsin pääministeri varoittaa silti hakemusten erottamisesta, kirjoittaa HS:n Tukholman-kirjeenvaihtaja Jussi Sippola.

Tukholma

Ruotsi valmistautuu nyt siihen, että Suomi menee Natoon ennen Ruotsia.

Maat kulkevat yhä käsi kädessä, mutta Suomi päästää tarvittaessa hetkeksi irti ja astelee Natoon yksin odottelemaan naapuria.

Viimeiset vahvistukset Nato-polkujen mahdolliselle erkaantumiselle saatiin viikon­loppuna Münchenin turvallisuuskonferenssissa.

Suomen valtionjohto kommentoi Suomen ja Ruotsin Nato-hakemuksia useaan otteeseen, ja Ruotsissa kommentit viikonlopulta uutisoitiin näyttävästi.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kertoi Turkin viestittäneen, että Suomi täyttää nyt Turkin vaatimukset.

Presidentti Sauli Niinistö sanoi Ruotsin radiolle, että Suomi ei tule vetämään hakemustaan pois, jos Turkki ratifioi Suomen, mutta ei Ruotsia. Niinistö sanoi ruotsalaismedialle myös, että ”teidän tulee ymmärtää meidän positiomme. Se on hyvin vaikea”.

Puolustusministeri Mikko Savola (kesk) sanoi uutistoimisto AP:n haastattelussa, että Suomi ei jää odottelemaan Ruotsin ratifiointia, jos Suomi hyväksytään.

”Ei, ei. Sitten me liitymme”, hän sanoi AP:n mukaan.

Myös Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg sanoi sen ääneen: Naton tavoitteena on, että Suomi ja Ruotsi pääsisivät Natoon yhtä aikaa, ”mutta jos vain toinen [Suomi] ratifioidaan, silloin Suomi menee”, SVT uutisoi.

Asia tuli selväksi.

Tilanne kuitenkin elää yhä, sillä Turkki ei ole vielä sanonut Suomelle kyllä – eikä myöskään Unkari. Myös Niinistö muistutti viikonloppuna, että Turkin kannat ovat aiemminkin eläneet.

Niinistö toivoi ruotsalaisilta ymmärrystä Suomen positiolle. Sitä Ruotsissa kyllä löytyy.

Ruotsissa on keskusteltu jo pidemmän aikaa siitä, jääkö Suomi odottamaan Ruotsia, joka on joutunut Turkin hampaisiin muun muassa Koraanin polton takia.

Anteeksi Suomi, voitte mennä Natoon ennen meitä, kirjoitti iltapäivälehti Expressen jo tammikuun lopussa.

Suomi ja Ruotsi ovat pitäneet toisensa hyvin kartalla jäsenyysprosessin käänteissä, joten maiden poliitikot luottavat toisiinsa eikä yllätyksiä pitäisi tulla.

Ruotsissa pohditaan nyt, millaisia seurauksia sillä on, jos Suomi menee Natoon ensin.

”Huonoja uutisia Ruotsille”, otsikoi Ruotsin yleisradio SVT kirjeenvaihtajansa kommentin.

Nato-hakemusten erkaantuminen on jotain sellaista, mitä Suomi, Ruotsi tai Yhdysvallatkaan ei halunnut. ”Mutta Suomi ei voi sanoa tällaiselle tarjoukselle ei”, analysoi kirjeenvaihtaja Christoffer Wendick.

Ruotsalaislehti Dagens Nyheterin turvallisuuspolitiikan toimittaja Mikael Holmström kirjoitti, että Suomen etumatka saattaa jopa parantaa Ruotsin mahdollisuuksia kohti jäsenyyttä.

”Eräs Nato-diplomaatti kertoi minulle, että ’ei edes [Turkin presidentti Recep Tayyip] Erdoğan halua vastustaa 30 liittolaistaan Ruotsi-kysymyksessä’”, Holmström kertoi.

Holmströmin arvion mukaan Ruotsin turvallisuustilanne ei merkittävästi muuttuisi Suomen Nato-jäsenyyden myötä, koska Ruotsi on Suomen tapaan saanut turvallisuus­lupaukset suurilta Nato-mailta.

”Nyt Ruotsin on pidettävä pää kylmänä ja annettava Suomen mennä edeltä. Sen jälkeen tulee Ruotsin vuoro”, Holmström kirjoittaa ja lisää lopuksi, että Koraaneja ei enää kannattaisi polttaa.

Myös Ruotsin maanpuolustus­korkeakoulun lehtori Magnus Christiansson pitää todennäköisenä, että Suomi menee Natoon ennen Ruotsia.

Christiansson pitää tilannetta riskinä Ruotsille, jos ratifioinnit jostain syystä venyvät. Tilanne, jossa Suomi on Natossa ja Ruotsi ei, voi myös heikentää naapurimaiden välistä sotilaallista yhteistyötä, Christiansson sanoi Ruotsin radion haastattelussa.

Suomen mahdollista Nato-etumatkaa kommentoi sunnuntaina myös Ruotsin pää­ministeri Ulf Kristersson. Sanomalehti Financial Timesin haastattelussa Kristersson varoitti Suomen ja Ruotsin Nato-hakemusten erottamisesta.

Hänen mukaansa Suomen ja Ruotsin välinen syvä sotilaallinen yhteistyö voisi ”tulla hyvin paljon monimutkaisemmaksi, jos meidät erotetaan”.

”Suomi ja Ruotsi ovat turvallisuuden tuottajia”, Kristersson lisäsi. ”Meillä on täällä maailman kolkalla kykyä, josta koko Nato voi hyötyä, Turkki mukaan lukien.”

Oppositiojohtaja ja Ruotsin Nato-tielle vienyt entinen pääministeri Magdalena Andersson toisti sunnuntaina, että tavoitteena on koko ajan ollut kulkea Suomen kanssa ”käsi kädessä”.

Anderssonin mielestä Suomi ja Ruotsi ovat joutuneet ”valitettavaan tilanteeseen”.

Hän ei halunnut spekuloida, onko Ruotsille ongelma, jos Suomi menee Natoon ennen Ruotsia. Andersson kuitenkin halusi muistuttaa Ruotsin turvallisuustilanteesta.

”Niiden, jotka tuntevat olonsa huolestuneeksi, on tärkeää muistaa, että samalla kun lähetimme Nato-hakemuksemme työskentelimme kovasti saadaksemme monilta suurilta Nato-mailta turvallisuusvakuutukset, jotka meillä nyt on”, hän sanoi SVT:lle.

Suomi ja Ruotsi ovat pitäneet tiiviisti yhtä koko Nato-prosessin ajan.

Viime viikolla pääministeri Kristersson kehui maiden välistä yhteistyötä ja sanoi, että Suomi on ollut täysin läpinäkyvä toimissaan ja tavoitteissaan koko ajan.

Molemmille on ollut selvää, että Natoon on pyritty yhtä jalkaa ja käsi kädessä. Nyt molemmille on selvää, että tässä ei välttämättä onnistuta.

Tällä viikolla Kristersson saa vieraakseen presidentti Sauli Niinistön, ulkoministeri Pekka Haaviston ja puolustusministeri Mikko Savolan. Kristersson isännöi vieraita keski­viikkona tapaamisessa, johon osallistuu myös Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre.

Pohjoismaiset päättäjät varmasti toivovat yhä, että Suomi ja Ruotsi pääsisivät yhtä aikaa Natoon, mutta nyt toinenkin polku on auki.