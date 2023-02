Iranissa on havaittu 84-prosenttiseksi väkevöityä uraania, kertoo Bloomberg News. Ydinaseisiin vaaditaan yli 90-prosenttiseksi väkevöityä uraania.

Iranissa on havaittu 84-prosenttiseksi väkevöityä uraania, kertoo talouslehti Bloomberg News.

Uraania väkevöidään, jotta siitä saadaan ydinreaktoriin tai ydinaseeseen sopivaa materiaalia. Ydinaseita varten uraania pitää väkevöidä yli 90 prosenttiin.

Yhdistyneiden kansakuntien alainen Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA kertoi sunnuntaina viestipalvelu Twitterissä, että se selvittelee Iranin kanssa syitä mittaus­tuloksille.

”IAEA on tietoinen viimeaikaisista mediatiedoista, jotka koskevat uraanin väkevöinti­asteita Iranissa. IAEA keskustelee Iranin kanssa järjestön vahvistustoimien tuloksista ja tiedottaa tästä IAEA:n hallintoneuvostolle”, järjestön twiitissä lukee.

Iran on kiistänyt väkevöineensä uraania 84-prosenttiseksi.

”Emme ole tähän mennessä pyrkineet millään tavalla väkevöimään uraania yli 60 prosentin. Yli 60-prosenttiseksi väkevöityjen partikkelien olemassaolo ei tarkoita yli 60-prosenttisten partikkelien tuotantoa”, sanoi Iranin atomienergiajärjestön edustaja Behrouz Kamalvandi maanantaina IRNA-uutistoimiston mukaan.

Bloombergin artikkelin mukaan IAEA:n valvojien täytyy selvittää, onko Iran tarkoituksella tuottanut yli 80-prosenttiseksi väkevöityä uraania vai onko väkevöinti seurausta tahattomasta aineen kasautumisesta väkevöintijärjestelmässä.

Iran on väkevöinyt uraania 60-prosenttiseksi huhtikuusta 2021 alkaen. Se on selvästi yli Iranin ydinsopimuksessa sovitun 3,67 prosentin. Sopimuksen tarkoituksena on estää Irania kehittämästä ydinaseita. Vastineeksi Iran saisi helpotuksia talouspakotteisiin.

Yhdysvallat irtautui sopimuksesta vuonna 2018 presidentti Donald Trumpin johdolla ja määräsi Iranille uusia pakotteita. Vastauksena Iran alkoi rikkoa sopimusta monin tavoin.

Viime vuonna Iran lisäsi väkevöintikapasiteettiaan. IAEA:n mukaan Iran tuottaa ”huolestuttavia määriä” väkevöityä uraania.

IAEA on jo pitkään pyytänyt Iranilta selvityksiä ilmoittamattomista uraanimääristä. IAEA on pyytänyt päästä tarkastamaan maan uraanilaitoksia, mutta Iran on ollut haluton yhteistyöhön.