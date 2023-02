Kuolleisuuden lisääntyminen oli seurausta viruksen, ruuhkaisten vankiloiden, ikääntyvän vankipopulaation sekä aliresurssoidun terveydenhuollon yhteis­vaikutuksesta.

Kuolleisuus yhdysvaltalaisissa vankiloissa kasvoi lähes 50 prosenttia ensimmäisen pandemiavuoden aikana, kertoo The New York Times (NYT). Tiedot perustuvat ensimmäiseen perusteelliseen data-aineistoon koronavirus­pandemian ajalta.

Kuolleisuuden kasvu vankiloissa ylitti jopa hoivakotien arvioitujen kuolleisuuslukujen nousun. Monissa osavaltioissa kuolleisuus pysyi korkealla myös vuonna 2021.

Kuudessa osavaltiossa kuolleisuus vankiloissa jopa yli kaksinkertaistui.

The New York Timesin analyysin mukaan vankiloissa kuolleisuuden kasvuun vaikuttivat muun muassa tilojen ruuhkaisuus, ikääntyvien vankien suuri määrä, pula henkilö­kunnasta sekä terveydenhoidon huonot resurssit. Lehden mukaan vangit olivat täten erityisen haavoittuvaisia kulkutaudille.

”Niin moni kuoli, koska he jäivät paitsi tarvitsemastaan hoidosta”, sanoo Teresa Bebeau, jonka ystävä kuoli koronaviruksen ja syövän yhteisvaikutukseen Etelä-Carolinassa.

Yhdysvaltalaisissa vankiloissa kuoli 6 182 ihmistä vuonna 2020. Vuonna 2019 vankiloissa kuoli 4 240 ihmistä. Kuolleisuuden lisääntyminen ei selity vankien määrällä, sillä vankimäärä jopa väheni 1,4 miljoonasta 1,3 miljoonaan vuonna 2020.

Eniten vankeja kuoli Länsi-Virginiassa. Siellä kuolleisuus oli 96 kymmentä­tuhatta vankia kohden.

Kuolleisuus vankiloissa nousi muun muassa Michiganissa, Nevadassa, New Yorkissa, Texasissa ja Kaliforniassa. Muutamassa osavaltiossa, kuten Vermontissa ja Wyomingissa, kuolleisuus väheni. Näiden osavaltioiden vankilapopulaatiot ovat pieniä, mikä suojeli vankeja virukselta.

NYT:n mukaan kuolleisuuteen vaikuttavat pitkät tuomiot, karut oltavat ja yleisesti kehno terveydenhoidon taso. Viruksen lisäksi vaikuttavat muun muassa vankien sairastama masennus, ylipaino ja itsetuhoisuus. Myös opioidiriippuvuus rehottaa.

Pitkien tuomioiden takia vankiloissa istuu harmaantuvaa väkeä. Vuonna 2019 yli 50-vuotiaita oli jo 21 prosenttia kaikista vangeista, kun vuonna 2009 osuus oli noin 10 prosenttia. Valtaosa pandemian aikana vankiloissa kuolleista oli yli 50-vuotiaita.

Vankiloihin on ollut vaikea värvätä työvoimaa, ja jotkut vankilat ovat joutuneet pyytämään kansalliskaartia apuun pulaa paikkaamaan. Työvoimapula johtaa esimerkiksi väkivallan ja itsemurhien kohonneeseen riskiin.

”Selvästi pandemia on jutun juju, mutta se on vain osa jutusta”, sanoo UCLA:n oikeus­tieteellisen laitoksen apulaisprofessori Aaron Littman, joka johtaa Behind Bars -dataprojektia. Projekti on kerännyt kokonaisvaltaista dataa vankiloiden kuolleisuudesta, sillä oikeusministeriön datankeruussa on ollut puutteita.