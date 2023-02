Emme ole kaksosia, vain sisaruksia, presidentti Tarja Halonen kuvaili monesti Suomen ja Ruotsin suhdetta. Erot ovat taas nousseet esille, kun yhteinen Nato-matka on hidastunut.

Mutkista ovat vastuussa Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan ja Unkarin pääministeri Viktor Orbán.

Viime keväänä, Suomen ja Ruotsin ilmoittaessa Nato-aikeistaan voimakas viesti oli, että sotilasliittoon halutaan yhdessä. Turvallisuuskonferenssissa Münchenissä Suomi teki kuitenkin selväksi, että jäsenyys kelpaa myös ilman Ruotsia.

Suomen liittyminen Natoon ennen Ruotsia muuttaisi Ruotsin yhteistyötä sotilasliiton kanssa, totesi Ruotsin sotilaallisen tiedustelu- ja turvallisuuspalvelun (MUST) päällikkö Lena Hallin maanantaina uutistoimisto Reutersin mukaan.

Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson on puolestaan varoittanut, että mikäli hakemukset erotetaan, Suomen ja Ruotsin välinen syvä sotilaallinen yhteistyö voisi tulla ”hyvin paljon monimutkaisemmaksi”.

Vaarantaako Suomi Natoon kiirehtiessään läheisimmän kumppanuussuhteensa?

” ”Suomen ja Ruotsin kohtalot on sidotut toisiinsa”

Suomen ja Ruotsin yhteistyö on korvannut Nato-yhteistyötä paremman puutteessa, toteaa sotatieteiden dosentti ja Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija Ilmari Käihkö. Hänen mukaansa turvallisuuskeskustelussa on muistettava tämä lähtökohta: kyse on ollut korvikkeesta.

”Ruotsi pelkää, että jos Suomi ei enää tarvitse korviketta, yhteistyöltä putoaa pohja.”

Näin on tuskin käymässä, sillä Suomi on maantieteensä vanki.

”Suomi tarvitsee huoltovarmuutensa varmistamiseksi Ruotsia”, Käihkö sanoo.

”Ei ole Suomen pitkäaikaisen edun mukaista vaarantaa suhteita länteen, sillä Ruotsi ei katoa Suomen kyljestä, kuten ei Venäjäkään.”

”Suomen ja Ruotsin kohtalot ovat sidotut toisiinsa.”

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken (vas.) ja Turkin ulkoministeri Mevlüt Çavuşoğlu osallistuivat lehdistötilaisuuteen Ankarassa maanantaina.

” ”Yhteistyö ei vähenisi, mutta sen merkitys heikentyisi”

Suomen ja Ruotsin väliset, jo olemassa olevat sopimukset, eivät raukeaisi, vaikka Suomi liittyisi Natoon ilman Ruotsia, sanoo tutkijatohtori Iro Särkkä Suomen ulkopoliittisesta instituutista. Molemmat jatkaisivat myös Euroopan unionissa.

”Yhteistyö ei vähenisi, mutta sen merkitys heikentyisi. Suomi ei hyötyisi siitä synergiasta yhtä merkittävästi kuin aiemmin.”

Tosin sama ongelma olisi läsnä myös, jos Suomi ja Ruotsi jäisivät molemmat Naton ulkopuolelle. Kahdenväliset sopimukset eivät ylipäätään ole yhtä vaikuttavia kuin Nato-jäsenyys, Särkkä muistuttaa.

Siksi Suomen Nato-jäsenyys on hänestä lopulta pääasia.

”Paras vaihtoehto olisi, että Suomi ja Ruotsi liittyisivät Natoon yhdessä. Mutta toiseksi paras, että Suomi liittyy ensin ja Ruotsi mahdollisimman pian perässä.”

Myös Käihkö ajattelee, ettei Suomen välttämättä kannata jäädä odottelemaan, mikäli Naton ovet avautuvat. Nato-jäsenyys on Suomelle tärkeämpi kuin Ruotsille, sillä uhkakuvia on enemmän.

Sopivimmasta ajankohdasta voi silti keskustella. Niin pitkään kuin Venäjä jatkaa sotimistaan Ukrainassa, ei sillä pitäisi riittää joukkoja Suomen riesaksi.

Eikä sodalle näy loppua.

”Hengenhätä ei ole”, Käihkö sanoo.

”Tällä hetkellä on aikaa, mutta se kannattaa käyttää varautumiseen. Jos Venäjän naapurina olemme päättäneet liittyä Natoon, kannattaa sinne sitten mennä.”

”Uskon, että Ruotsista löytyy ymmärrystä. Suomen kannattaa kuitenkin viedä prosessia eteenpäin varovasti.”

Mikäli Nato-tiet erkaantuisivat, keskiöön nousisi, kuinka pian Ruotsi pääsisi mukaan. Lyhyestä viiveestä olisi tuskin suurta haittaa, mutta Ruotsin pelkona on jäädä Nato-limboon, jossa Turkki ja Unkari jatkaisivat ratifioinnin vitkuttelua kuukausia tai vuosia.

” ”Suunnitelmista tulee paremmat, jos Ruotsi on mukana”

Ruotsille tämä tarkoittaisi ulkopuolelle jäämistä: se ei pääsisi osallistumaan Naton päätöksentekoon muiden maiden kanssa.

Sotilasliitolle taas kertyisi ylimääräistä työtä.

Ilman Ruotsia yhteisen alueellisen puolustussuunnitelman laatiminen pohjolassa ja Itämerellä vaikeutuisi. Jos Suomi ja Ruotsi olisivat molemmat jäseniä, pohjolalle voitaisiin tehdä yhtenäinen puolustussuunnitelma jossa niillä molemmilla olisi roolinsa ja vastuualueensa. Esimerkiksi Ruotsilla on merkittävät meri- ja ilmavoimat.

”Suunnitelmista tulee paremmat, jos Ruotsi on mukana”, Särkkä sanoo.

Koska Ruotsi on alueellisesti tärkeä, Särkkä uskoo, että Nato pitäisi sen mahdollisimman pitkälle mukana suunnitelmissaan, vaikkei jäsenyyttä vielä irtoaisi. Mitään lopullista Ruotsin varaan ei kuitenkaan voisi laskea, sillä sotilasliiton velvollisuudet eivät sitoisi sitä tositilanteessa.

Se merkitsisi varjosuunnitelmia, jotka otettaisiin käytäntöön, jos Ruotsi saisi täysivaltaisen jäsenyyden.

”Mutta kaikki voitaisiin käytännössä kirjoittaa alas vain lyijykynällä.”

Suomen presidentti Sauli Niinistö, Britannian pääministeri Rishi Sunak ja Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson tapasivat kolmisin Münchenin turvallisuuskonferenssin yhteydessä perjantaina.

Sodan syttyessä lyijykynäsopimukset olisivat hyödyttömiä.

Suomen Nato-jäsenyydestä seuraisi, että Suomi ja Ruotsi olisivat eri asemassa. Naton 30 jäsenmaata sitoutuisivat suojelemaan Suomea, ja Suomi vuorostaan niitä.

Ruotsia uudet velvollisuudet ja lupaukset eivät koskisi.

Ruotsissa huolena on ulkopuolelle jääminen, kun Suomi kasvattaisi Nato-yhteistyötä. Jos Eurooppaan syttyisi sota, olisi Ruotsi viimeisiä, joita sotilasliiton olisi tuettava. Suomi voisi saada Naton kautta myös tiedustelutietoa, jonka jakaminen Ruotsille olisi kielletty.

Suomelle taas olisi ongelma, jos Ruotsi ei sitoutuisi Nato-sopimuksen 5. artiklaan. Tällöin länsinaapuri voisi jättäytyä sodan ulkopuolelle, kuten toisessa maailmasodassa.

”Miksi se ei tekisi niin?” Käihkö kysyy. ”Konflikteissa kansalliset edut menevät usein etusijalle.”