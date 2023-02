Virossa on kohistu Politico-lehden laajasta selvityksestä, jonka mukaan venäläinen palkka-armeija Wagner on pyrkinyt levittämään EU- ja Nato-vastaista sanomaa Virossa kansalliskonservatiivisen Ekre-puolueen avulla. Ekre kiistää yhteistyön Wagnerin kanssa.

Eurooppalainen uutissivusto Politico kertoo laajassa selvityksessään, kuinka venäläinen palkka-armeija Wagner ja sen johtaja Jevgeni Prigožin on pyrkinyt vaikuttamaan politiikkaan Euroopassa levittämällä Nato-vastaisia ja EU-vastaisia näkemyksiä.

Artikkeli mainitsee erikseen Viron, jonka politiikkaan Wagner olisi pyrkinyt vaikuttamaan kansalliskonservatiivisen Ekre-puolueen kautta.

Artikkeli on herättänyt Virossa laajaa huomiota viikonlopun aikana. Virossa käydään parlamenttivaalit parin viikon päästä maaliskuun alussa. Painavat väitteet Ekrestä osuvat siis herkkään hetkeen.

Politico on saanut haltuunsa dokumentteja ja diplomaattisähkeitä, jotka paljastavat Prigožinin verkostojen laajuuden. Politico on tarkistuttanut datansa useilla asiantuntijoilla varmistuakseen tietojen aitoudesta. Lehden mukaan juttuun on päätynyt vain tietoja, jotka on pystytty varmistamaan.

Politico perustaa tietonsa Prigožinin alaisten laatimaan strategiseen muistioon, jonka todenperäisyyden asiantuntijat ovat tarkistaneet. Muistion mukaan Prigožinin verkosto suunnitteli etnonationalistisen, EU-vastaisen Ekre-puolueen tukemista ennen vuoden 2019 EU-parlamenttivaaleja.

Strategisessa muistiossa suunniteltiin esimerkiksi EU- ja Nato-vastaisten narratiivien levittämistä. Muistiossa laadittiin myös sekä silloisen presidentin Kersti Kaljulaidin ja liberaalin Reformipuolueen puheenjohtajan, nykyisen pääministeri Kaja Kallaksen vastaisia kampanjoita.

Politicon mukaan on epäselvää, toteutuiko Wagnerin suunnittelema kampanja Virossa. Muistiossa on esimerkiksi lueteltu Facebook-ryhmien nimiä, joita ei kuitenkaan Metan edustajan mukaan ole koskaan perustettu sosiaalisen median alustalle.

Muistiossa laadittu strategia muistutti kuitenkin läheisesti niitä sävyjä ja teemoja, joita Virossa oli esillä jo ennen vuoden 2018 vaaleja, asiantuntijat sanovat.

Loppuvuodesta 2018 Facebookissa ja sen venäläisessä vastineessa VKontaktessa perustettiin ryhmiä, joissa levitettiin lännenvastaista ja äärioikeistolaista sanomaa. EU-eroon viittaava aihetunniste #ESTexitEU trendasi näillä sivuilla.

Facebookiin ilmestyi ryhmä nimeltä ”Estoners”, jonka ylläpitäjinä oli feikkitilejä. Ryhmään alkoi pulppuilla muun muassa presidentti Kaljulaidille naljailevia meemejä. Feikkitilit vaativat Viron eroa EU:sta ja jakoivat valeuutisia.

Ryhmien tarkoituksena oli aiheuttaa hajaannusta ja eripuraa virolaisessa yhteiskunnassa, kirjoitti valeuutisia paljastava Propastop-blogi. Facebook poisti Estoners-ryhmän sivuiltaan myöhemmin.

Politicon käyttämien asiantuntijoiden mukaan ryhmät olivat Wagnerin perustamia. Niiden vaikutukset jäivät kuitenkin pieniksi, ja ne osoitettiin nopeasti propagandaksi, asiantuntijat arvioivat.

Virossa on herättänyt huomiota erityisesti Baltian puolustuskorkeakoulun tutkijan Viljar Veebelin antama kommentti Politicolle. Kommentissa hän vaikuttaa vahvistavan tiedon Ekren ja Wagnerin yhteistyöstä.

”Yhteistyö alkoi, koska Ekre halusi radikaalisti vastustaa liberaaleja puolueita, ja he ottivat ilomielin vastaan tällaisen ammattimaisesti valmistellun paketin”, Veebel sanoo artikkelissa.

Kommentti on herättänyt ihmetystä Virossa.

Turvallisuusasiantuntija Meelis Oidsalu pyytää ERR:n sivuilla julkaistussa kolumnissa Baltian puolustuskorkeakoulua ja kaikkia muita tahoja kertomaan, mikäli niillä on vahvistettua tietoa Ekren ja Wagnerin välisestä yhteistyöstä.

”Ekren potentiaaliset äänestäjät haluavat luultavasti itsekin olla näin olennaisesta asiasta hyvin informoituja, varsinkin ennen vaalien virallista alkua”, Oidsalu kirjoittaa.

Veebel kommentoi asiaa sunnuntaina omalla Facebook-sivullaan.

”Minun osuuteni tässä tutkinnassa ei ollut ottaa asiaa esille, vaan kyse on ollut pitkäjänteisestä työstä yhteyksien ja toimintamallien etsimiseksi”, Veebel kommentoi.

Ekre ei suostunut kommentoimaan asiaa Politicolle.

Virossa Ekren kansanedustaja Henn Põlluaas kommentoi Delfi-uutissivustolle, että Ekrellä ei ole mitään tekemistä Wagnerin kanssa, ja että Politicon uutisointi on ”hevonkukkua”.

Tyylilleen uskollisesti Ekre onkin pyrkinyt kääntämään koko uutisoinnin päälaelleen. Ekren mielestä Politicon artikkeli ja sen referoiminen virolaisessa mediassa vaikuttaa ”todennäköisesti Kremliin johtavalta” informaatio-operaatiolta, puolue väittää sosiaalisessa mediassa julkaistussa tiedotteessaan.

Viron sisäisen turvallisuuspalvelun päällikkö Harrys Puusepp sanoo Politicolle, että Wagnerin strateginen muistio vaikutti samankaltaiselta kuin muutkin Viroon kohdistuvat venäläisten vaikutusyritykset.

Puuseppin mukaan yksittäisten kampanjoiden sijaan suuremman uhkan muodostaa toiminnan pitkäjänteisyys. Hänen mukaansa venäläiset vaikutusyritykset ovat jatkuva uhka Viron kansalliselle turvallisuudelle, mutta sinänsä ne ovat myös ”peruskauraa”.

”Jos populismi nousee Euroopassa, niin venäläiset propagandistit kyllä näkevät siinä myös oman mahdollisuutensa”, Puusepp sanoo.