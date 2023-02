Italian joissa ja järvissä on 60 prosenttia vähemmän vettä kuin tavanomaisesti tähän aikaan vuodesta.

Venetsian kuuluisat kanaalit ovat kuivuneet Italiaa vaivanneiden kuivien talvisäiden ja poikkeuksellisen alhaisen laskuveden vuoksi, kertovat muun muassa italialainen Corriere del Veneto ja brittilehti The Guardian.

Useat syyt yhdessä ovat aiheuttaneet kanaalien kuivumisen: sateen vähyys, korkea­paine, täysikuu ja merivirrat. Kanaalien kuivuminen ei ole epätavallista, mutta tänä vuonna kuivuus on kestänyt tavanomaista kauemmin. Viime kesänä Italia kärsi pahimmasta kuivuudesta 70 vuoteen.

Myös Italian järvet ja joet kärsivät vakavasta vesipulasta, kertoi Legambiente-ympäristöjärjestö maanantaina. Italian pisimmässä joessa Possa on 61 prosenttia tavanomaista vähemmän vettä, ja Garda-järven vesitaso on ennätyksellisen alhaalla. Alpeilla on satanut alle puolet tavanomaisesta lumimäärästä.

Vesipula on pahentunut vuoden 2020–2021 talvesta lähtien, kertoo ilmasto­asiantuntija Massimiliano Pasqui Italian kansallisesta tutkimusinstituutista The Guardianille.

Kanaalien tulviminen on Venetsiassa kuivumista yleisempi ongelma. Vedettömät kanaalitkin kuitenkin häiritsevät kaupungin toimintaa, sillä ambulanssiveneet, gondolit ja venetaksit eivät pääse kulkemaan.

Yhdysvaltalaiset ja kiinalaiset tutkijat julkaisivat maanantaina tutkimuksen, jossa analysoitiin maailman alueita, joita ilmastonmuutos uhkaa eniten. Venetsia sijoittui riskiarviossa neljänneksi Euroopan alueista, kertoo uutistoimisto AFP.