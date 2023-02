Venäjän presidentin linjapuhetta arvosteltiin ontoksi useilla suosituilla venäläisillä Telegram-kanavilla. Samalla maan suosituimmalla kanavalla, Kadyrov ylisti Venäjän taloutta.

Mitä aiomme tehdä tälle tilanteelle Vladimir Vladimirovitš?

Kysymys on suunnattu Venäjän presidentille Vladimir Putinille ja sen esittää Dobryak Dobreyshiy -niminen käyttäjä Crazy about Z war -kanavalla, jolla on 650 000 tilaajaa viestintäsovellus Telegramissa.

Putin piti tiistaina ensimmäisen sota-ajan linjapuheensa. Lähes kaksi tuntia kestänyt puhe päättyi suurieleisesti kansallishymniin, mutta oli monille venäläiskuulijoille pettymys. Huolimatta siitä, että juuri venäläiset olivat todennäköisesti Putinin sanojen tärkein kohdeyleisö.

Monilla venäläisillä Telegram-kanavilla tunnelma oli tiivistettynä seuraava: Kauan odotettu puhe tarjosi paljon korulauseita, mutta vähän uutta sisältöä.

”Tietysti me kaikki olemme kaiken hyvän puolella ja kaikkea pahaa vastaan ilman pitkiä puheitakin”, Dobryak Dobreyshiy summasi.

” ”Tietysti me kaikki olemme kaiken hyvän puolella.”

Samalla isänmaallisella kanavalla puhetta moitti sisällön laihuudesta myös nimimerkki Jelena.

”Hän [Putin] on vanha, mutta he kuuntelevat häntä kaikkialla Venäjällä ja muualla. Ja hän tarjoaa vain tyhjiä sanoja ja populismia. Ei päättäväisyyttä.”

Osa arvostelijoista on sanoissaan vielä jyrkempiä. Agency. News -oppositiokanavalla käyttäjä Peter Telinen sanoo olevansa pahoillaan ”niiden toimittajien puolesta, joiden ammatillinen velvollisuus on sulattaa Putinin skitsofreenista hölynpölyä”. Kanavalla on noin 50 000 tilaajaa.

Toisella, 440 000 käyttäjän seuraamalla Lentouch-oppositiokanavalla nimimerkki Wave Terminal totesi, että Putinin puhe kuulostaa siltä, kuin puhuja olisi vasta valittu presidentti, joka asettaa tavoitteita ensimmäisille 5–10 vuodelleen.

”Meidän pitäisi, me voimme, tiedämme miten, teemme päätöksen, kiinnitämme huomiota, pidämme tarpeellisena, yms.”, hän viittaa Putinin sanavalintoihin. ”Ei vain ole selvää, mitä nämä kaikki ihmiset tekivät viimeisen yli 20 vuoden ajan.”

Putin lavalla ja näytöllä pitämässä linjapuhetta.

Suosittu, äärikansallismielinen sotabloggaaja Igor Girkin eli Igor Strelkov ei jättänyt väliin mahdollisuutta soimata Putinia.

”Melkein mitään ei sanottu ensimmäisten 40 minuutin aikana”, Girkin sätti.

”Yli 15 minuuttia kumppaneiden arvostelua. Samaan aikaan, ei sanaakaan siitä, miten me vastaamme vihamielisyyteen ja pakotteisiin.”

Girkin on entinen tiedustelupalvelu FSB:n upseeri ja Itä-Ukrainan sodan veteraani, jonka Ukraina on etsintäkuuluttanut terroristina. Samalla miehen välit ovat kylmät myös Venäjän johtoon.

” ”Ei sanaakaan virheistä ja viranomaisten vastuusta niistä.”

Girkin kyllä kannattaa hyökkäyssotaa, mutta on arvostellut maansa sotajohtoa kovin sanoin hitaasti edenneen sodan aikana. Nationalistin kritiikki tavoittaa Strelkov Igor Ivanovitš -kanavalla lähes 800 000 tilaajaa Telegramissa.

Tiistain linjapuheen jälkeen Girkin moitti Putinia itsekritiikin puutteesta.

”Armeijallamme on kaikki hyvin, ja kaikki tulee olemaan vielä paremmin. Ei sanaakaan tappioista, epäonnistumisista ja vaikeuksista”, hän kuvailee puheen sisältöä.

”Myös sotatalous voi loistavasti ja kasvaa jatkuvasti. Yleisesti ottaen kaikki menee taloudessa hyvin.”

”Ei sanaakaan virheistä ja viranomaisten vastuusta niistä. Kaikki sujuu loistavasti ja oikein.”

”Bla bla bla. Kuuntelemisessa ei ole mitään järkeä.”

Pelkkiä moitteita Putinin linjapuhe ei toki kerännyt. Osa kuulijoista kiiruhti kehumaan sekä presidenttiä että tämän johtamaa maata.

”Jokaisen Putinin puheen jälkeen tunnen sielussani niin suurta ylpeyttä. Hänen vuokseen, Venäjän vuoksi, sankarien vuoksi”, kirjoittaa Vjuga Belaja The voice of Mordor -kanavalla.

Suosittua isänmaallista Z-kanavaa ylläpitää anonyymi bloggaaja, ja sillä on 178 000 seuraajaa.

Ramzan Kadyrov juhlistamassa Venäjän niin kutsuttuja alueliitoksia Moskovassa 30. syyskuuta 2022.

Vankkumattomasti Putinin puolella pysyi myös Tšetšenian tasavallan johtaja Ramzan Kadyrov, jonka virallinen kanava (Kadyrov_95) on noin kolmella miljoonalla tilaajallaan Venäjän suosituin Telegram-kanava.

”Totisesti, miettikääpä sitä, huolimatta lukuisista taloudellisista pakotteista, Venäjä ei ole antautunut lännelle, vaan tullut vahvemmaksi ja aiempaa itsenäisemmäksi muiden maiden talouksista”, Kadyrov ylistää.

”Epäilemättä, maamme talouspolitiikka, jota on hoitanut Vladimir Vladimirovitšin henkilökohtaisesti hallinnoima työryhmä taloustieteilijöitä, ei tänään ole ainoastaan maailman paras – se on ainutlaatuinen! Tämä on hämmästyttävä teko, jota taloustieteilijät tulevat opiskelemaan ympäri maailmaa seuraavien vuosikymmenten aikana.”