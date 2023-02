Ukrainan pääkaupungissa Putinin maanantaista linjapuhetta pidettiin sairaan miehen horinoina.

Kiova

Tunnetun ukrainalaisen runoilijan Taras Ševtšenkon mukaan nimetyssä kiovalaisessa puistossa yliluutnantti Illja Matšehin nauttii olostaan. Hän on puistossa kävelyllä perheensä kanssa ja kymmenen päivän lomalla rintamalta Donbasissa. Illalla Matšehin lähtee takaisin juoksuhautoihin.

Yliluutnantti kertoo seuranneensa presidentti Vladimir Putinin tiistaista puhetta Telegram-viestipalvelusta. Puheessaan Putin muun muassa totesi, ettei Venäjä ”sodi Ukrainan kansan kanssa” ja että ukrainalaiset ovat ”jääneet Kiovan hallinnon panttivangeiksi”.

Ševtšenkon puistossa Putinin puheet kuulostavat poikkeuksellisen ontoilta. Leikkipaikalle syksyllä ammutun venäläisohjuksen kraatteri on täytetty ja paikalle on istutettu uusia puita. Jos tämä ei ole sotaa ukrainalaisia siviilejä vastaan, niin sitten ei mikään.

”Toivoisin vain, että Putinin kaula katkaistaisiin”, Matšehinin kuusivuotias poika Mira sanoo isänsä vierellä. Matkaa ohjuksen iskupaikkaan leikkikentän laidalla on kymmenisen metriä.

Isä on samoilla linjoilla kommentoidessaan Putinin puhetta.

”Putinin tietää valehtelevan siitä, kun hän avaa suunsa. Hän yrittää osoittaa venäläisille, miksi sodasta maksetaan niin kovaa hintaa, mutta koko maailma tietää, mitä hän aikoo. Hän haluaa Neuvostoliiton takaisin”, hän sanoo.

Putinin puheiden painoarvoa ei voi kuitenkaan sivuuttaa. Vuosi sitten, 21. helmikuuta, Putinin puhe juuri ennen hyökkäyssodan alkua oli pahaenteinen.

”Haluaisin korostaa, että Ukraina ei ole vain naapurimaamme. Sillä on luovuttamaton osa omaa historiaamme, kulttuuria ja henkistä ilmapiiriä”, Putin sanoi.

Muutamaa päivää myöhemmin alkoi täysimittainen hyökkäyssota, jollaista ei ole Euroopassa nähty sitten toisen maailmansodan.

Puiston halki kävelyllä on myös Vladivostokissa Venäjän kaukoidässä syntynyt Olena Haluzina. Hän ei tapaamisen aikaan ollut vielä kuullut Putinin kaksituntista puhetta, mutta kertoi katsovansa sen myöhemmin illalla.

Vladivostokissa Venäjällä syntynyt ekonomisti Olena Haluzina asui Donbasin alueella ja joutui evakoksi sodan alettua. Hän suhtautui hyvin kriittisesti Venäjän presidentin Vladimir Putinin linjapuheeseen tiistaina.

Ekonomisti Haluzinan mukaan Putinin puhe ei kuitenkaan ole aihe, josta hän keskustelisi kavereidensa kanssa. Että mitä se nyt taas sanoi.

”Putinista on tullut vanha ja hän on typerys. Putinista näkee, että hänestä on tullut fyysisestikin sairas”, Haluzina arvioi.

”Kaikki sen tietävät, ettei hän mitään venäläisiä Ukrainassa puolusta. Hän tappaa ihmisiä Donetskissa”, äidinkielenään venäjää puhuva Haluzina kertoo ukrainaksi.

Pariskunta Leonid ja Anna Zaliznjakin silmään pisti Putinin puheessa se, että heidän mielestään Venäjän presidentti vaikutti sairaalta. Pariskunnan mukaan Putinin esiintymiseen vaikutti Yhdysvaltojen presidentti Joe Bidenin edellispäiväinen vierailu Kiovassa.

Eläköitynyt arkeologi Leonid Zaliznjak ja puolisonsa, sosiologi Anna Zaliznjak, suhtautuivat hyvin kriittisesti Venäjän presidentin Vladimir Putinin linjapuheeseen tiistaina.

”Hän vaikutti stressaantuneemmalta Bidenin vierailun jälkeen. Putin puhui jälleen ydinaseista, koska hänellä ei ole enää mitään muuta, millä uhata. Bidenin vierailu oli Ukrainalle käännekohta, eikä Putin enää tiedä mitä tehdä”, Leonid Zaliznjak arvioi.