85-vuotias nainen on kuollut Floridassa Yhdysvalloissa alligaattorin hyökättyä hänen kimppuunsa. Nainen oli ollut tapahtumahetkellä ulkoiluttamassa koiraansa Fort Piercen kaupungissa.

Asiasta uutisoivat muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC, CNN ja ABC News.

Floridalainen villieläinten suojelukomissio FWC (The Florida Fish and Wildlife Conservation Commission) sai maanantaina hätäkeskuksesta puhelun, jonka mukaan alligaattori olisi purrut naista, kertoo CNN.

Mediat kertovat, että alligaattori oli noussut vedestä ja purrut ensin naisen koiraa. Kun nainen yritti pelastaa koiransa, hän joutui itse hyökkäyksen kohteeksi.

St. Lucien piirikunnan sheriffi arvioi, että hyökännyt alligaattori oli noin kolmemetrinen. Alligaattori saatiin hyökkäyksen jälkeen kiinni.

FWC:n tiedottaja kertoi CNN:lle, että naisen koira selvisi alligaattorin hyökkäyksestä.

Alligaattorit ovat varsin yleisiä eläimiä Floridassa, mutta hyökkäykset, joista seuraa vakavia vammoja tai jonkun kuolema, ovat harvinaisia.

FWC:n tilaston mukaan Floridassa on ollut vuosina 1948–2021 yli 400 tapausta, joissa alligaattori on purrut ihmistä. Tapauksista 26 on johtanut ihmisen kuolemaan.

