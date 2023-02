Erityinen suuri valamiehistö oli koottu tutkimaan entisen presidentin Donald Trumpin ja hänen liittolaistensa yrityksiä vaikuttaa osavaltion vaalitulokseen.

Yhdysvaltojen Georgiassa erityinen suuri valamiehistö on suosittanut syytteiden nostamista useita ihmisiä vastaan vaalihäirintä­tapauksessa, kertoo The New York Times -sanomalehti.

Valamiehistö kuuli yhteensä 70 todistajaa ja sen tarkoituksena oli selvittää entisen presidentin Donald Trumpin sekä hänen liittolaistensa osuutta mahdolliseen vaalihäirintään. Sitä, ketä vastaan syytteitä on kehotettu nostettavaksi, ei ole vielä paljastettu, koska valamiehistön raportti on suurelta osin salattu.

”Se ei ole lyhyt lista”, valamiehistön puheenjohtaja Emily Kohrs sanoi kuitenkin lehdelle.

Kysyttäessä sitä, suosittiko valamiehistö myös Trumpin asettamista syytteeseen, Kohrs kommentoi etteivät ihmiset tule olemaan yllättyneitä.

”Ei se ole rakettitiedettä, ette tule olemaan liian yllättyneitä.”

Valamiehistön selvityksen keskiössä on ollut Trumpin vuoden 2021 tammikuun 2. päivänä soittama puhelu Georgian osavaltiosihteeri Brad Raffenspergerille. Puhelun aikana entinen presidentti vaati Raffenspergeriä ”löytämään” 11 780 ääntä, joiden avulla Trump olisi voittanut osavaltion presidentinvaaleissa.

Georgian tutkinta on yksi vakavimmista juridisista uhkista, joita presidenttiehdokas Trump joutuu kohtaamaan. Hän on myös muissa osavaltioissa aloitettujen tutkintojen kohteena.

Trumpin asianajajat ovat kiistäneet, että hän olisi tehnyt mitään väärää tai että hän olisi syyllinen.

Valamiehistöllä ei ole Georgiassa valtaa asettaa ketään syytteeseen, vaan se voi vain suosittaa niiden nostamista. Päätösvalta asiassa kuuluu syyttäjälle.