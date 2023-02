Helmikuun alussa tapahtuneessa onnettomuudessa vapautui myrkyllisiä kemikaaleja ympäristöön.

Yhdysvalloissa ympäristönsuojeluvirasto (EPA) on määrännyt Norfolk Southern -junayhtiön maksamaan junaturman siivouskulut kokonaisuudessaan, kertoo uutistoimisto AFP.

Helmikuun alussa Ohiossa tapahtuneessa onnettomuudessa ympäristöön vapautui myrkyllisiä kemikaaleja, muun muassa syövälle altistavaa vinyylikloridia. Onnettomuuden alta evakuoitiin tuhansia ihmisiä East Palestinen kaupungissa.

Onnettomuudessa yhteensä 38 junavaunua joutui pois raiteilta. Näistä 11 vaunussa oli myrkyllisiä tai haitallisia materiaaleja.

EPA:n määräyksen mukaan yhtiön täytyy muun muassa tunnistaa ja siivota saastuneet vesi- ja maa-ainekset.

Viranomaisten kokeissa on havaittu, että alueen juomavesi tai ilma eivät ole saastuneet. Paikalliset asukkaat ovat kuitenkin suhtautuneet viranomaisten sanomisiin epäilevästi ja he ovat muun muassa valittaneet päänsäryistä. Lisäksi asukkaat pelkäävät, että he sairastuvat syöpään tulevaisuudessa kemikaalien takia.

Asukkaat ovat myös kertoneet kalojen joukkokuolemista alueen vesistöissä.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kutsui EPA:n määräystä Twitterissä maalaisjärjen mukaiseksi.

”Tämä on heidän sotkunsa. Heidän pitää siivota se.”