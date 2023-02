Brasilian viikon­loppuisissa tulvissa ja maan­vyörymissä on kuollut ainakin 44 ihmistä

Sateiden odotetaan jatkuvan alueella, ja alueelta pois pyrkivät turistit ovat maksaneet pahimmillaan tuhansia euroja helikopterikyydistä.

Brasiliassa São Paulon osavaltiota viikonloppuna moukaroineiden rankkasateiden aiheuttamissa tulvissa ja maanvyörymissä on saanut surmansa ainakin 44 ihmistä. Lisäksi kymmenet ovat edelleen kateissa.

Yksi pahiten kärsineistä alueista on suosittu rantakohde São Sebastião. Kaupungissa satoi vuorokauden aikana noin 680 millimetriä, mikä vastaa normaalitilanteessa yli kahden kuukauden sademäärää.

Osavaltion hallinnon mukaan viikonloppuiset sateet olivat ennätysmäiset. Brasilian ilmatieteen laitoksen Inmetin mukaan sateet jatkuvat alueella vielä tällä viikolla.

São Paulon kuvernöörin kanslian mukaan etsintä- ja pelastustyöt jatkuvat keskeyttämättöminä alueella, jossa maanvyörymät ovat tuhonneet rinteille rakennettuja epävakaita rakennuksia.

Kosteat sääolosuhteet ovat vaikeuttaneet pelastustoimintaa, johon on osallistunut tuhatkunta pelastajaa tukenaan 50 ajoneuvoa, 14 helikopteria ja 53 insinööriryhmää.

”Emme tiedä, mihin uhriluku päätyy”, osavaltion kuvernööri Tarcisio de Freitas kertoi uutistoimisto AFP:lle saavuttuaan tuhoalueelle helikopterilla.

Virallisesti 38 ihmistä on ilmoitettu kadonneeksi, mikä kuvernöörin mukaan todennäköisesti nostaa kuolonuhrien määrän lähemmäs 70:tä.

Viranomaisten mukaan yli 1 700 ihmistä on evakuoitu kodeistaan väliaikaisesti ja ainakin 760 on menettänyt kotinsa.

Sairaalahoitoon on viety 25 ihmistä, joiden joukossa on myös kuusi lasta. Sairaalahoitoa vaativista seitsemän tila on vakava.

São Sebastiãon viranomaiset ovat pystyttäneet teltan uhrien yhteistä muistotilaisuutta varten.

Monet tiet ovat edelleen kivenmurikoiden ja mudan tukkimia. Osa alueella lomailevista on evakuoitu veneellä, minkä lisäksi kova helikopteriliikenne on jatkunut sekä pahiten sateista kärsineille alueille että niiltä pois.

Viranomaiset ovat kehottaneet turisteja poistumaan rannikkoalueilta, ja brasilialaismediat ovat kertoneet joidenkin turistien maksaneen jopa noin 5 500 euroa vastaavan summan saadakseen helikopterikyydin pois alueelta.

”Ei ollut mahdollisuutta mennä minnekään”, sanoi Gabriel Bonavides, joka vietti lomaansa vuokratalossa ystäviensä kanssa, kun rankkasateet iskivät alueelle.

”Jätimme auton sinne, ja meidän piti palata veneellä”, 19-vuotias opiskelija kertoi AFP:lle.

Lähistöllä sijaitsevassa Juquehyssä sateet aiheuttivat tuoreita maanvyörymiä varhain tiistaina. Viranomaisten mukaan noin 80 ihmistä joutui pakenemaan kodeistaan, mutta uhreja ei ole kerrottu aiheutuneen.

Arviolta 9,5 miljoonaa Brasilian 215 miljoonasta asukkaasta asuu alueilla, joilla on korkea riski tulviin ja maanvyörymiin. Usein näiden alueiden asukkaat elävät köyhissä faveloissa.