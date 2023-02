Ruokapulasta kärsivän Pohjois-Korean valtion­media: Kansain­välinen ruoka-apu on kuin ”myrkytettyjä karkkeja”

Maailman ruokaohjelma WFP arvioi jo viime vuonna, että yli 40 prosenttia Pohjois-Korean väestöstä kärsii aliravitsemuksesta.

Kim Jong Un tarkasti Pohjois-Korean armeijan 75-vuotisjuhlan paraatia viime viikolla maan pääkaupungissa Pyongyangissa. Kuva on Pohjois-Korean uutistoimiston KCNA:n välittämä.

Pohjois-Korean hallinnon pää-äänenkannattaja, työväenpuolueen sanomalehti Rodong Sinmun toteaa, että ulkopuoliseen ruoka-apuun tukeutuminen on kuin ”myrkytettyjen karkkien” vastaanottamista. Samalla pohjoiskorealaiset kärsivät nälästä, ja nääntymiskuolemien määrä on kasvussa. Asiasta kertoo brittilehti The Guardian.

Pohjois-Korea on kärsinyt ruokapulasta viime vuosina. Syinä ovat muun muassa luonnonkatastrofit, kansainväliset pakotteet ja kaupan vähentyminen Kiinan kanssa. Kiinan-kaupan vähentymiseen vaikuttavat rajasulut ja koronasta johtuvat rajoitukset.

Yhdistyneiden kansakuntien alaisen Maailman ruokaohjelma WFP:n vuoden 2022 arvion mukaan yli 40 prosenttia Pohjois-Korean väestöstä kärsii aliravitsemuksesta ja on humanitaarisen avun tarpeessa.

Lokakuussa avattu jättimäinen kasvihuone-alue Ryonphossa. Kuva on Pohjois-Korean uutistoimiston KCNA:n välittämä.

Rodong Sinmunin pääkirjoituksen mukaan taloudellisen avun vastaanottaminen on ”imperialistien” juonia, jonka tavoitteena on alistaa vastaanottavia maita ja puuttua niiden sisäpolitiikkaan. Lehti kehottaa taloudelliseen itsenäisyyteen.

”On virhe pyrkiä edistämään taloutta vastaanottamalla ja syömällä myrkytettyä karkkia”, lehdessä kirjoitetaan The Guardianin mukaan.

Monet kansainväliset järjestöt ovat jättäneet Pohjois-Korean, ja pääosin ruoka-apua on tullut Kiinasta.

Etelä-Korean koreoiden välisiä asioita hoitava ministeriö sanoi tiistaina, että Pohjois-Korean pohjoisissa provinsseissa on havaittu nälkäkuolemien määrän kasvua.

”Ruoantuotanto väheni viime vuodesta, ja ruoan jakelussa on mahdollisesti ongelmia”, ministeriöstä kerrotaan The Guardianin mukaan.

Ruokaturva on Pohjois-Koreassa nyt huonoimmalla tolalla sitten 1990-luvun nälänhädän, arvioi Pohjois-Korean analysointiin erikoistunut 38 North -sivusto.

Eteläkorealaisen ministerin Kwon Young-sen mukaan Pohjois-Korea on pyytänyt Maailman ruokaohjelmalta WFP:ltä apua, mutta neuvottelut ovat olleet jumissa valvontaan liittyvien erimielisyyksien takia.

WFP ei vastannut Reutersin kommenttipyyntöihin.

Ruokakoju Pyongyangissa vuonna 2005. Pohjois-Koreassa ei ulkomaiset valokuvaajat voi juurikaan toimia.