Ulkomaat | Suurvaltapolitiikka

Kiinalaisdiplomaatti vierailulla Moskovassa, saattaa tavata myös Putinin – tänään tapaaminen ulkoministeri Lavrovin kanssa

Kiina on pysytellyt Ukrainassa käytävän sodan osalta neutraalina, mutta on samaan aikaan ylläpitänyt läheisiä suhteita Venäjään. Länsi on epäillyt Kiinan aikovan toimittaa maalle aseita.

Kiinalaisdiplomaatti Wang Yi on vierailulla Moskovassa.