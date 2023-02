Kiinan ykkösdiplomaatti Wang Yi tapasi keskiviikkona Moskovassa Venäjän ylintä johtoa. Venäjä toivotti tervetulleeksi Kiinan ”tasapuolisen lähestymistavan” sodan suhteen.

Kiinan ykkösdiplomaatti Wang Yi tapasi keskiviikkona Moskovassa sekä ulkoministeri Sergei Lavrovin että presidentti Vladimir Putinin.

Wang Yi sanoi työskentelevänsä sen eteen, että Moskovan ja Pekingin suhteet ”vahvistuvat ja syventyvät”, uutistoimisto Reuters kertoo.

”Me kannatamme yhdessä kansainväliset suhteiden moninapaisuutta ja demokratisoitumista”, Wang Yi sanoi Putinille.

Wang Yi halusi vakuuttaa ettei yhteistyö Venäjän kanssa ”ole tarkoitettu mitään muuta maata vastaan."

Lännen johtajilta on kuultu viime aikoina huolestuneita kannanottoja Kiinan mahdollisesti sotilaallisesta avusta Venäjälle.

Peking on kieltänyt tukevansa Venäjää sotilaallisesti.

Ukrainan sodan alettua viime vuoden helmikuussa Kiinan on halunnut näyttäytyä maana, joka tulee toimeen kaikkien kanssa.

Kiina ei ole missään vaiheessa tuominnut Venäjän hyökkäystä tai edes kutsunut sitä hyökkäykseksi.

Eristyksissä elävälle Venäjälle Kiina-kumppanuus on elintärkeää.

Kiina on venäläisen öljyn suurin ostaja, ja näin yksi keskeisimmistä tulonlähteistä sanktioiden alla kituuttavalle maalle.

Putin sanoi tapaamisessaan Wang Yin kanssa, että maiden välisen kaupan odotetaan pian nousevan 200 miljardiin euroon vuodessa.

”Kaikki etenee ja kehittyy. Me olemme saavuttamassa uusia rajoja” Putin sanoi Reutersin mukaan.

Hän myös sanoi odottavansa Kiinan presidentin Xi Jinpingin vierailua Moskovaan.

Putin kuvasi maailman tilannetta ”aika monimutkaiseksi” ja sanoi, että Kiina–Venäjä-yhteistyö on tärkeää kansainvälisen tilanteen vakauttamiseksi, brittilehti The Guardian kertoo.

Kiinan odotetaan paljastavansa oman ”poliittisen ratkaisunsa” Ukrainaan sotaan tällä viikolla.

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja sanoi Wang Yin ja Putinin tapaamisen jälkeen, että he ovat tyytyväisiä siitä, että Kiina on ottamassa aktiiviseen rooliin Ukrainan konfliktin ratkaisemiseksi, ja että he arvostavat Kiinan ”tasapuolista lähestymistapaa” asian suhteen.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi tiistaina, ettei ole saanut nähdäkseen Kiinalta minkäänlaista virallista rauhansuunnitelmaa.

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba sanoi kuulleensa Wang Yiltä rauhansuunnitelman keskeisistä osista, mutta kaipaavansa lisätietoa asiasta.

Zelenskyi toisti viestipalvelu Telegramissa, että sota loppuu, kun Venäjän joukot poistuvat Ukrainan maaperältä, ja maa saa kunnolliset turvatakuut.