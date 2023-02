Presidentti Biden sanoi toimittajille tiedotustilaisuuteen saapuessaan, että Venäjän presidentti Putin teki ”ison erheen”, kun hän ilmoitti Venäjän keskeyttävän Start-sopimuksen noudattamisen.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg sanoi Naton itälaidan maiden tapaamisessa keskiviikkona Varsovassa, että Venäjän ei voi antaa hiljalleen heikentää Euroopan turvallisuutta.

”Meidän täytyy antaa Ukrainalle sen tarvitsema apu”, Stoltenberg sanoi.

”Meidän on ylläpidettävä ja lisättävä tukeamme Ukrainalle. Meidän on annettava Ukrainalle se, mitä he tarvitsevat voittaakseen.”

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden sanoi, että Naton itälaita on Naton yhteisen puolustuksen etulinja. Hän sanoi, että seuraavista askeleista, jotka liittolaiset voivat ottaa yhdessä, on määrä keskustella.

”Sitoutuminen Natoon on vahvaa, ja se tarkoittaa jokaisen tuuman puolustamista Nato-alueella”, Biden vakuutti.

Slovakian presidentti Zuzana Čaputová mukaan Bidenin paikallaolo on todiste siitä, että transatlanttinen yhtenäisyys on vahvaa.

Romanian presidentti Klaus Johannis sanoi, että Nato seisoo vahvana ja B9-maat ovat vahvempia kuin ennen. B9-maat tarkoittavat Naton itäsiiven maita eli Puolaan Romaniaa, Bulgariaa, Tšekkiä, Viroa, Latviaa, Liettuaa, Unkaria ja Slovakiaa.

”Meidän täytyy olla päättäväisiä lisähyökkäysten estämiseksi”, Johannis sanoi.

”Naton itälaidan maiden on pysyttävä kovana.”

Puolan presidentti Andrzej Duda sanoi, että "meidän täytyy miettiä seuraavia toimia yhdessä Nato-liittolaisiemme kanssa ennen seuraavaa Nato-huippukokousta".

Seuraava Nato-huippukokous on Vilnassa heinäkuussa.

Dudan mukaan Venäjän hyökkäys Ukrainassa on muuttanut Euroopan turvallisuustilannetta.

