Metallista tehty pallo on noin 1,5 metriä leveä ja sisältä ontto.

Japanissa suuri keltainen pallo on huuhtoutunut rannalle Hamamatsussa, joka sijaitsee Tyynenmeren rannikolla. Asiasta kertovat uutistoimisto Reuters ja Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Keskiviikkona rannalta löydetyn metallisen pallon läpimitta noin 1,5 metriä ja se on sisältä ontto. Viranomaisten mukaan on mysteeri, mistä pallo on peräisin. On mahdollista, että kyseessä on poiju.

Viranomaiset eristivät alueen sen jälkeen, kun ohikulkija oli löytänyt pallon ja soittanut apua paikalle. Pallo oli BBC:n mukaan ollut rannalla jo hetken aikaa.

Viranomaiset tarkistivat heti alkuun, että esine oli turvallinen. Pallon tutki muun muassa pommiryhmä.

Hamamatsun rannalle huuhtoutunut pallo Japanissa keskiviikkona. Uutistoimisto Reuters jakoi Twitter-käyttäjän kuvan.

Paikalliset ovat arvuutelleet leikkimielisesti pallon alkuperää, ja osa heistä on sanonut pallon olevan ”ulkoavaruudesta”. Palloa on kutsuttu myös ”Godzillan munaksi”, kertoo BBC.

Vastaavanlaiset löydöt eivät yleensä herätä epäilyksiä Japanissa. BBC:n mukaan Yhdysvaltojen ilmatilasta havaitut esineet ovat saaneet kuitenkin myös japanilaiset varuilleen.

Japani kertoi viime viikolla, että myös sen ilmatilassa on havaittu kiinalaispalloja. Japanin mukaan palloja on havaittu joka vuosi vähintään kolme kertaa maan ilmatilassa vuodesta 2019 lähtien. Kiina on kiistänyt väitteet, joiden mukaan se olisi käyttänyt palloja vakoillakseen Japania.