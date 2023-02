Israelin armeija sanoi, että ratsian tarkoitus oli löytää ”militantteja”, ja että heidän omat joukkonsa joutuivat tulituksen kohteeksi ratsian aikana.

Israelin turvallisuusjoukot ovat tappaneet kymmenen palestiinalaista ratsiassa Länsirannalla sijaitsevaan Nablusin kaupunkiin. Lisäksi 82 ihmistä vietiin sairaalaan ampumahaavojen takia, Palestiinan terveysministeriö kertoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Israelin armeija sanoi, että ratsian tarkoitus oli löytää ”militantteja” ja että heidän omat joukkonsa joutuivat tulituksen kohteeksi ratsian aikana. Israelin turvallisuusjoukoille ei tullut kuolonuhreja.

Armeijan mukaan he onnistuivat ”neutralisoimaan” kolme epäiltyä.

Palestiinan terveysministeriön mukaan nuorin kuollut oli 16-vuotias ja vanhin 72-vuotias.

Yksi loukkaantuneista oli palestiinalainen journalisti. Häntä ammuttiin käteen, AFP kertoo.

AFP:n mukaan aseellinen Islamilainen jihad -ryhmittymä kertoi, että yksi heidän johtajistaan kuoli ratsiassa.

Paikallinen aseellinen Leijonanluola-ryhmittymä taas sanoi, että kuolleista kuusi ihmistä kuului erilaisiin militanttiryhmittymiin.

Palestiinan hallinnosta kuvailtiin Nablusin tapahtumia ”joukkomurhaksi”.

Tammikuussa saman tyylisessä ratsiassa Länsirannalla sijaitsevalle Jeninin pakolaisleirille kuoli myös kymmenen palestiinalaista.

Israelin turvallisuusjoukot saarsivat Nablusin kaupunkia kolmen viikon ajan viime syksynä. Saarron syynä oli Israelin sotilaisiin kohdistuneet hyökkäykset, joista epäiltiin Nabluksessa piileskeleviä aseellisia ryhmiä.

Vuoden alusta lähtien 59 palestiinalaista aikuista ja lasta on kuollut konfliktissa. Osa heistä on ollut siviilejä, osa on kuulunut aseellisiin ryhmittymiin, AFP kertoo.

Israelin ja palestiinalaisten väliset väkivaltaisuudet kiihtyivät jo viime vuonna, joka oli yksi konfliktin verisimmistä 15 vuoteen.

Viime vuoden lopulla Israelissa nousi valtaan oikeistolainen hallitus, jossa istuu sekä äärinationalisteja että ääriuskonnollisia hahmoja.

Uusi hallitus on provosoinut alueen tilannetta entisestään.