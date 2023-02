Venäjän rajalla Pohjois-Ukrainassa pelätään uutta hyökkäystä sodan vuosipäivän aattona.

Ukrainalaisessa Polissjan pikkukylässä vain kymmenisen kilometriä Venäjän ja Valko-Venäjän rajalta Nadija Hrihorivna yrittää pidätellä kyyneliään muistellessaan vuoden takaisia tapahtumia.

24. helmikuuta venäläiset tulivat Polissjaan Valko-Venäjältä. Hrihorivnalle miehitysaika oli ”terroria”, kun hän ja kyläläiset pelkäsivät henkensä edestä.

83-vuotiaan Jevdokia Ponomarenkon aika kuluu yksin pienessä talossa kirjontatöitä tehden. Tytär ja kolme lapsenlasta asuvat Pietarissa Venäjällä ja Ponomarenko arvelee, ettei ehkä näe heitä enää koskaan.

Polissjalainen Alla Rozumenka sulkee visusti porttinsa ja kertoo, että Venäjän hyökkäyksen alettua miehittäjien rynnäkkövaunut parkkeerasivat yöksi hänen talonsa eteen.

Täälläkin venäläisten kerrotaan rötöstelleen ahkerasti. Kyläläisten mukaan venäläiset varastivat muun muassa maatalouskoneita, autoja ja koirankopinkin. Kyläyhteisön talosta vietiin internet-reitittimet, mutta niiden muuntajat jätettiin. Kyläläiset kertovat myös väkivaltaisuuksista, kuten miesten pidätyksistä, hakkaamisista ja teloituksilla uhkaamisesta. Venäläissotilaat yrittivät vaihtaa sotakoneidensa polttoainetta ruokaan.

Hrihorivna oli kylän kaupassa töissä, kun kaksi venäläissotilasta tuli paikalle.

”Poikia he oikeastaan olivat. Sanoivat olevansa Siperiasta”, Hrirorivna sanoo. Tarkemmin hän ei kysynyt, eivätkä miehet kertoneet.

Polissjan kylän nuoret pojat parveilevat nyt paikkakunnan ainoalla kaupalla, jonka luo myös venäläismiehittäjät pysähtyivät.

Ukrainan ja Valko-Venäjän rajaseutu on ukrainalaista syvää syrjäseutua.

Hrihorivnan mukaan sotilaat eivät tienneet olevansa Ukrainassa. He yrittivät tehdä ostoksia Venäjän ruplilla.

”Sanoin heille, ettei tämä ole mikään sotaharjoitus – kuten he luulivat – ja että ihmisiä kuolee oikeasti molemmilla puolilla. Kysyin miehiltä, tietävätkö heidän äitinsä mihin heidän poikansa ovat joutuneet. Halusivat tietää, olisiko kylässä kylpylää ja viemäröintiä.”

Valko-Venäjästä tuli osallinen sotaan, kun maata itsevaltaisesti johtava Aljaksandr Lukašenka salli Venäjän sotajoukkojen käyttää maataan hyökkäyksessä Ukrainaan. Nyt Lukašenka on sanonut, ettei Valko-Venäjä osallistu sotaan, ellei Ukraina hyökkää. Linjausta on pidetty uhkaavana, koska Venäjä tai Valko-Venäjä voisivat helposti lavastaa ukrainalaisten hyökkäyksen. Mainilaa ei ole unohdettu.

Kyläkaupan myyjä Nadija Bryk pelkääkin, että venäläiset saattavat yrittää uutta hyökkäystä pohjoisesta, heidän kylänsä kautta.

”Tällä kertaa he eivät kuitenkaan pääse yhä helpolla. Nyt Ukraina on paremmin valmistautunut. Mutta tilanne on hyvin pelottava”, Bryk sanoo.

Kyläläiset vertaavat venäläisiä herkästi natseihin, jotka tulivat Polissjaankin toisen maailmansodan aikana. Natsien kerrotaan kyläläisten puheissa käyttäytyneen paremmin kuin venäläiset.

”Suhteemme venäläisiin ei tule koskaan normalisoitumaan. Olimme miehityksen aikaan todella peloissamme, ja pelkäsin kuolevani. Kuulimme venäläisten käyttäytymisestä esimerkiksi Butšassa, ja pelkäsimme että sama tulee tapahtumaan täällä meidän kylässä”, Hrihorivna sanoo.

Vaikka venäläisten kerrotaan ryöstelleen alueella, toivat venäläissotilaat eräänä päivänä kauppaan kuusi säkkiä ruokaa ”humanitaarisena apuna”.

”En edes katsonut mitä säkeissä oli. Sanoin, ettemme tarvitse venäläisiltä mitään. He kuitenkin jättivät säkin tänne, ja annoimme ne sitten vähäosaisille”, Hrihorivna muistelee.

Matka kohti Venäjää ja Valko-Venäjää pysähtyy noin kymmenen kilometriä ennen kolmen valtion rajapyykkiä ukrainalaissotilaiden tiesululle. Sotilaat eivät päästä tiesululta eteenpäin turvallisuussyistä. Eikä rajaa kohti mentäessä heidän mukaansa enää edes asu kukaan, sillä kylät on tuhottu.

Tarkastuspisteille on pystytetty miinoista varoittavia kylttejä. Joillakin alueen pelloilla on maissisato jäänyt mätänemään, kun sota keskeytti maataloustyöt.

Matkalla kolmen valtakunnan, Ukrainan, Valko-Venäjän ja Venäjän rajalle näkee toistuvasti varoituksia miinoitteista. Tieltä ei suositella poistumaan.

Vaikka sota jatkuu, on tuhottujen siltojen korjaustyöt Pohjois-Ukrainassa jo pitkällä. Ukrainassa ei ole jääty odottelemaan sodanjälkeistä jälleenrakennuksen aikaa, vaan sodan jäljet pyritään korjaamaan ripeästi, jos se vain suinkin on mahdollista.

Kyläkuoron johtajan Valentina Memehin silmät säihkyvät eloisasti, vaikka elo tuhoutuneella maaseudulla lähellä Venäjän rajaa ei välttämättä kovin juhlavaa ole.

”Ei tämä ole niinkään elämää, vaan eloonjäämistä”, Memeh sanoo.

Valentina Memeh pitää venäläismiehittäjiä pahempina fasisteina kuin saksalaisia toisen maailmansodan aikana.

Valentina Memeh (oik.) katsoo, kun Svetlana Škut on tullut auttamaan ystävätärtään ja viikkaa tämän arvokkaita kirjontatöitä. Polissjan kylässä asuvat vanhukset olivat ensimmäisten joukossa kohtaamassa Venäjän hyökkäysjoukot helmikuussa 2022.

Sähköä kylälle on viime aikoina kuitenkin riittänyt ja tuvat lämmitetään puu-uuneilla. Yhdessä kodissa on lattialla kosolti mattoja ja asukkaat pitävät sisällä kenkiä jalassa.

”Eläkkeemme on pieni, mutta jotenkin me tulemme toimeen. Se on kuitenkin harmi, ettemme päässeet syksyllä sienestämään ja marjastamaan miinojen vuoksi”, Memeh harmittelee.

Aiemmin kyläläisillä oli yhteyksiä rajan ylitse Valko-Venäjälle, mutta ei enää. Sota kasvatti henkisen muurin maiden rajalle.

”Lukašenka on samaa pataa kuin Vladimir Putin. Täysi fasisti”, Memeh sanoo.

Memehin 83-vuotias ystävä Jevdokia Ponomarenko tietää, kuinka sota voi erottaa perheitä. Hänen ainoa lapsensa, tytär, asuu Pietarissa, mutta Ponomarenko ei ole onnistunut saamaan häneen yhteyttä pitkään aikaan.

83-vuotiaan Jevdokia Ponomarenkon aika kuluu yksin pienessä talossa kirjontatöitä tehden.

Jevdokia Ponomarenko ei ehkä enää koskaan näe tytärtään ja lapsenlapsiaan.

”Ehkä en näe tytärtäni enää koskaan”, Ponomarenko sanoo hiljaa talonsa kuistilla.

”Jos saisin häneen yhteyden, kertoisin että olen elossa ja että naapurini ovat minua auttaneet.”

Yritämme soittaa Ponomarenkon pihalta hänen tyttärelleen Pietariin. Kännykkäverkkoa ei kuitenkaan ole.

Kylän raitilla poikajoukko liukastelee jäätyneellä pihalla. Yksi pojista on Artur Blaškov, 13. Blaškov on Polissjassa pakolaisena, sillä hänen kotinsa rajakylässä tuhoutui venäläisten rakettitulessa.

”Kodissamme ei ole kattoa eikä ikkunoita”, Blaškov kertoo kuin mistä tahansa arkisesta asiasta. Menetyksestä huolimatta nuorimies ei ole lannistunut.

”Haluan vielä palata kotikylääni. Tulemme rakentamaan kotimme uudelleen.”

Aurinko valaisee samovaaria, pitsiverhoja ja sekalaista kokoelmaa astioita Jevdokia Ponomarenkon keittiössä.

Polissjalainen Valja Rasol katsoo ikkunasta niitylle, jolle toisen maailmansodan aikana saksalaiset hautasivat omia kaatuneitaan. Viime helmikuussa venäläismiehittäjien panssarit yöpyivät samalla paikalla. Polissjan kylässä asuvat vanhukset olivat ensimmäisten joukossa kohtaamassa Venäjän hyökkäysjoukot, jotka ylittivät rajan Venäjältä ja Valko-Venäjältä helmikuussa 2022.

Aidan yli kurkistaessa näkee naapurin isännän lantaa kärräämässä kuraisella pihallaan.

Polissjan kylässä tyypilliset linnunpelättimet pelottivat myös venäläisiä miehittäjiä, jotka saattoivat hämärässä luulla niitä vihollisiksi.

Lue lisää: Ystävät patistivat Serhin perhettä muuttamaan, mutta se oli heidän kotinsa – Silmänräpäyksessä kaikki loppui

Lue lisää: ”Ukraina ei saa palautettua kaikkia alueita” – Asiantuntija pohtii, mitä tapahtuu puolen vuoden aikana