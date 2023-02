Naton itälaidan maat tapasivat Varsovassa. Liettuan presidentti ehdotti Joe Bidenille, että Baltian maihin sijoitettaisiin muun muassa taistelu­helikoptereita ja Himarseja.

Baltian maihin tulisi sijoittaa Himars-raketteja, taistelu­helikoptereita ja ilmavalvonta­järjestelmiä, ehdotti Liettuan presidentti Gitanas Nauseda Yhdysvaltain presidentille Joe Bidenille Varsovassa keskiviikkona.

Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.

Himars on yhdysvaltalainen pitkän kantaman raketinheitin­järjestelmä. Viro on ostanut Himars-raketinheitin­järjestelmiä Yhdysvalloista viime joulukuussa. Ensimmäisten toimitusten on määrä saapua vuonna 2024.

Himarsien kantama riippuu siinä käytetyistä ammuksista. Virolais­viranomaiset eivät kertoneet joulukuussa tilattujen rakettien määriä, mutta ostojen sanottiin sisältävän sekä 300 kilometrin päähän yltäviä että lyhyemmän kantaman raketteja.

Ukrainan asevoimien käytössä olevilla Himars-raketeilla kantama on ollut noin 80 kilo­metriä.

Varsovassa tapasivat keskiviikkona Naton itälaidan maat. Ne tarkoittavat Puolaa, Romaniaa, Bulgariaa, Tšekkiä, Viroa, Latviaa, Liettuaa, Unkaria ja Slovakiaa. Varsovan kokouksessa oli edustus myös Yhdysvalloista.

Maat vakuuttivat Naton olevan yhtenäinen.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg sanoi keskiviikkona, että Ukrainalle on annettava se, mitä se tarvitsee voittaakseen, eikä Venäjän voi antaa hiljalleen heikentää Euroopan turvallisuutta.

”Meidän on ylläpidettävä ja lisättävä tukeamme Ukrainalle”, Stoltenberg lausui.

Yhdysvaltain Bidenin mukaan Naton itälaita on Naton etulinjaa ja sitoutuminen Natoon tarkoittaa Nato-alueen puolustamista kirjaimellisesti tuuman tarkkuudella. Biden poistui Puolasta keskiviikkona.