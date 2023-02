Venäjä väittää, että Ukraina aikoo lavastaa Venäjän tekemän hyökkäyksen Transnistriaan. Ulkopoliittisen instituutin tutkijan mukaan väite on hölynpölyä, eikä hän usko Venäjän myöskään käyttävän sitä hämäyksenä oman vallankaappausyrityksen tekemiseksi.

Venäjän puolustusministeriö syytti torstaina Ukrainaa Moldovaan kuuluvan Venäjä-mielisen Transnistrian kaappaussuunnitelmista. Venäläisen uutistoimisto Rian mukaan Ukraina aikoo lavastaa Venäjän tekemän hyökkäyksen Transnistriaan, jotta se saisi syyn tunkeutua kiistellylle alueelle.

Moldova kiisti torstaina Venäjän puolustusministeriön väitteet viestipalvelu Telegramissa.

”Kehotamme rauhallisuuteen ja odottamaan virallista tietoa Moldovan viranomaisilta”, hallinto viestitti kansalaisille.

”Instituutiomme tekevät yhteistyötä kansainvälisten kumppaneiden kanssa ja mikäli maatamme uhkaa jokin, kansalaisia tiedotetaan siitä asianmukaisesti.”

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Ryhor Nizhnikau pitää Venäjän väitteitä maalle tyypillisenä propagandana ja hölynpölynä, jonka tarkoituksena on vain aiheuttaa paineita ja murhetta sekä Ukrainalle että pienelle Moldovalle.

Ensinnäkin, Ukrainalla ei olisi mahdollisuuksia suorittaa Venäjän väittämää operaatiota Transnistriassa, koska sen kädet ovat sidotut rintamilla Venäjää vastaan.

Toiseksi, Ukraina on erittäin tarkka toimistaan. Venäjän kuvailema operaatio olisi isku Moldovan suvereniteettia vastaan, jota Ukraina kunnioittaa.

Nizhnikau ei myöskään usko, että Venäjän väitteet olisivat savuverho oman vallankaappausyrityksen pimittämiseksi Transnistriassa.

”Venäjä pyrkii paineistamaan Moldovaa kaikin eri tavoin, niin taloudellisin kuin poliittisinkin. Venäjällä ei kuitenkaan ole tällä hetkellä sotilaallista kapasiteettia toimia Moldovassa”, Nizhnikau sanoo.

Transnistria on Moldovaan kuuluva pitkulainen kaistale, joka rajautuu Ukrainan luoteisosaan. Alueella asuu vajaa puoli miljoonaa ihmistä, joista noin kolmannes oli vuoden 2015 tietojen mukaan venäläisiä.

Transnistriassa on myös Venäjän joukkoja. EU on linjannut, että Transnistria on Venäjän miehittämä alue.

Transnistrian hallinto on voimakkaasti Venäjä-mielinen. Alue on julistautunut itsenäiseksi ja se on ilmaissut haaveensa Venäjään liittymisestä, mutta yksikään YK:hon kuuluva valtio ei ole sen itsenäisyyttä tunnustanut.

Venäjä on vihjaillut, että sen tavoitteena on edetä Transnistriaan. Se taas olisi portti kohti Moldovaa.

Kuten Ukrainaa, Venäjä pitää itsensä osana myös Moldovaa, jonka itsenäistyminen oli virhe. Nizhnikau muistuttaa, että presidentti Vladimir Putinin unelmana on yhdistää entiset neuvostovallat. Jos Putin voittaa Ukrainassa, ei sotiminen lopu siihen, vaan sota laajenee muihin naapureihin, kuten Valko-Venäjään, Moldovaan ja Georgiaan.

Nizhnikaun mukaan Transnistriaan marssiminen ei kuitenkaan ole mahdollista, ellei Venäjä saa Etelä-Ukrainaa haltuunsa. Venäjänkin resurssit on sidottu rintamalle Ukrainassa. Siksi se käyttää muita keinoja Moldovan epävakauden ruokkimiseksi.

”Venäjä haluaa, että Moldova tuntee olonsa pysyvästi turvattomaksi, ja se pyrkii horjuttamaan nykyistä hallitusta kaikin mahdollisin, paitsi sotilaallisin keinoin”, Nizhnikau sanoo.

Moldovan ulkoministeri Nicu Popescu totesi uutistoimisto Reutersille keskiviikkona, että maa on varautunut kaiken sorttisiin uhkiin Venäjän suunnasta.

”Instituutiomme ovat varautuneet vastaamaan kaikkiin mahdollisiin uhkiin. Meidän keinomme ovat toki rajatut, mutta samalla emme ole tilanteessa yksin”, Popescu sanoo.

Moldovan presidentti Maia Sandu.

Myös Moldovan presidentti Maia Sandu on jo aiemmin varoittanut Venäjän masinoiman vallankaappauksen uhasta. Sandu esiintyi viime viikolla Münchenin turvallisuuskonferenssissa samassa paneelikeskustelussa presidentti Sauli Niinistön kanssa.

Lue lisää: Ahdistunut Moldovan presidentti keräsi Münchenissä sympatiat

Moldovassa on ollut EU-myönteisen hallituksen vastaisia mielenosoituksia syksystä asti. Vain pari viikkoa sitten Moldovan pääministeri erosi ja presidentti Sandu nimesi uuden hallituksen.

Uusi pääministeri on niinikään liberaali, EU-myönteinen Dorin Recean, joka nostaa turvallisuusteemaa politiikkansa keskiöön.

Hallitus ja presidentti ovat EU-myönteisempiä kuin kansa keskimäärin, Nizhnikau sanoo. Moldovalaiset pitävät tärkeinä hyviä suhteita sekä Venäjän että EU:n suuntaan. Moldovalaiset esimerkiksi haaveilevat EU-jäsenyydestä, mutta Nato-jäsenyys on täysi tabu maassa.

Tällä hetkellä sekä Venäjän että EU:n kanssa kaveeraaminen ei tietenkään onnistu, Nizhnikau sanoo. Sitä nykyhallinto pyrkii kansalaisille viestimään, mutta viestinnässä on oltava tarkkana.

”Uusi hallitus on tehnyt turvallisuudesta politiikkansa kulmakiven. He pyrkivät nyt kommunikoimaan kansalle, että Venäjä on turvallisuusuhka numero yksi. Kun Venäjä sitten uhkailee Moldovaa tämänkaltaisilla asioilla, vahvistaa se Moldovan hallinnon viestiä”, Nzhnikau sanoo.